Agency of Record: R/GA übernimmt globalen Social Etat von Uber

Innovationsfirma entwickelt internationalen Kommunikationsansatz auf Basis lokaler Insights

New York/Berlin, 13.01.2021 – Neugeschäft: Für die Betreuung seiner Geschäftssparten UberRides und UberEats hat das US-amerikanische Dienstleistungsunternehmen ab sofort R/GA als “Global Social Agency of Record” an Bord geholt. In diesem Zuge wird die globale Innovationsfirma das Community-Management betreuen und datengesteuerte Kreativ-Programme auf Basis individueller Insights für die Uber-Märkte weltweit entwickeln.

Neben bahnbrechenden Kreationen gehört es ebenso zum Aufgabenfeld von R/GA, die Effektivität aller Uber-Marketingaktivitäten auf digitalen und sozialen Plattformen zu verbessern. Dies soll dem Unternehmen ermöglichen, ein kundenzentriertes Ethos auf Basis des Purpose zum Leben zu erwecken. Ziel ist es, die Marke über soziale Plattformen zum Community-Mittelpunkt jeder Stadt zu machen, in der sie tätig ist.

Mithilfe des einzigartigen R/GA Betriebssystems werden dafür aus globalen Social-, Content Studio-, Media- und Marketing Science-Mitarbeitern internationale und regionale Pods zusammengestellt, die die Stimme der Marke sowie ihre Wahrnehmung auf lokaler Ebene formen. Des Weiteren entwickelt das R/GA-Team in Zusammenarbeit mit der internationalen Mediaagentur Mediacom eine standardisierte Strategievorlage, ein konsistentes Measurement-Framework sowie einen Connected Hub, der auf dem hauseigenen R/GA Betriebssystems aufbaut und so nahtlose Effizienz ermöglicht.

“In den vergangenen Jahren haben wir uns darauf konzentriert, Städte in Bewegung zu bringen und diejenigen zu unterstützen, die es am dringendsten brauchten. Jetzt, da wir langsam in eine neue Phase eintreten, benötigen wir einen Partner, der uns beim Aufschwung dieser Städte unterstützt. R/GA verfügt nicht nur über eine beachtliche Erfolgsbilanz auf globaler Ebene, sondern auch über ein Team, das die Vielfalt unserer Mitarbeiter und Kunden widerspiegelt”, so Travis Freeman, Director Global Media and Social bei Uber.

“Diese Zusammenarbeit ist die perfekte Gelegenheit, um unser globales Netzwerk zusammenzubringen und bahnbrechende Kreativarbeit für eine der wichtigsten Marken der Welt zu leisten. Die Lebensmittellieferung ist für das Leben vieler Menschen von entscheidender Bedeutung geworden. Und wenn die Läden wieder öffnen, wird Uber dabei helfen, von A nach B zu kommen”, so Tiffany Rolfe, Global Chief Creative Officer bei R/GA.

Uber ist das aktuellste Neugeschäft aus einer Reihe von New Economy AOR-Ernennungen für R/GA, darunter Airbnb, Slack und Reddit. Die Partnerschaft trägt zum Ziel der Innovationsfirma bei, eine menschlichere Zukunft für weltweit beliebte, moderne Marken zu gestalten.

Über R/GA

Transformation at speed: R/GA ist eine kreative Innovationsfirma, die seit ihrer Gründung im Jahr 1977 ein Angebot entwickelte, das neben preisgekröntem Design auch Unterstützung in den Bereichen Beratung, Ventures, Technologie, Marketing, Architektur und IP Entwicklung bietet. Ihr Leistungsumfang reicht von Web, Mobile und Social Communications über Retail und eCommerce bis hin zu Produktinnovation, Brand Development und Business Transformation. R/GA ist radikal kollaborativ – sowohl hinsichtlich der Verwendung von Tools, als auch in der internen und externen Zusammenarbeit. Weltweit arbeiten 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. R/GA gehört zu The Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG), einer der weltweit größten Organisationen auf dem Gebiet von Werbung und Marketingservices. Weitere Informationen über R/GA gibt es auf der Website www.rga.com sowie auf Facebook und Twitter.

