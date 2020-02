After-Work-Seminare für die Baubranche

Zuschuss zum “Lernen nach der Arbeit” sichern!

Die Anforderungen bei Bauprojekten werden immer komplexer. Der Druck zur Einhaltung von Kosten, Terminen und Qualitäten steigt und damit auch die Herausforderung in der Abwicklung von Bauprojekten. Lean Design, Lean Construction und die Kollaboration der Projektbeteiligten bietet hier einen Ausweg hin zu erfolgreichen Bauprojekten mit größerer Termin-, Kosten- und Qualitätssicherheit.

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Technischen Akademie Esslingen vier After-Work-Seminare entwickelt, die innovative Ansätze im Bauprojektmanagement aufzeigen. Damit wird erfahrenen Projektleitern, Projektmanagern, Bauleitern, Architekten und Bauingenieuren zu “baustellentauglichen” Zeiten ein Seminar geboten, um den aktuellen Stand des Bauprojektmanagements für die erfolgreiche Projektabwicklung kennenzulernen und anzuwenden.

Exzellente Fachleute vermitteln in einem intensiven Knowhow-Transfer den aktuellen Stand zur Durchführung von Planungs- und Bauprozessen im Bauwesen auf höchstem Niveau. Dabei wird gezeigt, wie mit den Prinzipien von Lean Construction Prozesse effektiv und effizient gestaltet werden können und wie die Integration in eigene Projekte gelingt.

Die Teilnahme an den After-Work-Seminaren wird durch die Fachkursförderung des Europäischen Sozialfonds unterstützt. Das bedeutet für Sie einen Zuschuss zur Teilnahmegebühr zwischen 30-50 %!

Da die Förderung zum 31.08.2020 ausläuft, ist dies eine der letzten Gelegenheiten die Förderung in Anspruch zu nehmen!

Zusätzlich sind die Seminare bundesweit von allen Architekten- und Ingenieurkammern als Fortbildung anerkannt.

Die Seminare sind nur als Komplettpaket buchbar – die Teilnahme an einzelnen Tagen ist nicht möglich.

Freuen Sie sich auf die folgenden Themen:

1. After-Work-Seminar: Projektsteuerung und Projektmanagement (18. März 2020, 17:30 – 21:00 Uhr)

2. After-Work-Seminar: Lean Construction – Grundlagen (22. April 2020, 17:30 – 21:00 Uhr)

3. After-Work-Seminar: Lean Construction – Workshop (6. Mai 2020, 17:30 – 21:00 Uhr)

4. After-Work-Seminar: Proaktives Risk-Management (27. Mai 2020, 17:30 – 21:00 Uhr)

Hier finden Sie die ausführlichen Informationen zu den Inhalten und den Link zur Anmeldung!

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Pressekontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

c.roessler@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.