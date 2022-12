AGON by AOC präsentiert den Geschenke-Guide für Gamer

Noch keine Idee für die Feiertage?

Amsterdam, 6. Dezember 2022 – Weihnachten und Neujahr stehen vor der Tür! Zeit, sich selbst einmal etwas zu gönnen und an liebe Freunde und Verwandte zu denken. Wer noch keine Idee hat, was unterm Christbaum liegen könnte: AGON by AOC hat tolle Vorschläge für all jene, die auf der Suche nach einem leistungsstarken Monitor oder Gaming-Zubehör sind.

Mehr erreichen mit hohen Bildwiederholraten

AGON by AOC ist eine echte Gamer-Marke. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Kooperation mit dem großen E-Sport-Team G2 Esports. Und so ist es nicht verwunderlich, dass AGON by AOC für jeden Gamer den optimalen Monitor und dazu passendes Gaming-Zubehör im Portfolio hat – vom Gelegenheitsspieler, der sich nach der Arbeit mit ein paar kompetitiven Battle-Royale-Matches entspannt, eine Rennsimulation fährt oder mit seinen Kumpels Fußball spielt, bis hin zu den E-Sport-Athleten, die sich auf höchstem Niveau messen und mit dem Spielen ihren Lebensunterhalt verdienen.

Gaming bei kleinem Budget

Mit dem 60,5 cm (24″) AOC GAMING 24G2SAE (UVP: 209,00 EUR / 209,00 CHF) beziehungsweise dem 68,6 cm (27″) AOC GAMING 27G2SAE (UVP: 279,00 EUR / 279,00 CHF) hat AGON by AOC zwei erschwingliche und dennoch leistungsstarke Full-HD-Monitore im Angebot, die sich aufgrund ihrer Bildwiederholrate von 165 Hz und kontrastreicher Panels sowohl fürs Homeoffice als auch fürs kompetitive Gaming empfehlen. Dank ihrer Reaktionszeit von 4 ms GtG beziehungsweise 1 ms MPRT, AMD FreeSync Premium und Adaptive-Sync-Unterstützung wird rasante Action gestochen scharf und flüssig dargestellt. Die hohe Bildwiederholfrequenz dagegen ermöglicht es, die Bewegungen der Gegner schneller zu erfassen und umgehend reagieren zu können. Die Displays lassen sich am robusten Standfuß neigen und über die VESA-Montageoption im Set-up positionieren. Gamer dagegen, die einen Monitor mit farbtreuem IPS-Panel für die Erstellung von Inhalten, Streaming und mehr suchen, sollten sich dagegen den 60,5 cm (24″) AOC GAMING 24G2SPU (UVP: 219,00 EUR / 219,00 CHF) oder den 68,6 cm (27″) AOC GAMING 27G2SPU (UVP: 239,00 EUR / 249,00 CHF) anschauen. Beide Modelle punkten mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, 4 ms GtG, 1 ms MPRT und ergonomischem Standfuß.

Schneller und smarter

Gamer, die an E-Sport-Wettkämpfen teilnehmen, wünschen sich eventuell eine höhere Bildwiederholrate. Der AOC GAMING 25G3ZM/BK (UVP: 239,00 EUR / 239,00 CHF) verfügt über ein schnelles VA-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) respektive 0,5 ms (MPRT). Der Gamer ist damit visuell immer auf der Höhe des Geschehens, sodass er mit schnellen Reflexen die Angriffe seiner Gegner kontern kann. Dazu passt zum Beispiel das robuste Headset AOC GAMING GH401 (UVP: 81,90 EUR / 81,90 CHF). Es ist angenehm zu tragen, liefert eine hervorragende Klangqualität und ist mit einer kabellosen 2,4-GHz-Verbindung ausgestattet. Dank der präzisen 50-mm-Treiber, die ein aufregendes Sounderlebnis für alle Spielgenres liefern, können die User akustisch noch mehr Details im Spiel wahrnehmen. Das Headset verfügt über ein abnehmbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und ist über die kabellose 2,4-GHz- und die kabelgebundene 3,5-mm-Verbindung bequem mit mehreren Plattformen kompatibel.

Mit perfekter Ausrüstung jede Herausforderung meistern

Mit einem Gaming-PC allein ist es noch nicht getan. Will ein Gamer im Wettkampf bestehen, benötigt er ein leistungsstarkes Set-up, zu dem auch ein Gaming-Monitor, eine präzise Gaming-Maus, eine stabile Tastatur und ein bequemes Headset gehören. AOC bietet eine große Auswahl an Zubehör für fast jeden Gamer. Der 68,6 cm (27″) AOC GAMING Q27G2E/BK (UVP: 279,00 EUR / 279,00 CHF) ist ein kostengünstiger QHD-Monitor mit einem kontrastreichen VA-Panel, einer Bildwiederholfrequenz von 155 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT), was ihn dank seiner scharfen Auflösung und seines schnellen Panels zu einer zukunftssicheren Wahl für die nächsten Jahre macht.

Gamer können diesen Bildschirm mit einer echten mechanischen Tastatur wie der AOC GAMING GK500 (UVP: 75,90 EUR / 75,90 CHF) kombinieren. Mit ihren roten mechanischen Outemu-Schaltern und der komfortablen, leicht abnehmbaren, weil magnetischen Handballenauflage ist das robust gefertigte Keyboard optimal zum Spielen geeignet. Dazu passt eine Maus wie die AOC GAMING GM500 (UVP: 27,90 EUR / 27,90 CHF). Sie ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet und mit einem präzisen Pixart 3325 Sensor ausgestattet, der 5000 DPI, 100 IPS und 20 g Beschleunigung unterstützt.

Abgerundet wird das Set-up vom kabelgebundenen, komfortablen USB-Headset AOC GAMING GH300 (UVP: 55,90 EUR / 55,90 CHF). Dank seiner 50-mm-Treiber liefert es einen sauberen und klaren Klang mit einem definierten Bassbereich. Das Headset unterstützt zudem virtuellen 7.1-Surround-Sound (auf dem PC), so dass Gamer die Position ihrer Gegner genau bestimmen können. Alle vier Produkte zusammen ermöglichen es, die Gaming-Ausrüstung auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu heben – und das zu einem Gesamtpreis von unter 500 EUR!

Gebaut für schnelle Reflexe

Gamer, die auf höchstem Niveau spielen, werden sich nicht mit 144 Hz oder 165 Hz zufriedengeben, vor allem, wenn ihre Gegner mit einer höheren Bildwiederholfrequenz arbeiten und sie schneller sehen und reagieren können. Hier empfehlen sich die 240-Hz-Modelle aus dem AGON by AOC Line-up. Sowohl der höhenverstellbare 68,58 cm (27″) AOC GAMING C27G2ZU (UVP: 299,00 EUR / 299,00 CHF), als auch der neigbare 68,58 cm (27″) AOC GAMING C27G2ZE (UVP: 269,00 EUR / 269,00 CHF) – beide mit Curved VA-Panel ausgestattet – bieten eine atemberaubende Bildwiederholrate von 240 Hz. Ihre 1500R-Krümmung umfasst den Gamer regelrecht und lässt ihn tiefer in die Spielwelt von FPS-, Action- oder Simulationstiteln eintauchen. Für eine noch bessere Immersion bietet der AOC GAMING C32G2ZE (UVP: 319,00 EUR / 319,00 CHF) eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz auf einem größeren 80,01 cm (32″) Bildschirm. Alle drei Modelle liefern eine Full-HD-Auflösung, so dass sich auch ohne Spitzen-GPUs 240 Bilder pro Sekunde in Spielen erreichen lassen.

Ein Fest für ambitionierte Gamer

Die neueste, fünfte Generation der Monitorreihe von AGON by AOC richtet sich an besonders anspruchsvolle Gamer. Der kürzlich auf den Markt gebrachte 68,6 cm (27″) AOC AGON AG275QZN/EU (UVP: 549,00 EUR / 569,00 CHF) beispielsweise ist ein flacher QHD-Monitor mit VA-Panel, der eine scharfe, knackige Auflösung bietet und dank seiner Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, einer GtG-Reaktionszeit von 1 ms und einer MPRT von nur 0,5 ms auch bei rasanter Action brilliert. Ein stabiler, ergonomischer Standfuß mit Höhen-, Neigungs- und Schwenkverstellung und das gebürstete Metallfinish sorgen für ein erstklassiges Erscheinungsbild.

Zu diesem Monitorgiganten passt am besten das Zubehör der 700er-Serie von AGON by AOC. Das solide Keyboard AOC AGON AGK700 (UVP: 188,90 EUR / 173,90 CHF) ist mit Cherry-MX-Red-Schaltern für ein präzises taktiles Feedback ausgestattet, verfügt über eine komfortable Handgelenkstütze und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Makrotasten, Lautstärkerad und mehr. Die Gaming-Maus AOC AGON AGM700 (UVP: 50,90 EUR / 50,90 CHF) kommt in zweifarbigem Design mit silbernen und schwarzen Akzenten. Ihr Gewicht kann dank verschiedener Gewichtsmodule leicht angepasst werden. Mit 16.000 DPI, einer speziellen Sniper-Taste, programmierbaren Tasten und RGB-Anpassung über das AOC G-Menü ist sie eine perfekte Wahl.

Das i-Tüpfelchen bildet schließlich das Mauspad AOC AGON AMM700 (UVP: 32,90 EUR / 23,90 CHF) mit seiner großartigen Oberfläche für Mäuse aller Art. Ihre dezenten RGB-Lichter, die die Seiten des Stoffes umgeben, lassen sich mit anderen Geräten von AOC synchronisieren.

Mehr Platz gewünscht?

Für alle, die auf der Suche nach mehr Bildschirmfläche sind, ist der 86,4 cm (34″) Ultrawide-Monitor AOC GAMING U34G3XM/EU (UVP: 439,00 EUR / 439,00 CHF) genau das Richtige. Dank seines 21:9-Seitenverhältnisses kann er eine Doppelmonitor-Konfigurationen ersetzen und verschiedene Anwendungen gleichzeitig darstellen. Bei Games und Movies deckt der zusätzliche horizontale Raum das periphere Sichtfeld des Betrachters perfekt ab, sodass er vollkommen in das Geschehen eintauchen kann. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms überzeugt der AOC GAMING U34G3XM/EU auch bei der Darstellung rasanter Actionszenen.

AOC wünscht Frohe Weihnachten und schöne Feiertage!

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

