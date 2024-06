Affiliate-Marketing bei Echte-Gewinnspiele.de

Neue Möglichkeiten für Händler und Dienstleister

Dörverden, 25.06.2024 – Ab sofort bietet das Entertainment-Portal Echte-Gewinnspiele.de, die Plattform für seriöse Gewinnspiele, attraktive Gutscheine und exklusive Sparangebote, mit der Integration von Affiliate-Marketing eine aufregende Erweiterung für Businesspartner. Diese neue Initiative ermöglicht es Verkäufern, Dienstleistern und Gewinnspiel-Veranstaltern, ihre Produkte und Dienstleistungen auf der beliebten Webseite zu listen und Traffic direkt weitergeleitet zu bekommen.

Echte-Gewinnspiele.de meets Affiliate-Netzwerke

Mit der Anbindung an führende nationale wie internationale Affiliate-Netzwerke bietet Echte-Gewinnspiele.de eine noch größere Bandbreite an Inhalten. Diese Entwicklung stellt einen bedeutenden Schritt für die Plattform dar und eröffnet sowohl den Nutzern* als auch den Merchants sowie Dienstleistern zahlreiche neue Möglichkeiten. „Unsere Vision ist es, nicht nur die beste Plattform für Gewinnspiele und Sparangebote zu sein, sondern auch eine dynamische und effektive Werbeplattform für Unternehmen und Dienstleister aller Art“, erklärt Georg Mahn, Expansionschef bei Echte-Gewinnspiele.de. „Durch die Integration von Affiliate-Marketing bieten wir unseren Partnern eine große Reichweite und unseren Usern*‘ zugleich eine vielfältigere Auswahl.“

Hohe Reichweite für die Neukundenakquise

Mit dem neuen Affiliate-Programm der schuhplus group, die neben Echte-Gewinnspiele.de über 110 Webseiten betreibt, haben Handelsunternehmen und Dienstleister die Möglichkeit, ihre Angebote einem breiten Publikum zu präsentieren. Ob exklusive Rabatte, attraktive Gutscheine oder spannende Gewinnspiele: Das Unterhaltungsportal bietet eine perfekte Umgebung, um Reichweite zu maximieren und neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. „Unser Netzwerk wird täglich von zahlreichen Usern besucht, die auf der Suche nach den besten Angeboten und Gewinnspielen sind. Diese Nutzerbasis bietet eine hervorragende Gelegenheit für Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen und direkt zu vermarkten“, so Mahn weiter.

Echte-Gewinnspiele.de: Ein vertrauenswürdiger Partner

Ein wesentliches Merkmal von Echte-Gewinnspiele.de ist die Verpflichtung zu Qualität und Seriosität. Jeder eingetragene Gewinnspielanbieter und jede Kampagne werden sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sie den hohen Standards der Plattform entsprechen. Diese gründliche Überprüfung stellt sicher, dass die Nutzer nur die besten und vertrauenswürdigsten Offerten erhalten. „Wir legen fundamentalen Wert darauf, dass alle gelisteten Gewinnspiele und Angebote geprüft und authentisch sind. Unser Ziel ist es, das Vertrauen unserer Besucher_innen zu gewinnen und zu erhalten“, betont der Expansionsleiter. „Deshalb wird jede Anmeldung und jedes Angebot sorgfältig von unserem Team überprüft, bevor sie auf der Plattform freigeschaltet werden.“

Direktvermarktung trifft auf Affiliate

Die Schnittstelle zu Affiliate-Netzwerken ermöglicht es Echte-Gewinnspiele.de, neben der Direktvermarktung künftig eine breite Palette an Werbemittel von Affiliatepartnern einzubinden. Dies umfasst Banner, Textlinks, Produktfeeds und vieles mehr, was es den Merchants und Dienstleistern erleichtert, ihre Angebote effektiv zu bewerben. „Transparenz ist im Geschäftskundensegment von elementarer Bedeutung, aber zahlreiche KMU-Betriebe verfügen bei einer Eigenvermarktung nicht über die Möglichkeiten, Konversionen, Klicks oder allgemein die Effektivität einer Kampagne zu messen. Durch die Einbindung von Affiliate-Werbemittel können wir eine nahtlose und effiziente Werbelösung auf Provisions- oder Klickbasis bieten, die sowohl für unsere Partner, ebenso für unsere Nutzer von großem Vorteil ist und durch eine bedingungslose Transparenz überzeugt. Unsere Partner können ihre Angebote wie Gutscheine gezielt, effektiv und risikolos platzieren, während unsere Nutzer von einer noch größeren Auswahl an hochwertigen Angeboten profitieren“, erläutert Mahn.

Echte-Gewinnspiele.de: Part of the schuhplus group

Echte-Gewinnspiele.de ist eine Online-Plattform, die sich auf die Bereitstellung seriöser Gewinnspiele, attraktiver Gutscheine und exklusiver Sparangebote spezialisiert hat. Mit einer engagierten Redaktion, die täglich die besten Angebote im Internet recherchiert, bietet die Plattform ihren Nutzern nicht nur spannende Gewinnmöglichkeiten, sondern großartige Sparangebote und kostenlose Produkte. Dank der neuen Affiliate-Marketing-Initiative können Merchants ihr Portfolio einem breiten Publikum präsentieren und von der hohen Reichweite profitieren.

Die schuhplus group ist ein international tätiger Schuhproduzent sowie Omnichannel-Schuhhändler und betreibt ein Netzwerk aus über 110 Nischen-Webseiten, darunter Webshops, Informations- und Vergleichsportale sowie IP-TV-Sender. Das Flaggschiff der Firmengruppe ist die schuhplus GmbH, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen mit stationären Übergrößen-Filialen, welches mit über 80 Schuhmarken Handel betreibt und weltweit Eigenmarken in Sondergrößen produziert. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent erzielt der SchuhXL Omnichannel-Händler durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine virale, kumulierte monatliche Reichweite von rund 10,5 Mio. Kontakten (Stand 05/2024) und setzt damit Maßstäbe in der Digitalwirtschaft.

Kontakt

schuhplus group

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.echte-gewinnspiele.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.