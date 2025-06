Agile Transformation braucht kulturelle Evolution – nicht nur Methoden

Warum der wahre Wandel nicht in Frameworks beginnt, sondern in unserer Mentalität – und was Spiral Dynamics damit zu tun hat

Viele Unternehmen führen agile Methoden ein – und stehen dennoch auf der Stelle. Prozesse ändern sich, aber die Ergebnisse bleiben aus. Der Grund: Ohne kulturellen Wandel bleibt Agilität oberflächlich. Andreas Becker, Agile Coach und Keynote Speaker, zeigt in seinem Vortrag „Die Evolution der Agilität“, wie nachhaltige Veränderung gelingt – nicht durch Revolution, sondern durch die bewusste Weiterentwicklung kultureller Muster.

Agilität ist ein Spielfluss – und Kultur der Schatten, der folgt

Echte Agilität entsteht nicht durch Prozesse allein. Sie entsteht im Zusammenspiel von Haltung, Miteinander, Strukturen und Kompetenzen. Andreas Becker nutzt dafür ein eigens entwickeltes Modell, das die kulturelle Evolution mit Spiral Dynamics sichtbar macht. Seine zentrale Metapher in seinem Vortrag „Unternehmenskultur ist wie ein Schatten beim Flutlichtspiel – sie folgt dem Spiel auf dem Platz, nicht umgekehrt.“

Spiral Dynamics: Kultur verstehen, bevor man sie verändern will

Basierend auf Spiral Dynamics beschreibt Andreas Becker sieben kulturelle Spielsysteme, die typische Denkweisen in Organisationen sichtbar machen. Sie reichen von traditionell-sicherheitsorientierten Mustern (Purpur, Blau) bis hin zu integrativen, komplexitätsfreundlichen Denkstilen (Gelb, Türkis).

Die Spielsysteme dienen als Diagnoseinstrument: Wie ticken wir? – und vor allem: Wie könnten wir ticken, um zukunftsfähiger zu werden?

Agiler Kulturwandel ist eine Frage der Perspektive

Damit Kulturveränderung nicht zur Worthülse verkommt, macht Andreas Becker sie systematisch trainierbar – mit vier evolutionären Perspektiven:

Tugenden: Die innere Mentalität – Werte, Prinzipien, Mut zum Umdenken

Teamgeist: Das Miteinander – Fehlerkultur, Beteiligung, Entscheidungsprozesse

Taktik: Die äußeren Strukturen – Prozesse, Abläufe, Zusammenarbeit

Talente: Die individuelle Entwicklung – Kompetenzen, Rollenverständnis

Vortragstipp: Die Evolution der Agilität

In seinem Vortrag “ Die Evolution der Agilität“ gibt Andreas Becker Einblicke in kulturelle Reifegrade nach Spiral Dynamics und zeigt auf, wie Organisationen ihre Spielphilosophie finden – jenseits von Buzzwords, nah am echten Spielfeld des Alltags.

Studien bestätigen: Kultur ist der Schlüssel zur agilen Transformation

Die Studie Agile Pulse 2022 von BearingPoint zeigt: Zwar nutzen 94% der befragten Unternehmen agile Methoden – aber nur wenige erreichen die gewünschten Ziele. Der Grund: Die kulturelle Evolution bleibt aus. Ohne Wertewandel und neues Denken bleibt Agilität oft nur ein Theaterstück.

Fazit:

Agile Transformation ist kein Zielbild, sondern ein fortlaufender Prozess – eine Evolution, kein Revolutionsversuch. Wer Verhalten verändern will, muss die Kultur verstehen, die es erzeugt. Und wer Kultur entwickeln will, braucht ein Spielfeld, auf dem sich neue Denk- und Handlungsmuster entfalten können.

Über Andreas Becker

Andreas Becker ist Agile Coach, Sparringspartner und Keynote Speaker mit Schwerpunkt auf agilem Kulturwandel. Mit seinen Vorträgen, Workshops und seinem Modell der sieben Spielsysteme bringt er Spiral Dynamics auf die Bühne – verständlich, praxisnah und mit dem Blick für das Wesentliche: die Menschen im Spiel.

Die COMPLEXcellence AG begleitet Unternehmen bei ihrer agilen Transformation und bei der Skalierung von individuellen Prozessen im Sinne des Agilen Manifests. Dabei wird in den Phasen des Umbruchs unterstützt, damit sich eine Kultur für ein agiles Arbeiten etablieren und Silo-Denken überwunden wird.

