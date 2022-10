AGT Digitaler Geigerzähler für Alpha-, Beta- & Gammastrahlung

Durch Echtzeit- und Gesamtwert-Anzeige stets auf Nummer sicher gehen

– Stromversorgung per Batterie oder USB-Anschluss

– Zeigt Echtzeit- und Gesamtwert an

– Einstellbarer Alarm für Echtzeit- und Gesamtwert

– Zuschaltbare Display-Beleuchtung

Kompaktes Messgerät für Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung: Mit dem digitalen Geigerzähler von AGT weiß man praktisch immer und überall, ob man Strahlung ausgesetzt ist und wie stark. Denn er misst selbst geringste Strahlungswerte in der Umwelt!Übersichtliche Anzeige, mit optionaler Warnung: Auf dem Display liest man neben der aktuell gemessenen Strahlung auch den Gesamtwert ab. Und möchte man ab einem bestimmten Wert informiert werden, ohne auf das Display sehen zu müssen – dann stellt man einfach einen Alarm ein!Kompakt und leicht: Der Detektor findet locker in Handtasche und Rucksack Platz. Mit eingesetzten Batterien ist er immer einsatzbereit. Und mit nur 145 g Gewicht merkt man ihn kaum. So macht er beim Städtetrip, Wandern sowie Camping in der Wildnis & Co. eine gute Figur!

– Digitaler Geigerzähler und Dosimeter

– Misst Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung

– Detektor: Zählrohr Typ GM aus Glas

– Messbereich: 0,1 µSv/Std bis 10 mSv/Std.

– Empfindlichkeit: unter 1 cps/µSv/Std. (relativ zu 60 Co)

– Dosierung: 0,00 µSv bis 10 Sv

– Energieansprechverhalten: 48 keV bis 1,5 MeV

– LCD-Display mit zuschaltbarer Beleuchtung: zeigt Echtzeitwert und Gesamtwert an

– Einstellbarer Alarm je für Echtzeit- und Gesamtwert

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro oder per USB (Batterien und/oder USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 60 x 116 x 35 mm, Gewicht: 145 g

– Geigerzähler inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403924

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7215-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7215-3630.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/dg4yHRW8adFi7gR

