AGRAVIS-Podcast: Neue Folge zur Biosicherheit

Die Vogelgrippe breitet sich derzeit rasant in Deutschland aus. Auf den Höfen wächst die Sorge und Forderungen nach einem bundesweiten Aufstallungsgebot werden lauter. Doch wie können Landwirtinnen und Landwirte ihre Tiere schützen?

In der neuen Folge vom AGRAVIS-Podcast Ackern und Ernten spricht das Moderatorenduo Janna Riering und Tim Bödecker mit Dieter Jürgens (Geschäftsbereichsleiter Spezialitäten AGRAVIS Nutztier GmbH) und Christian Twehues (Produktmanager für Tierhygiene, AGRAVIS Nutztier GmbH) über Biosicherheit in der Tierhaltung. Neben einer Einschätzung der aktuellen Tierseuchen-Lage geben die beiden einen Überblick der wichtigsten Hygiene-Maßnahmen und Tipps gegen Schadnager. Passend zum 25-jährigen Jubiläum von Desintec schauen die Spezialisten auch auf die wichtigsten Errungenschaften der vergangenen Jahre und hilfreiche Tools wie die Ködercheck-App.

Außerdem besucht das Team den Landwirt Stefan Kämpkes auf seinem Betrieb im Emsland. Er teilt seine langjährige Erfahrung in der Geflügel- und Milchviehhaltung und berichtet, welche Rolle Biosicherheit in seinem Arbeitsalltag spielt.

Die aktuelle Folge finden Sie unter agrav.is/podacst, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

