AGRAVIS-Podcast mit neuer Technik-Rubrik

In der neuen Folge von Ackern und Ernten gibt es gleich zwei Premieren: Wir begrüßen Oliver Bökers und Benedikt Stockel-Siepker von unserer AGRAVIS Technik Münsterland-Ems als neue Stammgäste im Podcast. Ab Oktober geben Sie in der neuen Rubrik „Technik-Schnack“ spannende Einblicke in die Welt der Landtechnik und besprechen Trends und News.

Was Sie erwartet:

– Persönliche Einblicke von Oliver Bökers und Benedikt Stockel-Siepker

– Kuriose Geschichten aus dem Landtechnik-Alltag

– Rückblick auf die Getreideernte und Ausblick auf die Maisernte

– Technik-Trends, Branchentalk und ein Vorgeschmack auf die Agritechnica 2025

Die aktuelle Folge finden Sie unter agrav.is/podacst, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

