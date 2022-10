Aenova und Microcaps gehen strategische Partnerschaft ein

Kommerzielle Produktion für hochpräzise Mikroverkapselungssysteme

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimitteln bis Nahrungsergänzungsmitteln für die Gesundheit von Mensch und Tier. Microcaps ist ein innovatives, mehrfach preisgekröntes Schweizer Startup-Unternehmen, das eine neuartige, hochpräzise Mikroverkapselungstechnologie mit skalierbarer Produktionskapazität entwickelt hat.

Nun gehen Aenova und Microcaps eine strategische Partnerschaft ein, die zum 31. Oktober 2022 startet. Ziel der Partnerschaft ist es, die Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und zahlreichen anderen Produkten zu beschleunigen und zu verbessern. Microcaps bringt hierbei das Wissen über innovative, hochpräzise Mikroverkapselung ein. Bei dem Verfahren kommt eine patentierte Technologieplattform zum Einsatz, die maßgeschneiderte Formulierungen z. B. bei Freisetzung, Schutzumhüllung und Textur ermöglicht.

Zusammen mit der Technologie von Microcaps kann Aenova ein noch breiteres Spektrum an Lösungen für neue Produktentwicklungen und Lebenszyklusmanagement für mikro- und konventionelle Kapselformulierungen anbieten, wie z. B. verbesserte Geschmacksmaskierung, kontrollierte Freisetzung, gezielte Freigabe, Erhöhung der Bioverfügbarkeit und verbesserte Stabilität des pharmazeutischen Wirkstoffes (Active Pharmaceutical Ingredient, API). Aenova bringt als breit aufgestellte CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) langjähriges Know-how, weitreichende GMP-Kenntnisse, internationale Ressourcen, eine schnelle Skalierbarkeit und einen effektiven Marktzugang für die Technologie in die Partnerschaft ein.

Mit der EOS 1000 Serie hat Microcaps jüngst die erste Lösung auf den Markt gebracht, die eine kontinuierliche Verkapselung von pharmazeutischen Wirkstoffen auf industrieller Skala ermöglicht. Im Kern besteht die Technologie aus mehreren identischen Mikrokanälen, die weit über 100.000 Mikrokapseln gleicher Form, Größe und Eigenschaften einschleusen können und so höchste Qualitätsstandards gewährleisten.

Als strategischer industrieller CDMO Partner von Microcaps wird Aenova diese patentierte Technologie für Kundenprojekte an ihren Standorten anbieten, beispielsweise im schweizerischen Kirchberg oder im rumänischen Cornu. Kirchberg ist als Competence Center für die Entwicklung und Produktion von Pharma-Weichkapseln innerhalb der Aenova Group spezialisiert. Dort können auch hochpotente pharmazeutische Wirkstoffe bis OEB 5 in Softgel Kapseln verarbeitet werden, wozu die innovative Technologie von Microcaps neue Möglichkeiten für spezifische Kundenanforderungen bietet. Der Standort Cornu ist Competence Center für die Produktion von Weichgelkapseln und Aenova VegaGels®. Hier kann die neuartige Mikroverkapselungstechnik von Microcaps eingesetzt werden, um die Bioverfügbarkeit aktiver Lebensmittelinhaltsstoffe zu verbessern, z.B. von Vitaminen, pflanzlichen und ätherischen Ölen, Cannabidiol u.a.

Die beiden Geschäftsführer der neuen Partner, Jan Kengelbach, CEO der Aenova Group, die den Industriepartner der Kooperation darstellt, und Michael Hagander, Mitgründer und co-CEO des Startup-Unternehmens Microcaps, sind sich einig: „Bei unserer jetzt gestarteten Partnerschaft ist das Ganze deutlich mehr als die Summe seiner Teile, denn das Portfolio und die Erfahrungen und Kenntnisse der einzelnen Unternehmen ergänzen sich perfekt, um für unsere Kunden in der der pharmazeutischen- wie auch der Lebensmittel-Industrie noch schneller einen noch besseren Mehrwert bieten zu können.“

Auf der diesjährigen CPhI können sich Interessierte vom 1. bis 3. November 2022 in Frankfurt/Main am Aenova-Stand in Halle 9, Stand-Nr. 90J60, über die neue Partnerschaft informieren.

