AEKCosmetics feiert ein erfolgreiches Jahr und erweitert sein Angebot mit neuen Schulungen in der zertifizierten Akademie

29.07.2024 – AEKCosmetics, eine führende Beauty-Marke, die für ihre erstklassigen Behandlungen und herausragenden Dienstleistungen bekannt ist, kann auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit einem stetig wachsenden Kundenstamm und einer Vielzahl von hochgelobten Behandlungen setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Kosmetikbranche. Als Höhepunkt dieses erfolgreichen Jahres freut sich AEKCosmetics, die Erweiterung ihres Angebots durch neue Schulungen in ihrer zertifizierten Akademie bekannt zu geben.

Erfolgreiche Behandlungen und zufriedene Kunden

AEKCosmetics hat sich durch hochwertige Beauty-Behandlungen einen Namen gemacht. Von Wimpernverlängerungen über Microneedling bis hin zu innovativen BB-Glow-Behandlungen – die Bandbreite der angebotenen Dienstleistungen deckt die verschiedensten Bedürfnisse der Kunden ab. Jede Behandlung wird mit größter Sorgfalt und unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards durchgeführt, was zu einer beeindruckenden Kundenbindung und Zufriedenheit geführt hat.

Neue Schulungen in der zertifizierten Akademie

In diesem Jahr geht AEKCosmetics noch einen Schritt weiter, um die Bedürfnisse der Beauty-Community zu erfüllen. Die neu zertifizierte Akademie des Unternehmens bietet nun eine Reihe von Schulungen an, die darauf abzielen, angehende Beauty-Profis und bestehende Fachleute gleichermaßen zu fördern und zu unterstützen.

Umfangreiche Schulungsangebote

Die Schulungsprogramme der AEKCosmetics Akademie umfassen eine Vielzahl von Techniken und Behandlungen, darunter:

Wimpernverlängerung: Verschiedene Techniken von der klassischen 1:1 Methode bis hin zu fortgeschrittenen Volume-Techniken.

Microneedling: Eine tiefenwirksame Hautbehandlung, die die Kollagenproduktion anregt und das Hautbild verbessert.

BB-Glow: Eine innovative Behandlung, die der Haut einen strahlenden und gleichmäßigen Teint verleiht.

Lashlifting und Browlifting: Methoden zur natürlichen Betonung und Formung der Wimpern und Augenbrauen.

Praxisorientierte Ausbildung und Zertifizierung

Jede Schulung in der AEKCosmetics Akademie ist praxisorientiert und beinhaltet ein vollständiges Starterset, das die Teilnehmer optimal auf ihre Karriere vorbereitet. Die Schulungen werden von erfahrenen und zertifizierten Trainern geleitet, die ihr umfangreiches Wissen und ihre Expertise an die Teilnehmer weitergeben. Nach Abschluss der Schulungen erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das ihre neuen Fähigkeiten und Qualifikationen offiziell bestätigt.

Ein Wort von der Gründerin

Christina Filipiak, die Gründerin von AEKCosmetics, zeigt sich begeistert über die Erweiterung des Angebots: „Wir sind stolz darauf, was wir in diesem Jahr erreicht haben, und freuen uns, unser Wissen und unsere Expertise nun auch durch unsere zertifizierte Akademie weitergeben zu können. Unsere neuen Schulungsprogramme sind darauf ausgelegt, Beauty-Profis zu unterstützen und ihnen die Werkzeuge zu geben, die sie für ihren Erfolg benötigen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere praxisorientierten Schulungen einen echten Mehrwert für die Teilnehmer bieten und ihnen helfen werden, ihre Karriere in der Beautybranche voranzutreiben.“

Über AEKCosmetics

AEKCosmetics steht für höchste Qualität und erstklassigen Service in der Beautybranche. Mit einem breiten Spektrum an Behandlungen und einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit hat sich das Unternehmen als eine der führenden Marken etabliert. Die Erweiterung um die zertifizierte Akademie unterstreicht das Engagement von AEKCosmetics, kontinuierlich Innovationen voranzutreiben und die Standards in der Kosmetikindustrie zu setzen.

Pressekontakt:

AEKCosmetics

Becherstr. 15

40476 Düsseldorf

christina@aek-cosmetics.de

+49 176 72793900

https://aek-cosmetics.de/

