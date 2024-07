agilimo unter den TOP 3 der besten Mittelstandsberater

agilimo Consulting zum sechsten mal in Folge als TOP CONSULTANT ausgezeichnet

Elsenfeld – Dank ihrer Mittelstandsexpertise hat sich die agilimo Consulting GmbH in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren durchgesetzt und trägt ab sofort das TOP CONSULTANT-Siegel. Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratulierte agilimo zu der Auszeichnung auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am 28. Juni, in Weimar. Wulff begleitet den Beraterwettbewerb TOP CONSULTANT als Mentor. Die Auswahl der neuen TOP CONSULTANTS hatte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) vorgenommen.

Von zentraler Bedeutung bei TOP CONSULTANT ist eine wissenschaftliche Kundenbefragung: Die zuvor von agilimo Consulting benannten mittelständischen Referenzkunden gaben gegenüber der WGMB an, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung waren (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien). Insgesamt hatten sich dieses Jahr 132 Beratungsunternehmen um das TOP CONSULTANT-Siegel beworben, 108 waren erfolgreich. Die agilimo Consulting GmbH überzeugte bei TOP CONSULTANT zum sechsten Mal in Folge und gehört im Jahr 2024 zu den TOP drei der besten Mittelstandsberater in ihrer Kategorie.

DATENSICHERHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

„Wie schützen wir unsere Daten?“ Als Antwort auf diese zentrale Frage des 21. Jahrhunderts, die alle Unternehmen beschäftigt, entwickelt agilimo Consulting individuell konzipierte Lösungen für IT-Sicherheit und Enterprise-Mobility. „Wir vereinen Anwenderfreundlichkeit mit moderner Cybersecurity, optimal zugeschnitten auf die Prozesse und Strukturen unserer Kunden“, erklärt Marcus Heinrich, einer der drei Geschäftsführer. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2010 haben sich die Berater aus dem bayrischen Elsenfeld mit ihrer Expertise im Bereich Cybersicherheit und Mobility-Lösungen einen Namen gemacht.

Dass zu Recht jeden Tag über den Schutz persönlicher Daten gesprochen wird, unterstreicht der Enterprise-Mobility-Experte Heinrich und denkt einen Schritt weiter: „Wer schützt die Daten der Unternehmen, auf die im digitalen Zeitalter über mobile Geräte von außerhalb zugegriffen wird? Daten sind der Treibstoff für Unternehmen und die Unternehmen der Motor der Wirtschaft. Ohne Treibstoff wird dieser Motor keine Leistung erbringen. Deshalb schützen wir den (Daten-)Treibstoff für unsere Kunden.“

Beim Entwickeln der Lösungen für die IT-Sicherheit setzt agilimo gezielt auf „Out of the box“-Denken und ermöglicht den Kunden, mobile Potenziale zu nutzen und die Produktivität der Mitarbeitenden zu steigern – ohne Kompromisse bei der Datensicherheit.

KUNDEN GANZHEITLICH BETRACHTEN

Dazu gehört für das Beraterteam, die gesamte Umgebung eines Unternehmens zu analysieren und Ursachen für Probleme dort zu suchen, wo sie nicht vermutet werden. „Unsere Kunden schätzen an unserer Arbeit, dass wir uns interdisziplinär tief in die Thematik einarbeiten, bis sich die Lösung zeigt.“, erläutert Marcus Heinrich.

Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht immer ein Kick-off, um über die Anforderungen zu sprechen. In der folgenden Konzeptphase schaffen die Experten das Fundament für nachhaltig funktionierende und skalierbare Lösungen. Auch wenn das strukturierte Vorgehen für viele Kunden zunächst ungewohnt ist, sind sie spätestens mit der funktionierenden Lösung vom Prozess überzeugt.

Ihre Zufriedenheit bestätigten die Kunden mit Bestnoten in den unterschiedlichen Kategorien bei der Bewertung der Beratungsleistung von agilimo:

A+ für Zufriedenheit (99,7%)

A+ für Kompetenz (98%)

A+ für Seriosität (98%)

A+ für Weiterempfehlung (99,6%)

DEN EIGENEN PRINZIPIEN TREU

Und noch eine Sache gibt es, bei der sich Marcus Heinrich und sein Team nicht verbiegen: Sie starten nur dann in eine Zusammenarbeit, wenn sie überzeugt sind, dass die eigenen Werte wie Ehrlichkeit, Klarheit und Souveränität mit denen des Kunden übereinstimmen. „Wer sich Berater ins Haus holt, um die eigene Meinung bestätigen zu lassen, ist bei uns falsch.“, betont er. Diese Klarheit wissen die Mitarbeitenden des Expertenteams von agilimo Consulting zu schätzen. Sie sorgen täglich dafür, dass sich die Kunden von agilimo auf die Sicherheit ihrer Daten verlassen können.

Ein Porträt über agilimo Consulting findet sich auf der Onlineseite des Wettbewerbs: www.top-consultant.de/agilimo-consulting-gmbh-2024.

ÜBER DEN BERATERVERGLEICH TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide Wissenschaftler leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) und entscheiden darüber, wer mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet wird. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial finden Sie unter www.top-consultant.de/presse.

Weitere Informationen zum ausgezeichneten Unternehmen hält agilimo Consulting für Sie bereit.

Die agilimo Consulting GmbH ist ein Unternehmen der agilimo Group und begleitet Kunden bei der Umsetzung von performanten, skalierbaren Lösungen für ultramobiles und hochsicheres Arbeiten – im Homeoffice, vor Ort im Unternehmen oder unterwegs.

Durch einen ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz können unsere Experten nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse und Szenarien abdecken. Auf Wunsch stellen wir auch den technischen und logistischen Komplett-Service für das Management und das Handling Ihrer Geräte nahtlos bereit.

Stetig steigende Bedeutung kommt der IT-Sicherheit zu, denn der Schutz der Unternehmensdaten ist zunehmenden Risiken durch Cyber-Attacken ausgesetzt. Um Unternehmen hier bestmöglich zu unterstützen, bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an – vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und SOCaaS, bis zur Berücksichtigung rechtlicher Aspekte für das Management von Cyber-Risiken in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Juristen.

Mit einer Verfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr begleiten wir die Projekte unserer Kunden im gesamten Nutzungszyklus: Von Beschaffung und technischer Konfiguration über den Rollout ins Home Office Ihrer MitarbeiterInnen bis zum Servicehandling und der Abwicklung am Ende der Laufzeit.

Über zwei Jahrzehnte Projekterfahrung bei IT- und Mobility-Lösungen sowie im Product Lifecycle Management in unterschiedlichsten Größen und Strukturen nationaler und internationaler Organisationen bilden unser Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Damit Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit mit dem passenden Gerät arbeitsfähig bleiben.

Kontakt

agilimo Consulting GmbH

Marcus Heinrich

Kreuzfeldring 9

63820 Elsenfeld

+49 6022-65193-0



https://www.agilimo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.