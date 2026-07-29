AGRAVIS-Podcast: Getreidemärkte im Check

In der neuen Folge des Podcasts Ackern und Ernten der AGRAVIS Raiffeisen AG geht es um eine aktuelle Einschätzung der Getreidemärkte. Die Ernte läuft auf Hochtouren – und mit ihr die Fragen rund um Erträge, Qualitäten und die richtige Vermarktungsstrategie. Moderator Tim Bödecker blickt gemeinsam mit den AGRAVIS-Spezialisten Bernhard Chilla, Christoph Fricke und Frank Deckert auf die aktuelle Marktlage.

Wie entwickeln sich die globalen Getreidemärkte? Welche Auswirkungen hatten Hitze und Trockenheit auf die Ernte in Europa und Deutschland? Und was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für die Vermarktung von Weizen und Co.?

Unsere Experten ordnen die Situation ein und geben Ihnen praktische Hinweise zu Vermarktungsoptionen, Einlagerung und den Aussichten für die kommenden Monate.

Die aktuelle Folge finden Sie unter agrav.is/podcast und in Ihrer Podcast-App.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit rund 7.000 Mitarbeitenden mehr als 8,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit über 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster. www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050



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