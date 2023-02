Agenturnetzwerk Eurocom Worldwide findet neuen Agenturpartner in Portugal

Media em Movimento kommuniziert für Portugal und sieben CPLP-Länder in Afrika

München, 14. Februar 2023 – Das internationale PR-Netzwerk Eurocom Worldwide begrüßt Media em Movimento als neue Partneragentur für Portugal und sieben Länder der Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) in Afrika. Die Agentur mit Hauptsitz in Lissabon wird neben Portugal auch die Länder Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau, Äquatorialguinea, Mosambik, São Tome und Príncipe und Timor-Leste im Eurocom-Netzwerk vertreten. Kommunikation für Brasilien wird weiterhin durch die langjährige Eurocom-Worldwide-Mitgliedsagentur Grupo CASA abgedeckt.

Media em Movimento arbeitet seit 10 Jahren für Unternehmen verschiedener Größe, darunter Startups, kleine und mittelständische Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Der Fokus ihrer PR-Arbeit liegt in den Bereichen Technologie, Luft- und Raumfahrt sowie Tourismus für B2B und B2C.

Mafalda Marques, Gründerin und CEO von Media em Movimento, sagt: „Wir freuen uns sehr, uns dem internationalen PR-Netzwerk Eurocom Worldwide anzuschließen und dazu beizutragen, dass B2B-Geschäft in CPLP-Ländern auszuweiten.“

„Wir begrüßen die portugiesische Agentur Media em Movimento herzlich als neuestes Mitglied unseres Netzwerks. Mit dieser neuen Agentur haben wir einen weiteren erfahrenen Partner innerhalb des Netzwerks gewonnen, der B2B-Unternehmen bei der Kommunikation in Portugal und weiteren portugiesischsprachigen Ländern in Afrika unterstützen kann“, kommentiert Christoph Schwartz, Deputy Chairman von Eurocom Worldwide und Inhaber der DACH-Mitgliedsagentur Schwartz Public Relations.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

