Affengeilebilder24.de launcht neue AI Kunst Kollektion

Das führende Kunstportal im Bereich Street und Pop Art affengeilebilder24.de launcht seine neue Art Kollektion „AI Art“

Die aus künstlicher Intelligenz generierte Kunst zeigt die Möglichkeiten die Artificial Intelligence heute schon bietet. Mit der Erzeugung kreativer Elemente können neuartige und spektakuläre Kunstwerke und Motive kreiert werden.

Neben eigengenerierten Kunstwerken und Motiven unter dem süffisanten Namen „Affengeile Intelligenz“ nimmt das Portal auch die Werke bekannter AI Künstler wie Nilo oder LofiAI.Art auf. Mit weiteren Künstlern ist das Portal im Gespräch um neben den etablierten Kunstgenres auf dem Portal wie Street Art, Pop Art, Surrealismus und Co. dieser neuartigen Kunstform den entsprechenden Platz zu bieten.

„Wir sind stolz als einer der ersten Anbieter im Markt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz im Kunstbereich erkannt zu haben und diese unseren Kunden zugänglich machen zu können“, so Andreas Schätzle, Geschäftsführer der Affengeile Bilder GmbH.

Seit der Übernahme des Portals zu Beginn des letzten Jahres in den Unternehmensverbund der allcop Farbbild-Service GmbH & Co. KG hat sich die Kunstplattform in vielen Bereichen weiterentwickelt. Ein Redesign des Shops hat stattgefunden, neue Produktgruppen wurden aufgenommen, die Künstler werden nun in eigenen Künstlerprofilen präsentiert, sowie zahlreiche Filter und Suchmöglichkeiten zur idealen Suche des Wunschmotives wurden aufgeschaltet. Die Kunden danken diese Optimierungen dem Portalbetreiber, der mit seiner ohnehin hohen Produkt- und Servicequalität, so mit einer 4,7/5 Sternebewertung in den Top Rankings des Kundenbewertungsportals Trustpilot ausgewiesen wird.

Über affengeilebilder24.de

Im Segment der Künstlerplattformen und besonderer Kunst bietet affengeilebilder24.de Motive internationaler Künstler auf Poster, Leinwand und weiteren Produkten. Seit der Gründung im März 2020 konnte das Portal sowohl mit der Kooperation zahlreicher internationaler Künstler, der Anzahl Motive und einem rasanten Wachstum aufwarten. Im Januar 2022 wurde das Portal als Affengeile Bilder GmbH in den Unternehmensverbund der allcop Farbbild-Service GmbH & Co. KG aufgenommen.

Als einer der europaweit führenden Fotofinisher bietet allcop ein breites Spektrum personalisierter Produkte. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt 220 Mitarbeiter und steht seit mehr als 60 Jahren für Spitzenqualität und Innovation. Für über 1.000 Händler aus den Bereichen Fachhandel, Drogeriemärkte, Discounter sowie Online-Portale ist allcop der verlässliche Partner für deren Fotoservice.

