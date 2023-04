AGON by AOC und Red Bull führen Gaming-Partnerschaft fort

Amsterdam, 21. April 2023 – AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore und IT-Zubehör (1) – und Red Bull werden auch 2023 alles daran setzen, die E-Sport-Welt zu begeistern. Beide Marken arbeiten bereits seit vier Jahren erfolgreich zusammen. Gemeinsam haben sie sich vorgenommen, der Gaming-Community in aller Welt noch mehr Spannung und Action zu bieten.

Im vergangenen Jahr hat die Partnerschaft 519 Veranstaltungen mit über 100.000 Live-Zuschauern vor Ort und online in 23 Ländern gesponsert. 580 AGON by AOC Gaming-Monitore wurden für die E-Sport-Bühnen auf der ganzen Welt bereitgestellt. Die Streams generierten 14,7 Millionen Aufrufe mit satten 432 Millionen Minuten Sehdauer.

Für all diese Events werden Competitive Gaming-Monitore aus dem AOC GAMING-, AGON- und AGON PRO Sortiment zur Verfügung gestellt, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die bestmögliche Performance zu ermöglichen. Die AGON PRO Serie steht dabei für die hochwertigsten Displays im Portfolio von AGON by AOC, die sich an E-Sport-Athleten und Enthusiasten richten. Ihre High-End-Modelle wurden in Zusammenarbeit mit professionellen E-Sport-Organisationen, wie dem renommierten G2 Esports Team, für ein ultimatives Spielerlebnis entwickelt, bei dem Gaming-Legenden unter höchstem persönlichen Einsatz gegeneinander antreten. Mit hohen Bildwiederholraten von bis zu 360 Hz, blitzschnellen Reaktionszeiten von nur 0,5 ms und geringem Input Lag erfüllen sie alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wettkampf.

Im Jahr 2022 haben unter anderem diese drei von Red Bull und AGON by AOC gesponserten E-Sport-Turniere ein großes Publikum angezogen:

– Red Bull Campus Clutch: Das globale VALORANT-Turnier fand 2022 in 50 Ländern und an 300 Universitäten statt und richtete sich exklusiv an Studenten. Die besten Teams aus 400 Veranstaltungen zogen in das Weltfinale vom 13. bis 16. Dezember 2022 im Estádio do Pacaembu in São Paulo, Brasilien, ein. Das Team Northwood aus den USA trat gegen das kanadische Team 07 an und gewann den Campus Clutch-Titel sowie den Hauptpreis von 20.000 EUR.

– Red Bull Flick: Eine globale 2vs2-CS:GO-Turnierserie, bei der Amateur-Duos gegen andere Amateure oder direkt eingeladene Duos auf benutzerdefinierten Karten mit dem Spielmodus „Hold the Spot“ antraten. Die besten Teams aus 13 Ländern zogen in das Weltfinale in Kopenhagen, Dänemark, am 19. und 20. November 2022 ein. Im großen Finale wurde eines der Amateur-Duos, Alec „Puteli“ Koivanen und Juho „8Juho8“ Kankaanpää vom finnischen Team KUUsamo.gg, Red Bull Flick Invitational-Champion 2022 und Gewinner des Preisgeldes von 20.000 EUR.

– Red Bull Solo Q: Dieses 1vs1 League-of-Legends-Amateurturnier fand in 18 Ländern statt und gipfelte im Weltfinale, das vom 14. bis 16. Oktober 2022 in Manhattan, New York, stattfand und von Ahilleas „SneakyLemon“ Natsis gewonnen wurde. Die diesjährigen Solo-Q-Qualifikationsturniere laufen noch. Das Finale wird während des Mid-Season Invitational (MSI) am 19. Mai 2023 in London stattfinden, so dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, das MSI-Turnier persönlich zu verfolgen und gleichzeitig an ihren eigenen Kämpfen teilzunehmen.

„Wir von AGON by AOC freuen uns, die Partnerschaft mit Red Bull Esports fortzusetzen, eine Zusammenarbeit, die seit 2019 erfolgreich ist. Unser gemeinsames Engagement, die Grenzen des kompetitiven Gamings zu erweitern, hat es uns ermöglicht, unvergessliche Erlebnisse sowohl für die Teilnehmer als auch für die Fans zu schaffen. Wir sind stolz darauf, diese prestigeträchtigen Veranstaltungen weiterhin mit den hochmodernen Display-Technologien zu unterstützen, die wir in unseren Gaming-Monitoren verwenden“, fügt Anna Stefańczyk, AOC Global Marketing Lead, hinzu.

Und es bleibt weiter spannend, unter anderem mit diesen Turnieren im Jahr 2023:

Red Bull Flick 2023 Finnland x AGON by AOC – 22. April 2023

Red Bull Solo Q Dänemark x AGON by AOC – 29. April 2023

Red Bull Solo Q Argentinien x AGON by AOC – 6. Mai 2023

Darüber hinaus unterstützen Red Bull und AGON by AOC das Red Bull Kumite, eines der renommiertesten Fighting Game Events.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2022 Q4

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046950



https://eu.aoc.com/de/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.