AGT 5in1-Multi-Detektor mit LCD-Display für Metall, Stromleitungen & Holz

Metall, Rohre, Holzbalken und Leitungen mit 5 Scan-Modi lokalisieren

So geht man auf Nummer sicher, bevor man den Bohrer ansetzt: Der intelligente 5in1-Multi-Detektor von AGT ist der kompetenter Helfer auf großen und kleinen Baustellen. Strom- und Wasserleitungen findet man damit schnell und präzise.

Der Detektor findet auch Stahlträger oder Holzbalken in Wand oder Decke: Ganz gezielt sucht man mit den 5 Scan-Modi in unterschiedlichen Tiefen nach dem gewünschten Material. Auf einem praktischen LCD-Display sieht man in Sekundenschnelle das Ergebnis. Ein Ton signalisiert zusätzlich: gesuchtes Material hier gefunden!

Immer und überall dabei: Mit seinen kompakten Maßen passt der Multi-Detektor in jede Werkzeugtasche!

– Kompaktes Testgerät für Holz, Metall oder Stromleitungen in Wänden, Böden & Decken

– Für mehr Sicherheit beim Bohren

– Praktische Anzeige per LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

– Optisches und akustisches Warnsignal

– 5 Scan-Modi mit automatischer Kalibrierung

– Stromversorgung: 9V-Block-Batterie (bitte dazu bestellen)

– Maße: 16,4 x 7,5 x 3,4 cm, 138 g

– 5in1-Multi-Detektor inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107395168

Preis: 18,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8157-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8157-3630.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/drd6iLtKtDzJoar

