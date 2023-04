Agile Verlässlichkeit bei konstanter Qualität – LUKAS verfolgt kundenorientierte Werte

Der Sicherheits- und Qualitätsgedanke ist bei LUKAS fest in der Unternehmensphilosophie implementiert.

Die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG ist international als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen fürs Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen unter dem Qualitätssiegel „made in Germany“ bekannt. Mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis handelt LUKAS bei der Herstellung, dem Handel und der Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm stets aus einer nachhaltigen Perspektive unter Berücksichtigung höchster Qualität. Eine eigene regionale Produktion, der Einsatz nachhaltiger und nachwachsender Rohstoffe sowie ein zertifiziertes Energie- und Qualitätsmanagementsystem stellen sicher, dass in allen Aspekten stets Qualität im Vordergrund steht.

Die inzwischen über 85-jährige Erfolgsgeschichte des Engelskirchener Familienunternehmens beginnt in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Schnell sprechen sich im Oberbergischen das Geschick der beiden Gründungsbrüder Edmund und Willi Lukas und die hohe verlässliche Qualität ihrer Produkte herum. Stück für Stück erweitern sie das Produktportfolio im Bereich der Werkzeuge. Mit vielen innovativen Ideen, starker Leidenschaft für die Branche und einer zunächst guten Portion bergischer Hemdsärmeligkeit entwickeln die Brüder ein weit über die Heimatgrenzen hinaus agierendes Industrieunternehmen, das bald auch international tätig sein sollte.

LUKAS setzt von Beginn an hohe Maßstäbe für Qualität und Produktsicherheit und vereint diese mit innovativen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Neueste Entwicklungen und Technologien aus den unterschiedlichsten Branchen stehen dabei immer im Mittelpunkt. Schon sehr früh hat LUKAS mit dieser Einstellung Zeichen im Markt gesetzt.

Mittlerweile besteht die LUKAS-Familie aus rund 700 Mitarbeitern die das Unternehmen an den hochmodernen Produktions- und Vertriebsstandorten in Deutschland, Tschechien und Südafrika repräsentieren und auf einen enormen langjährigen Erfahrungsschatz der LUKAS-Experten zurückgreifen können. Das breite LUKAS-Produktportfolio ist fest in den Märkten etabliert.

Alle von LUKAS produzierten und gehandelten Produkte stehen für höchste Qualität wie z.B. kraftvolles Arbeiten, hohe Standzeiten, hervorragende Ergonomie und beste Ergebnisse beim Schleifen, Trennen, Fräsen, Polieren oder bei der Präzisionsbearbeitung. LUKAS hat sich der Qualität verschrieben und lebt diese-Tag für Tag. Das macht LUKAS-Werkzeuge zu einem verlässlichen und sicheren Faktor im Fertigungsprozess und sichert seinen Kunden eine optimale Fertigungsqualität. Alle Produkte, die das Hause LUKAS vertreibt, werden auf ihre Sicherheit und Qualität intensiv geprüft, um eine hohe Qualität und Verlässlichkeit zu gewährleisten.

Um sich nicht nur auf die äußerst hohen hauseigenen Sicherheits- und Qualitätsansprüche zu beziehen, ist das LUKAS Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 zertifiziert, welches die Einhaltung stabiler Prozesse sichert, sowie ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001:2018, welches eine kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz garantiert.

Der Sicherheits- und Qualitätsgedanke ist bei LUKAS fest implementiert: Als audiertes oSa-Mitglied (Organization for the Safety of Abrasives) sind LUKAS-Werkzeuge zum Schleifen und Trennschleifen, die mit dem weltweit geschützten Markenzeichen der oSa gezeichnet sind, nach den strengen Richtlinien der oSa hergestellt und auf das höchste Maß an Sicherheit geprüft. Sie erfüllen somit die weltweit geltenden und höchsten Sicherheitsstandards der oSa.

Zudem ist LUKAS als Authorised Economic Operator (AEO) ausgezeichnet.

LUKAS-ERZETT GmbH & Co KG ist ein Mitglied der FEPA (Federation of European Producers of Abrasives). Der 1955 gegründete Verband europäischer Hersteller von Schleifmitteln umfasst beispielsweise auch sieben nationale Verbände und verzeichnet mittlerweile 220 Mitglieder. FEPA gibt unter anderem eigene Normen heraus, wie z.B. die europäische Norm „FEPA F“ für die Korngröße von Schleifmittelkörpern.

Zusätzlich zu diesen Zertifizierungen ist LUKAS aktives Mitglied in ausgewählten Fachverbänden. Unter anderem in dem engen Kreis des Fachverband Werkzeugindustrie e.V., die ihre Mitglieder nach sorgfältiger Prüfung berechtigen, das FWI-Siegel „Deutsches Werkzeug – made in Germany“ zu tragen. Werkzeuge dürfen nur dann mit „made in Germany“ bzw. „Germany“ gekennzeichnet und beworben werden, wenn alle qualitätsbegründenden Arbeitsgänge zu ihrer Herstellung in Deutschland ausgeführt worden sind.

Die Marke LUKAS steht für Agilität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeitund richtet alle operativen Handlungen so aus, dass diese Werte eingehalten werden. Um von stärkerer Planungssicherheit und Verlässlichkeit durch die Kürze von Lieferketten zu profitieren, produziert und handelt LUKAS vorwiegend „Made in Germany“ bzw. mindestens „near Germany“. Der Fokus liegt ganz klar auf ganzheitlich regionaler Produktion: Auch Einkäufe werden stets so lokal und regional wie möglich getätigt. Die Lieferketten profitieren durch kurze Transportwege von stärkerer Verlässlichkeit und Planungssicherheit, da man sich von internationalen Luft- und Wassertransportwegen unabhängiger macht. Nicht zuletzt reduziert LUKAS in diesem Zuge auch den CO Ausstoß, um damit den eignen Nachhaltigkeitszielen gerecht zu werden.

Die Zukunft schon heute in Händen: LUKAS ist innovativer Spezialist für trendbestimmende hochwertige Werkzeug- und Speziallösungen in den Bereichen Trennen, Schleifen, Polieren und Fräsen. Weltweit überzeugt LUKAS damit Kunden vom Handwerk bis hin zur industriellen Fertigung in der Luft- und Raumfahrt, dem Automobilbau, der Kunststoffbearbeitung oder dem Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbau – und das seit über 85 Jahren! LUKAS erkennt frühzeitig Chancen und verfügt über die Kultur, diese zu nutzen, um Evolutionen und Innovationen von Morgen zu gestalten.

Verlässliche Qualität auch nach dem Kauf: Händler und Kunden profitieren gleichermaßen von dem kostenlosen Serviceangebot. LUKAS-Experten bieten beispielsweise in regelmäßigen Webinaren edukative Vorträge zu relevanten Themen rund um Oberflächenbearbeitung an: Wie kann man Schleif-, Fräs-, Trenn- und Polierwerkzeuge durch effektiven Einsatz länger nutzen, wie wird man selbst zum Experten der Schweißnahtbearbeitung, oder, welche Techniken sind beim Bearbeiten weicher Werkstoffe, wie Aluminium oder Kupfer, essenziell.

Die LUKAS-Entwicklungsabteilung verfügt über langjähriges und umfangreiches Anwender-, Produktions- und Branchenwissen. Mit diesem Know-how unterstützt LUKAS Sie gerne auch direkt vor Ort bei Ihren ganz spezifischen und individuellen Herausforderungen. Die technisch versierten LUKAS-Service- und Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gerne telefonisch oder kommen direkt in Ihr Unternehmen und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Produkt- und Anwendungslösungen – bis Ihr Anliegen verlässlich gelöst ist. Denn LUKAS verfolgt den Anspruch, Qualität und Sicherheit mit zukunftsorientierten Antworten zu vereinen. Speziell geschulte LUKAS-Anwendungstechniker sehen sich die Arbeitsprozesse in Ihrem Unternehmen an und projektieren mit Ihnen gemeinsam Optimierungsmöglichkeiten, damit Sie den maximalen Nutzen mit LUKAS-Werkzeugen erreichen können.

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

