Affiliate Programm Tipps & Trick für carron® Autopflege

Provisionen verdienen mit carron® Autopolitur und Scheibenversiegelung im Affiliate Partner-Programm

Es gibt verschiedene Methoden, mit Affiliate Marketing und carron® Autopflege erfolgreich zu sein. Ein paar der interessantesten Affiliate-Möglichkeiten werden hier vorgestellt. Zunächst wird zuerst ein (kostenloses) Affiliate-Partner-Konto benötigt, für das man sich auf der carron® Affiliate Programm Seite registrieren kann. Ziel ist es, dass der Kunde auf der Webseite www.carron.de Autopflegeprodukte kauft. carron® unterstützt seine Partner aktiv dabei.

Die einfachste Methode des Affiliate Marketing ist eine Einbindung von Textlinks oder Werbebannern auf Deiner Internetseite. Wer einen WordPress Blog verwendet, dem stehen dafür zahlreiche Tools wie zum Beispiel das PlugIn: “Advanced Ads – Ad Manager & AdSense” zur Verfügung. Solche Werbebanner und Textlinks kann man natürlich auch im Impressum eines email-Templates einbinden. So bekommt jeder mit einer email auch eine Information zu den neusten carron® Produkten. Bei einem Klick auf den Link wird über die Link-ID das Affiliate-Cookie für 30 Tage gesetzt. Wer selbst eine email-Liste zum Thema Autopflege hat, kann damit viele Kunden auf einmal erreichen. Doch Vorsicht, man sollte niemanden unerlaubt mit Werbung zu spammen, vor allem nicht im Namen von carron® – sauberes Double-Opt-In ist Pflicht.

Experten-Blogs sind der Klassiker im Affiliate Marketing. Eine gute Beschreibung einer carron® Autopolitur oder einer carron® Scheibenversiegelung hilft potentiellen carron®-Kunden, das Produkt und seine Leistung zu verstehen. Eine Blog-Seite kann man heute leicht selbst auch ohne Programmierkenntnisse “ins Internet stellen”, zum Beispiel mit WIX, JIMDOO oder dem beliebten und flexiblen WORDPRESS. Wir empfehlen die WordPress-Variante, denn das Einrichten eines WordPress-Blogs ist nicht nur kostenlos (wie bei den anderen zwei Anbietern auch), sondern bietet auch die Möglichkeit, die Blog-Seite auf einen eigenen Server umzuziehen, wenn das Projekt wächst und mehr Leistung benötigt wird. Mit einem eigenen Server und eigener Domain ergeben sich für Ihren WordPress-Blog quasi unbegrenzte Möglichkeiten, dieses Internet-Seite mit PlugIn”s für nahezu jedes Thema aufzuwerten und zu erweitern. Eine Möglichkeit ist ein eigener Affiliate Shops, also ein kleiner Marktplatzes mit vielen verschieden Produkte, deren Verkauf man jedoch nur vermittelt und dafür Provisionen einsteckt. Das lohnt sich.

Ein Affiliate Shop sieht zunächst einmal wie ein ganz normaler Online Shop aus und listet in verschieden Kategorien Produkte. Möchte der Kunde dann genauere Informationen zum Produkt oder das Produkt in den Warenkorb legen, wird er zum eigentlichen Anbieter weiter geleitet. Seiten wie idealo, günstiger.de, billiger.de und einige spezialisierte Marktplätze arbeiten genau so. Mit einem WordPress-PlugIn wie zum Beispiel “PG Simple Affiliate Shop” ist ein solcher Shop schnell eingerichtet.

Jeder zweite professionelle “Youtuber” verdient heute sein Geld auch mit Affiliate-Links. Meist verlinken diese Affiliate-Links auf die im Video zu sehenden Produkte, die natürlich auf amazon oder eben direkt im carron®-Shop gekauft werden können. Wer sich also vor die Kamera traut, ein gutes Anwendungsvideo dreht und es auf Youtube mit einem guten Text, den richtigen Keyword und einem aussagekräftigen Vorschaubild einstellt, hat gute Chancen, dass seine Affiliate-Links der vorgestellten Produkte auch geklickt werden und es zu einem Kauf mit Provisionsausschüttung kommt. Das Video selbst sollte einen ansprechenden Titel haben, der auch die Keywords enthält, also zum Beispiel: “carron Autopolitur Erfahrung Test – beste Autopolitur?”

Amazon ist einer der größten Affiliate-Programm-Anbieter. Der Weltmarktführer der Marktplätze kann es sich jedoch auf Grund der Vielzahl von Affiliates leisten, nur geringe Provisionen auszuschütten. Hier könnt Ihr Euch für das amazon-Partnerprogramm anmelden und natürlich gibt es auch alle carron® Autopflege-Produkte auf amazon. Doch amazon zahlt nur maximal 6% Provision für Autopflege-Produkte und das auch nur dann, wenn genau das Produkt verkauft wurde, auf das der Affiliate-Link zeigt. Wird zum Beispiel doch die günstigere carron® Autopolitur statt der verlinkten Premium-Variante gekauft, gibt es nur 1,5% Provision. Für einen Kauf der in unserem carron.de Online-Shop zahlen wir 15% Provision ohne faule Kompromisse. Außerdem sind unsere Produkte auf www.carron.de immer 1 bis 2 EUR günstiger als auf amazon.de

Fragt man heute junge Leute nach Ihrem Berufswunsch, sind immer öfter die Worte Youtuber und Influenzer zu hören. Denn gute Influenzer schaffen es mit der generierten Reichweite Ihrer Follower schnell, wirtschaftlich erfolgreich zu sein – sie sind echte Stars und oft bekannter als Fernsehschauspieler. Denn die junge Generation guckt nicht mehr Fernsehen, sondern verbringt Ihre Zeit aus Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube oder TikTok. Ein guter Influenzer muss nicht auf allen Kanälen präsent sein. Jeder Kanal hat seine eigenen Regeln und man muss heraus finden, was einem selbst am besten liegt. Geld verdient wird hier natürlich auch mit Affiliate Links. Nur die ganz großen Influenzer mit viel Reichweite haben direkte Werbeverträge mit Marken und Herstellern.

Die hohe Schule des Marketing ist das Guerilla Affilate Marketing. Man erstellt einen Affiliate-Link für eine carron® Seite (auf eine Produktseite, eine Kategorieseite oder eine Content Seite wie diese) und verwandelt den Link mit Hilfe eine QR-Code-Generators in einen QR-Code. Dann lässt man den QR-Code zusammen mit einem ansprechenden Bild (am besten eins unserer Werbebilder) auf eine Visitenkarte, einen Flyer oder einen Sticker (Aufkleber) drucken und verteilt die gedruckten Werbemittel auf geeigneten Veranstaltungen wie Automessen, Autotreffen, Flyerdisplays in Kneipen oder anderen geeigneten (erlaubten) Stellen in Deiner ganzen Stadt. Man glaubt gar nicht, wie gut diese Art der Hybridwerbung funktioniert, wenn man ein originelles Bild verwendet und die verlinkte Landingpage ansprechend gestaltet ist.

carron® ist die Marke für Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. PTFE Autopolitur Oberflächenversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf starken schmutzabweisenden Abperleffekt. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberfächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschungsarbeiten. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

Firmenkontakt

carron® Deutschland – delüks service Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Ralf Lieder

Saydaer Str. 6

01257 Dresden

015253391750

shop@carron.de

https://www.carron.de/auto-scheibenversiegelung-nanoversiegelung/

Pressekontakt

carron® Deutschland – delüks service ug h.b.

Ralf Lieder

Waldstraße 6

16792 Zehdenick

015253391750

shop@carron.de

http://carron.de/versiegelung-gegen-kalk-dusche-wand-lotuseffekt.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.