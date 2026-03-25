AGRAVIS-Podcast: Erfolgreich ins Weidejahr – Grünlandpflege, Anweiden & erster Schnitt

In der neuen Folge von Ackern und Ernten schauen wir auf den erfolgreichen Start ins Weide- und Grünlandjahr. Unsere Fachleute Martin Melcher und Franziska Wojewski erklären, warum die Grünlandpflege im Frühjahr so wichtig ist, welche Herausforderungen der Winter hinterlässt und wie Ihnen ein tiergerechtes Anweiden Ihrer Pferde gelingt.

Außerdem geht es um den ersten Schnitt: optimale Schnittzeitpunkte, Zielwerte für Qualität, typische Fehler – und wie Silage, Heulage und Heu besonders gut gelingen. Zum Abschluss geben die beiden einen Ausblick auf neue Entwicklungen bei Technik, Zusätzen und Saatgutmischungen.

Im Technik-Schnack sind Benedikt Stockel-Siepker und Oliver Böker von der AGRAVIS Technik Münsterland-Ems zu Gast bei Andreas Dieker (Geschäftsführer Wienhoff GmbH) und sprechen mit ihm über Gülle- und Entsorgungstechnik.

Die aktuelle Folge finden Sie unter agrav.is/podcast und in Ihrer Podcast-App.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit rund 7.000 Mitarbeitenden mehr als 8,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit über 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster. www.agravis.de

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