agilimo erneut mit TOP 100-Award ausgezeichnet

Vierte Auszeichnung in Folge unterstreicht Innovationskraft / Cybersecurity-Spezialist setzt mit „agilimo Darkscan“ neue Maßstäbe im Kampf gegen Cyberkriminalität

Die agilimo Consulting GmbH aus Elsenfeld hat sich erneut als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland bewiesen und trägt nun bereits zum vierten Mal in Folge das TOP 100-Siegel. Die feierliche Preisverleihung findet am 27. Juni in Mainz statt, wo Wissenschaftsjournalist und TOP 100-Mentor Ranga Yogeshwar dem Unternehmen persönlich gratulieren wird.

STRUKTURIERTE INNOVATION ALS ERFOLGSFAKTOR

Die Basis der TOP 100-Auszeichnung ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren unter Leitung von Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke. Analysiert wurden mehr als 100 Kriterien in fünf Kategorien, darunter Innovationsklima, Top-Management-Förderung und der wirtschaftliche Erfolg von Innovationen.

INNOVATION IN DER CYBERSICHERHEIT: AGILIMO DARKSCAN

Ein herausragendes Beispiel für die Innovationskraft von agilimo ist das neu entwickelte Produkt agilimo Darkscan. In Zeiten wachsender Cyberbedrohungen ermöglicht es Unternehmen und Organisationen, gezielt nach potenziellen Sicherheitslücken und kompromittierten Daten im Darknet zu suchen.

„Mit agilimo Darkscan bieten wir eine präventive Lösung, die Unternehmen nicht erst auf Angriffe reagieren lässt, sondern sie proaktiv davor schützt, bevor es zu Schaden kommt“, erklärt Marcus Heinrich, CEO von agilimo Consulting.

OPTIMIERTE FUNKTIONSWEISE VON AGILIMO DARKSCAN

agilimo Darkscan kombiniert leistungsstarke Datenanalyse mit einer intelligenten Erkennung von Sicherheitslücken. Die Lösung nutzt umfassende Quellen, darunter soziale Medien, Nachrichten-Websites, Verwaltungsdaten und weitere öffentlich zugängliche Informationen, um frühzeitig potenzielle Bedrohungen zu identifizieren.

Durch eine regelbasierte Priorisierung werden sicherheitskritische Daten effizient gesammelt, bewertet und in einem klar strukturierten Risikobericht aufbereitet. Unternehmen erhalten so einen umfassenden Überblick über bestehende Schwachstellen und potenzielle Angriffspunkte.

Regelmäßige, automatisierte Scans stellen sicher, dass neue Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken frühzeitig erkannt und entschärft werden. Mit gezielten Gegenmaßnahmen lassen sich erkannte Schwachstellen schließen, bevor Angreifer sie ausnutzen können. Diese proaktive Herangehensweise macht agilimo Darkscan zu einem unverzichtbaren Werkzeug für eine nachhaltige IT-Sicherheitsstrategie.

CTO Thomas Edelmann betont: „Cyberkriminelle agieren schneller als je zuvor. Unsere Innovation sorgt dafür, dass Unternehmen ihre digitalen Risiken rechtzeitig erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen einleiten können. Damit setzen wir neue Maßstäbe im Bereich der präventiven IT-Sicherheit.“

VORTEILE REGELMÄSSIGER DARKSCANS FÜR UNTERNEHMEN

Regelmäßige Darkscans bieten Unternehmen einen entscheidenden Vorteil: Sie ermöglichen eine frühzeitige Identifikation sensibler Daten, die möglicherweise in illegalen Foren oder im Darknet gehandelt werden. Durch kontinuierliche Überwachung können Unternehmen verhindern, dass gestohlene Informationen in Umlauf geraten und so langfristige finanzielle und reputative Schäden vermeiden. Darüber hinaus können erkannte Schwachstellen unverzüglich behoben werden, wodurch die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen erheblich gesteigert wird.

FÜR WEN IST AGILIMO DARKSCAN SINNVOLL?

agilimo Darkscan ist besonders für Unternehmen und Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet. Dazu gehören Finanzinstitute, Behörden, Gesundheitsdienstleister sowie Unternehmen mit sensiblen Kundendaten oder geschäftskritischen IT-Infrastrukturen. Ebenso profitieren mittelständische Unternehmen, die proaktive Maßnahmen zur Cybersicherheit ergreifen möchten, um sich vor immer raffinierteren Angriffsmethoden zu schützen. Durch seine Skalierbarkeit kann agilimo Darkscan sowohl für kleine als auch für große Organisationen passgenau eingesetzt werden.

TOP 100: DER WETTBEWERB

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft und der BVMW. Medienpartner sind unter anderem manager magazin und ZEIT für Unternehmer.

Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial zum Wettbewerb finden Sie unter http://www.top100.de/presse .

AGILIMO GROUP – MEHRFACH AUSGEZEICHNET

Für seine Expertise wurde das agilimo-Team bereits mehrfach ausgezeichnet:

– TOP 100 Unternehmen 2022 / 2023 / 2024 / 2025

– Innovator des Jahres 2024

– TOP CONSULTANT 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

– Financial Times Top 1.000 – Europe´s Fastest Growing Companies 2022

– Focus Wachstumschampion 2022

Die agilimo group ist mit 80 Mitarbeitern an 4 deutschen Standorten vertreten.

Die agilimo Consulting GmbH ist ein Unternehmen der agilimo Group und begleitet Kunden bei der Umsetzung von performanten, skalierbaren Lösungen für ultramobiles und hochsicheres Arbeiten – im Homeoffice, vor Ort im Unternehmen oder unterwegs.

Durch einen ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz können unsere Experten nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse und Szenarien abdecken. Auf Wunsch stellen wir auch den technischen und logistischen Komplett-Service für das Management und das Handling Ihrer Geräte nahtlos bereit.

Stetig steigende Bedeutung kommt der IT-Sicherheit zu, denn der Schutz der Unternehmensdaten ist zunehmenden Risiken durch Cyber-Attacken ausgesetzt. Um Unternehmen hier bestmöglich zu unterstützen, bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an – vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und SOCaaS, bis zur Berücksichtigung rechtlicher Aspekte für das Management von Cyber-Risiken in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Juristen.

Mit einer Verfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr begleiten wir die Projekte unserer Kunden im gesamten Nutzungszyklus: Von Beschaffung und technischer Konfiguration über den Rollout ins Home Office Ihrer MitarbeiterInnen bis zum Servicehandling und der Abwicklung am Ende der Laufzeit.

Über zwei Jahrzehnte Projekterfahrung bei IT- und Mobility-Lösungen sowie im Product Lifecycle Management in unterschiedlichsten Größen und Strukturen nationaler und internationaler Organisationen bilden unser Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern.

Damit Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit mit dem passenden Gerät arbeitsfähig bleiben.

