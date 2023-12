Ärztliche Ersteinschätzung über Weihnachten und Neujahr

Kindernotfälle treten häufig zu den unpassendsten Zeiten auf, wie zum Beispiel während Kindergeburtstagen oder kurz vor Weihnachten. Falls während der Feiertage ärztliche Hilfe erforderlich ist, steht die Plattform VIOKID bereit, um sofort und ohne V

Reutlingen. Kindernotfälle ereignen sich oft und zu den meist denkbar ungünstigsten Zeitpunkten, etwa an Kindergeburtstagen oder am bevorstehenden Weihnachtsfest. Gerade über die Weihnachtstage haben aber viele Arztpraxen geschlossen und die Krankenhäuser mit ihren Notfallaufnahmen sind zumindest bis in die ersten Januartage des neuen Jahres nicht ausreichend besetzt.

Um Eltern und Betreuern in den kommenden Wochen eine schnelle erste Hilfe für Kinder zu bieten, ist die Plattform VIOKID der optimale Helfer, da sie rund um die Uhr mit Experten besetzt und für Betreuer sofort und ohne Wartezeit erreichbar ist. Die Experten können den Eltern oder Betreuern schon während des Anrufs eine medizinische Ersteinschätzung abgeben. Dadurch kann schnell die richtige Maßnahme eingeleitet und eine angemessene Versorgung des Kindes eingeleitet werden.

„Die benötigte Fachexpertise wird von Ärzten oder Gesundheits- und Krankenpflegern direkt an der Stelle abgegeben, an der sie gebraucht wird – nämlich dort, wo sich das Kind verletzt hat oder krank ist. In einem fundierten, strukturierten Videoberatung wird dann gemeinsam das weitere Vorgehen besprochen und abgeklärt“, sagt Barry Fogarty, CEO der Vioonic GmbH.

Die App bringt für die Anrufer und Kinder viele Vorteile, weil sie nicht lange irgendwo warten müssen. Die Vermeidung von unnötigen Besuchen in der Klinik erspart auch unnötigen Stress und verringert das Risiko, sich dort mit einer Krankheit anzustecken. Das ist bei der aktuellen Grippe- und Coronawelle eine wichtige Vorsichtsmaßnahme. Eine enorme Erleichterung, für die über die Weihnachtszeit oft überlasteten Notaufnahmen, kommt hinzu, denn rund 40 Prozent der Vorstellung von Kindern in den Notaufnahmen sind medizinisch nicht notwendig. Mithilfe der App können so auch Ressourcen in den Notaufnahmen besser eingesetzt werden. So können alle schneller zu ihren Lieben zurück und das Weihnachtsfest und das neue Jahr feiern.

Die VIOONIC GmbH steigert mit dem Einsatz digitaler Lösungen die Qualität der Patientenversorgung und Arbeitsoptimierung in Kliniken und Praxen durch optimale Kommunikation bzw. optimiertem Zugang zu medizinischer Expertise durch den Einsatz. Das Startup wurde 2020 gegründet. VIOKID ist das zweite Produkt. Das erste Produkt der VIOONIC GmbH ist VIODAX ein hoch sicherer Messenger für Ärzteteams in Kliniken mit innovativer patentierter Verschlüsselungstechnologie.

