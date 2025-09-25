AGRAVIS spürt bei Genussscheinen Vertrauen von Anlegern

Drei Fragen an AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesseler

Nach der nun erfolgten Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann die AGRAVIS neue Genussscheine an interessierte Investoren ausgeben. Die Laufzeit beträgt fünfeinhalb Jahre bei einem jährlichen Zinssatz von 4,6 bzw. 4,0 Prozent. Der Angebotszeitraum erstreckt sich vom 6. bis 24. Oktober 2025. Der Nennwert pro Genussschein beträgt 1.000 Euro, die Mindestzeichnung 2.000 Euro. Der Wertpapierprospekt und alle weiteren Informationen sind auf der Konzernwebsite der AGRAVIS hinterlegt: agrav.is/genussscheine. Zur Genussscheinausgabe äußert sich AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesseler im Interview.

Herr Hesseler, die AGRAVIS will bei Investoren über die Ausgabe von Genussscheinen bis zu 60 Mio. Euro generieren. Warum?

Hermann Hesseler: Eine solide und breit aufgestellte Finanzstruktur bildet das Fundament für unser erfolgreiches Agieren im Markt. Und ein Baustein dieser ausgewogenen Finanzstruktur sind die Genussscheine, die wir nun erneut anbieten. Damit erhalten wir uns die notwendige Flexibilität für weiteres Wachstum und stärken unser Eigenkapital.

Wie kommt der Betrag von 60 Mio. Euro zustande?

Hesseler: Es ist das gleiche Volumen wie bei der Emission im Jahr 2020. Diese Genussscheine zahlen wir planmäßig im November 2025 zurück. Unsere Hauptversammlung hatte im Mai 2025 den Weg für die Anschlussfinanzierung freigemacht und den Vorstand zu diesem Schritt ermächtigt. Den setzen wir nun um.

Welche Erwartungen haben Sie an die Emission?

Hesseler: Wir sind zuversichtlich, dass genau wie bei den zurückliegenden Emissionen auch dieses Mal das Interesse wieder groß sein wird. Denn wir nehmen ein starkes Vertrauen in die Solidität und wirtschaftliche Stabilität der AGRAVIS wahr. Zudem bieten wir eine attraktive jährliche Verzinsung für die beiden Tranchen, in die der Gesamtbetrag aufgeteilt wird. Unter dem Strich aus unserer Sicht ein gutes Investment in einen klassischen, soliden Agrarhändler.

agrav.is/genussscheine

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050



http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.