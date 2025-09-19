agilimo ist Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes

Die Elsenfelder IT-Security-Spezialisten überzeugen mit starkem Wachstum, gelebter Innovationskultur und klarer Mission: IT-Security Made in Germany

Die agilimo Consulting GmbH gehört zu den Finalisten des Großen Preises des Mittelstandes 2025. Das Unternehmen aus Elsenfeld wurde auf der feierlichen Gala in Würzburg als eines der fünf besten Unternehmen in Bayern ausgezeichnet. Damit zählt agilimo offiziell zu den herausragenden Mittelständlern Deutschlands, die durch Innovationskraft, Wachstum und gesellschaftliche Verantwortung überzeugen.

In den vergangenen zwei Jahren hat agilimo seine Mitarbeiterzahl nahezu vervierfacht und sich damit zu einem der dynamischsten Unternehmen im Bereich IT-Security in Deutschland entwickelt. Grundlage dieses Erfolgs ist eine konsequente Innovationskultur, die auf Offenheit, Werteorientierung und die systematische Förderung neuer Ideen setzt.

Mit einem klaren Fokus auf IT-Security Made in Germany versteht sich agilimo als Vordenker für digitale Souveränität, Datenschutz und technologische Exzellenz. Besonders hervorzuheben ist die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die das Vertrauen in die technologischen Lösungen und die strategische Bedeutung des Unternehmens unterstreicht.

Neben technologischer Exzellenz legt agilimo großen Wert auf die Förderung des Nachwuchses. Bildungspartnerschaften mit Schulen und Hochschulen sorgen dafür, dass junge Talente frühzeitig an Zukunftsthemen wie Cyberabwehr und IT-Security herangeführt werden – ein Beitrag, der über das Unternehmen hinaus die Wettbewerbsfähigkeit des IT-Standorts Deutschland stärkt.

Für seine Leistungen wurde agilimo bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem sechsmal als Top Consultant und viermal als Top 100 Innovator.

„Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung – und positiv überrascht, dass wir bereits bei unserer ersten Nominierung als Preisträger des Großen Preises des Mittelstandes 2025 geehrt wurden. Dieser Erfolg ist in erster Linie das Verdienst unseres gesamten Teams, das mit Engagement, Kompetenz und Leidenschaft jeden Tag Großartiges leistet. Mein Dank gilt aber genauso unseren Partnern und Kunden, die uns auf diesem Weg vertrauen und begleiten. Gemeinsam haben wir gezeigt, dass Werteorientierung, Innovation und IT-Security Made in Germany die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und digitale Souveränität sein können.“

– Marcus Heinrich, CEO der agilimo Consulting GmbH

Mit der Auszeichnung fühlt sich agilimo darin bestärkt, seinen Innovationskurs auch in Zukunft konsequent fortzusetzen. Das Unternehmen will seine Rolle als führender Anbieter von IT-Security Made in Germany weiter ausbauen und mit technologischen Entwicklungen, klaren Werten und einem starken Team zur digitalen Souveränität von Unternehmen und Institutionen beitragen.

HINTERGRUND ZUM WETTBEWERB

Der „Große Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung gilt als einer der wichtigsten Wirtschaftspreise in Deutschland. 2025 wurden bundesweit mehr als 4.200 Unternehmen, Banken und Kommunen nominiert. Allein in Bayern mussten sich die Preisträger gegen hunderte Mitbewerber durchsetzen. Der Preis wird seit 1994 vergeben und zeichnet Unternehmen aus, die sich durch Innovation, wirtschaftliche Stärke, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiges Handeln hervorgetan haben.

https://www.mittelstandspreis.com/wettbewerb/single-newsmeldung/archive/2025/september/13/article/finalisten-2025-aus-bayern/“>Die Finalisten aus Bayern beim Großen Preis des Mittelstandes

agilimo unterstützt nationale und internationale Kunden mit IT-Sicherheit made in Germany. Mit hoch performanten, skalierbaren Lösungen sorgen unsere Experten für hochsicheres und ultramobiles Arbeiten, vor Ort im Unternehmen, im Homeoffice, oder unterwegs – an 365 Tagen im Jahr.

Für den optimalen Schutz von IT-Infrastruktur und Unternehmensdaten gegen Cyber-Attacken bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an: Vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und deutsches SOCaaS, bis zur External Exposure Defense mit agilimo Darkscan.

Mit einem ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz deckt agilimo nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse ab. Über zwanzig Jahre Projekterfahrung in IT-Operations, IT-Security- und Mobility-Lösungen in Organisationen unterschiedlichster Größen sind das Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

