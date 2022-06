AEG Power Solutions liefert Gleichstromversorgung für Elektrolyseprozess des weltweit größten Kraftwerks für Grünen Wasserstoff

– Acht hocheffiziente Gleichrichtersysteme für die 16-MW-Elektrolyseplattform des CEOG Kraftwerks in Französisch-Guayana

– Hohe Effizienz und Netzkonformität in Kombination mit kompakten Abmaßen waren ausschlaggebend für die Wahl von Siemens Energy

Zwanenburg, Niederlande, 28. Juni 2022 – AEG Power Solutions (www.aegps.de), ein globaler Anbieter von Stromversorgungssystemen und -lösungen für alle Arten von kritischen und anspruchsvollen Anwendungen, gab heute bekannt, dass es acht Thyrobox DC-3 Systeme an Siemens Energy zur Gleichstromversorgung für den Wasserstoffproduktionsprozess des Kraftwerkprojekts CEOG (Centrale electrique de l’Ouest Guyanais) liefert.

Derzeit entsteht im Westen von Französisch-Guayana (Südamerika) das weltweit größte Kraftwerk: Es wird Photovoltaik mit Grünem Wasserstoff als Energiespeicher kombinieren und bis zu 128 MWh speichern. Die Wasserstoffausbeute von 860 Tonnen pro Jahr wird von einer 16 MW Elektrolyseplattform erzeugt, in Wasserstofftanks unter Druck gespeichert und dann über Hochleistungsbrennstoffzellen im Reverse-Elektrolyse-Verfahren in Energie umgewandelt. Damit soll sicherer und rund um die Uhr verfügbarer Strom für 10.000 Haushalte in Französisch-Guayana bereitgestellt werden – und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis im Vergleich zu Strom von lokalen Wärmekraftwerken.

AEG Power Solutions liefert die acht Thyrobox Stromversorgungssysteme an Siemens Energy zur elektronischen Leistungsregelung des Projekts. Jedes System besteht dabei aus vier Thyrobox DC-3 Power-Modulen, um die Zuverlässigkeit und Effizienz im Teillastbereich zu erhöhen und eine einfache Containerintegration zu ermöglichen. Die B12-Thyristor-Gleichrichter verfügen über eine IGBT-Brücke für die DC/DC-Umwandlung. Sie werden in acht Transformator-Gleichrichtereinheiten (TRU) geliefert, die eine 21,5 MVA/18,6 MW Stromversorgungslösung bilden, um die Hochleistungs-Elektrolyseure zu versorgen.

Zur Vereinfachung der Einbringung mit Gabelstapler oder Kran für die Installation, Senkung der Montagekosten und für das erforderliche Sicherheitslevel werden die Gleichrichtermodule auf Grundrahmen montiert. Eine Profinet-Schnittstelle erlaubt den Anschluss der Gleichrichtersteuerung an das Elektrolyseur-Steuerungszentrum.

Neben AEG Power Solutions als Spezialist für Stromumwandlungssysteme werden folgende Partner ihre Expertise in Produktion, Verteilung und Speicherung von grüner Energie einbringen:

– Hydrogene de France (HDF) – weltweiter Pionier in der Wasserstoffenergie, entwickelt und betreibt Multi-Megawatt-Hydrogen-to-Power-Kraftwerke mit seinen leistungsstarken Brennstoffzellen zur kontinuierlichen oder bedarfsgerechten Bereitstellung von Strom aus intermittierenden erneuerbaren Energien.

– Meridiam – führend bei öffentlichen Infrastrukturinvestitionen und Vermögensverwaltung für Behörden.

– SARA (Französisch-Westindische Raffinerie-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Group Rubis) – seit mehr als 50 Jahren ein wichtiger Akteur in der Energieerzeugung auf den Französisch-Westindischen Inseln und in Französisch-Guayana.

– Siemens Energy – starker, globaler Spezialist im Kraftwerksbau für nachhaltige Zukunft und innovative Technologien, wird sich um den 24h-Supportservice von seinem Remote Control Center aus kümmern.

„Wir sind begeistert von diesem Projekt“, sagt Andreas Becker, Head of Grid & Storage bei AEG Power Solutions. „Es wird die Anwendbarkeit von grünem Wasserstoff in Großkraftwerken beweisen. Unsere Stromversorgungslösung in Kombination mit dem Elektrolyseur hat sich bereits in früheren Projekten bewährt. Dank ihrer Kompaktheit wird Siemens Energy alle Komponenten in einer Container-Lösung integrieren können. Ausschlaggebend für die Wahl waren dabei der geringe Installations- und Montageaufwand, die reduzierte Verkabelung und unser technisches Know-how. CEOG wird von der hohen Effizienz und guten Netzverträglichkeit des Thyrobox DC-3 profitieren.“

„Das Kraftwerk CEOG produziert wirtschaftlichen, sauberen und zuverlässigen Strom, der ununterbrochen in das nationale Stromnetz eingespeist wird. Die Hälfte des Energiebedarfs der Bevölkerung von Saint-Laurent-du-Maroni und Mana wird so gedeckt. Die Einwohner von Französisch-Guayana können sich auf eine ausreichende Energieversorgung freuen – ohne Brennstoffimporte, ohne Treibhausgasemissionen und nahezu geräuschlos“, ergänzt Mario Hüffer, Sales Director Hybrid Solutions bei Siemens Energy.

Nach Beendigung der Bauarbeiten und dem anschließenden Testbetrieb soll das Kraftwerk im zweiten Quartal 2024 ans Netz gehen. Basierend auf erneuerbaren Energien wird CEOG im Vergleich zu einem fossil befeuerten Kraftwerk den Ausstoß von 39.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden.

Über AEG Power Solutions

AEG Power Solutions gewährleistet dank eines breiten Portfolios von

Energieversorgungssystemen und -diensten die kontinuierliche Verfügbarkeit von

Energie und den sicheren Betrieb kritischer Anwendungen: AC- und DC-USV,

Batterieladegeräte, Gleichrichtersysteme, Service und Wartung rund um die Uhr

sowie voll anwendungsspezifische USV-Systeme nach Kundenvorgaben. AEG

Power Solutions hat ein ausgeprägtes Fachwissen und Konstruktionskapazitäten

auf Weltniveau entwickelt, die sowohl AC- als auch DC-Energietechnologien

einschließen, sowie konventionelle und erneuerbare Energieplattformen. AEG

Power Solutions verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit USV und

Leistungselektronik sowie Netzintegration und nutzt seine

Konvertierungskompetenz, um Lösungen für Energiespeicheranwendungen zu

entwickeln und zu liefern.

AEG Power Solutions ist die einzige Tochtergesellschaft der Holdinggesellschaft

3W Power.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aegps.de

