Afrikas schönste Inseln – Naturjuwelen im Indischen Ozean

Inselzauber rund um Afrika

Die Inselwelt rund um Afrika ist erstaunlich vielfältig. Besonders im Indischen Ozean gibt es völlig unterschiedliche Inselgruppen mit ganz eigenem Charakter. Viele Inseln gelten dabei immer noch als echte Geheimtipps.

1. Afrikas Vulkaninseln – Maskarenen

Unter den Vulkaninseln Afrikas findet man sowohl die bekannteste Urlaubsinsel – nämlich Mauritius – als auch die eher unbekannten Vertreter Rodrigues und La Réunion. Alle drei gehören zur Inselkette der Maskarenen, die auch als Vanilleinseln bezeichnet werden. Nur auf La Réunion – der jüngsten Vulkaninsel – gibt es noch einen aktiven Vulkan. Auf den beiden anderen Inseln sind sie erloschen. Die Vulkankegel prägen in unterschiedlicher Weise das Landschaftsbild. Auf Rodrigues sind sie kaum noch zu erkennen, während auf Mauritius der 300 Meter durchmessende Krater des Trou aux Cerfs ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen ist. Auf La Réunion sind die imposanten Berge, gewaltigen Schluchten und Wälder allgegenwärtig – ein echtes Traumziel, wenn man gerne in unberührter Natur wandert.

2. Afrikas Granitinseln – Seychellen

Spätestens seit dem Werbespot für eine bekannte Rum-Marke sind die Seychellen mit ihren markanten Granitfelsen weltberühmt. Von den 115 Inseln des Seychellen-Archipels zählen 42 zu den Granitinseln, die anderen sind korallinen Ursprungs. Unzählige Fotografen haben diese geologische Besonderheit vor weißen Traumstränden in Szene gesetzt und die Inseln so zu einem Sehnsuchtsziel für Honeymooner gemacht. Und nicht nur das, auch Biologen und Naturfreunde haben die einzigartige Fauna und Flora hier entdeckt. Am bekanntesten sind sicher die freilaufenden Riesenschildkröten, die zur Freude der Seychellen-Besucher noch auf vielen Inseln zu finden sind und sich gerne mal den langen Hals kraulen lassen. Also viel zu schade für einen reinen Strandurlaub, wie wir finden.

3. Afrikas Koralleninseln – und wieder die Seychellen

Wer Puderzuckerstrände und intakte Korallenriffe zum Tauchen und Schnorcheln sucht, der kann auf den exklusiven Koralleninseln der Seychellen Urlaub machen. Es handelt sich ausschließlich um Privatinseln, auf die man mit kleinen Propellermaschinen von der Hauptinsel Mahe aus fliegt. Vor allem Reisende, die sich dem Inselrhythmus mit Relaxen, Essen und Wasseraktivitäten in absoluter Abgeschiedenheit hingeben möchten, werden hier glücklich. Von der kleinen Öko-Insel mit nur wenigen Wohneinheiten bis zum stylischen Luxus-Resort mit Privatbutler und Gym gibt es für jeden Geschmack – und (fast) jedes Portmonnaie – die richtige Insel.

4. Gondwana-Fragment 1 – Sansibar

Als vor 150 Millionen Jahren der Superkontinent Gondwana auseinander brach, wurden einige Fragmente vom Rest Afrikas getrennt. Hierzu gehörte auch der Sansibar-Archipel vor der Ostküste Afrikas. Sansibar ist für seine schneeweißen Strände und seine intakten Korallenriffe bekannt, aber man kann dort nicht nur schnorcheln und tauchen. Sansibars Swahili-Kultur ist eine einzigartige Verschmelzung aus afrikanischen, arabischen, indischen und europäischen Einflüssen. Auf der islamisch geprägten Gewürzinsel lassen sich die historische Altstadt von Stone Town (UNESCO-Weltkulturerbe) und kulinarische Highlights der Insel-Küche entdecken. Wir empfehlen einen Sansibar-Aufenthalt im Anschluss an eine Tansania-Safari.

5. Gondwana-Fragment 2 – Madagaskar

Madagaskar gilt als die älteste Insel der Welt und hat sich vor vielen Millionen Jahren vom afrikanischen Festland abgetrennt. Durch die lange Isolation zeichnet sich die Tierwelt Madagaskars durch eine extrem hohe Artenvielfalt und Einzigartigkeit aus. Madagaskar wird deshalb auch als Naturschatz-Insel bezeichnet. Über 90 % der Säugetier- und Reptilienarten Madagaskars sind endemisch, d. h. sie kommen nur hier vor. Besonders charakteristisch sind die Lemuren, von denen über 100 Arten bekannt sind. Der Tourismus auf Madagaskar steckt immer noch in den Kinderschuhen, kurz gesagt: keine Beach-Clubs an den schönen Stränden, keine Hotelbunker, kein Massentourismus. Statt dessen erwarten einen viel Landschaft, eine einfache Infrastruktur und unverfälschte, herzliche Gastfreundschaft.

Wie man sieht, sind Afrikas Inseln im Indischen Ozean wirklich sehr unterschiedlich. Das Team von KrautTrotter® Safaris hat alle genannten Inseln selber besucht und bietet Interessierten eine kostenlose Beratung mit Reiseempfehlung an.

