AGRAVIS-Podcast: Neue Folge zur teilflächenspezifischen Maisaussaat

Höhere Mais-Erträge durch präzise Aussaat? Smart Farming wird in der Landwirtschaft immer wichtiger. Auf der AGRAVIS Future Farm testen wir deshalb Technologien von morgen, die Landwirtinnen und Landwirte heute in der Praxis unterstützen.

Aber wie sieht die teilflächenspezifische Maisaussaat aus? Welche technischen Voraussetzungen sind nötig und was können die bunten Managementzonenkarten? In der neuen Podcast-Folge geben Hinrich Brase, Projektmanager der Future Farm, und NetFarming-Berater Nils Krawczyk einen Überblick. Auch Kurzentschlossene können noch in dieser Saison die Technik einsetzen.

Jetzt reinhören

Alle Folgen unseres AGRAVIS-Podcasts finden Sie hier: agrav.is/podcast.

