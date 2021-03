AGRAVIS Raiffeisen AG startet Oster-Gewinnspiel

Spiel, Spaß und Spannung erwartet die Besucher:innen der Website der AGRAVIS Raiffeisen AG ab Mittwoch, 31. März. Dann startet online das sechstägige Oster-Gewinnspiel rund um die Themen Hühner- und Kaninchenhaltung.

Es locken aber nicht nur die Gewinne. Vielmehr erfahren die Teilnehmenden beim Oster-Gewinnspiel auch noch mehr über die Hühnerfütterung und eine wertvolle Ernährung für Hauskaninchen. Die Fachberater:innen der Konzerngesellschaft Equovis halten jeden Tag knifflige Fragen und abwechslungsreiche Spiele bereit. Sie vermitteln zudem Tipps und Informationen über die Haltung der Tiere, eine tiergerechte Fütterung und die Fütterungskonzepte der Marken Golddott und Hasfit.

Jeden Tag erwartet die User:innen ein anderer Gewinn. Etwa Futter zum Start fürs Hobbyfarming mit Hühnern, Grundfutter fürs Kaninchen oder mit unserem Partner raiffeisenmarkt.de ein Gutschein, der für einen Stall oder weiteres Zubehör verwendet werden kann.

agrav.is/oster-gewinnspiel

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik.

