Agroforstwirtschaft als skalierbares Klimaschutzinstrument

Start der DIN-Standardisierung für eine transparente Zertifizierung

Mitte Dezember überreichte Dr. Christian Hennig, geschäftsführender Gesellschafter der Permarobotics GmbH, eine Spende in Höhe von 40.000 Euro an Michael Weitz, Geschäftsführer der VIVO Carbon gGmbH. Zweck der Spende ist die Finanzierung der DIN SPEC 93609 – eine deutsche Initiative zur Standardisierung der Nutzung von Agroforstsystemen zum Carbon Capturing.

Am 19.11.2024 hat der Europäische Rat grünes Licht für eine Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für die Zertifizierung von dauerhaften CO-Entnahmen, kohlenstoffspeichernder Landbewirtschaftung und der CO-Speicherung in Produkten gegeben. Deutsche Unternehmen agieren auf diesem Gebiet als innovative Vorreiter: Ein Konsortium aus insgesamt zwölf Unternehmen, Forschungsinstituten und Verbänden begann im Herbst 2024 unter der Leitung des DIN e.V. mit der Arbeit am weltweit ersten nationalen Standard zur quantifizierbaren, zusätzlichen, langfristigen und nachhaltigen Speicherung von CO in Agroforstsystemen und Agroforstprodukten. Mitglieder des gleichberechtigten Konsortiums sind unter anderem der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft (DeFAF e. V.), der Bioland e. V. und das Leibniz Institut ATB.

Mit der DIN SPEC 93609 werden die Strukturen geschaffen, um die Klimaschutzleistungen durch Agroforst standardisiert zu erfassen sowie digitalisiert reportbar und verifizierbar zu machen.

Michael Weitz: „Die Agroforstwirtschaft bietet ein großes, sofort erschließbares Klimaschutzpotential – verbunden mit zusätzlichen Umweltvorteilen. Für eine hohe Akzeptanz und Skalierbarkeit der Agroforstwirtschaft als Klimaschutzinstrument ist eine unabhängige Zertifizierung der Wirksamkeit und Additionalität unabdingbar. Durch die Spenden der Permarobotics GmbH und der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. konnte VIVO Carbon die Erarbeitung des DIN-Standards initiieren und die Verantwortung für die fachliche Koordination des Konsortiums übernehmen.“

Dr. Christian Hennig: „Ich bin begeistert davon, was das Team von VIVO Carbon in kurzer Zeit aufgebaut hat und jetzt eine Standardisierung der Agroforstsysteme zur Kohlenstoffspeicherung zielstrebig vorantreibt. Es macht mir Spaß und ist zudem eine Ehre, mit den führenden Experten der Agroforstwirtschaft an diesem DIN spec Standard arbeiten zu dürfen. Ich freue mich, diese Arbeit finanziell unterstützen zu können.“

Agroforstwirtschaft ist ein bisher unterschätztes Carbon-Capturing-Tool. Baumstreifen in Agroforstsystemen binden CO, erhöhen die Biodiversität, vermindern Erosion, verbessern das Mikroklima und liefern hochwertige Rohstoffe, um klimaschädliche Materialien durch Holz zu ersetzen. Durch etwa dreifach schnelleres Wachstum von Baumstreifen in der Landwirtschaft, im Vergleich zu Waldbäumen, kann auf kleiner Fläche viel CO gebunden und in Holzprodukten dauerhaft gespeichert werden. Durch größere Resilienz gegen Wetterextreme und Hitze ermöglichen Agroforstsysteme der Landwirtschaft zudem eine Anpassung an den Klimawandel. Neu gepflanzte Agroforstsysteme entsprechen der Forderung der EU nach Additionalität, da die landwirtschaftlichen Flächen vorher meist rein ackerbaulich genutzt wurden und eine höhere Klimawirksamkeit erst durch die Bäume ermöglicht wird.

Über die VIVO Carbon gGmbH:

Die VIVO Carbon gGmbH hat das Ziel, Agroforstsysteme als anerkanntes Klimaschutzinstrument zu etablieren und zugänglich zu machen. In Kooperation mit landwirtschaftlichen Betrieben werden schnellwachsende Bäume als Gehölzstreifen gepflanzt und dauerhaft gemeinsam bewirtschaftet. Durch positive Wechselwirkungen der Bäume mit Ackerbau und Tierhaltung kann die Gesamtproduktivität trotz vielfacher Gemeinwohlleistungen oft gesteigert werden. Im ersten Jahr des Bestehens hat VIVO Carbon bereits drei Projekte mit mehr als 12.000 Bäumen in Deutschland realisiert. Die Finanzierung der Agroforstsysteme erfolgt durch Spenden und Erlöse aus dem Verkauf von CO-Credits.

Die Permarobotics GmbH ist ein Systemintegrator für Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen, der mittels seiner Produkte die Transformation der Landwirtschaft zu besserer Klimakompatibilität unterstützt. Neben der Entwicklung von Lösungen im Lebensmittel-, Wasser- und Energiebereich engagiert sich Permarobotics mit der Mitarbeit an der DIN SPEC 93609 nun auch im Bereich Holzwirtschaft. Für die Forderung der EU nach Transparenz und externer Validierbarkeit, aber auch für ihre Skalierbarkeit sind digitale Vernetzungslösungen, wie sie Permarobotics entwickelt und anbietet, essentiell. Die Permarobotics GmbH ist Mitglied der ISO TC 347 (Datengetriebene Agrifood Systeme), Dr. Christian Hennig ist Delegationsleiter der deutschen Delegation bei der ISO TC 347 und zuständig für KI-Integration.

Kontakt

Permarobotics GmbH

Christian Hennig

Heidewinkel

30659 Hannover

+49 175 4155794



https://www.permarobotics.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.