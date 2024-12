Adventszeit bei Caseking: Jeden Tag Lieblingsdeals!

Es ist Nikolaus und wir starten mit maximalen FPS in die Adventszeit!

Für euch und die lieben Hardware-Enthusiasten in eurem Leben, gibt es ab sofort bis zum 24. eine riesige Auswahl Weihnachtsangebote! Und als besonderer Stern oben auf dem Baum gibt es jeden Tag eine Auswahl von besonderen Highlights. Zeitlich begrenzt auf vierundzwanzig Stunden und jeden Tag um 12:00 gibt es vier Neue! Die ideale Chance euch mit Geschenken einzudecken oder einfach selber eine Freude zu machen und die Feiertage zu versüßen. Die kalte Jahreszeit ist schließlich Gaming-Hochsaison!

Auf jeden Fall für leuchtende Augen unter dem Weihnachtsbaum sorgt der King Mod Systems MACH 3 powered by MSI. Ein leistungsstarker Gaming-PC, zusammengestellt um den kraftvollen AMD Ryzen 5700X3D mit extra V-Cache für brachiale Gaming Performance und die topaktuelle GeForce RTX 4070 Super mit modernsten Features.

Damit wird Zocken in 1440p mit hohen Details zum absoluten Genuss, egal wie kalt oder dunkel es draußen grade sein mag.

Und wenn ihr diesen oder einen anderen Fertig-PC bis zum 15.12. bestellt, kommt er mit Sicherheit noch rechtzeitig zum Fest an!

Der King Mod Systems MACH 3 im Überblick:

AMD Ryzen 7 5700X3D CPU

MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 2X OC 12G GPU

MSI B550M Pro-VDH WiFi Mainboard

32 GB DDR4-RAM

1 TB NVMe SSD

Zu entdecken gibt es grandiose Produkte und Deals von:

Steelseries, Microsoft, CableMod, be quiet!, Alpenföhn, AMD, Lian Li, Intel, Glorious, Jonsbo, Rode, Phanteks, Alphacool, HYTE

Also blättert euch durch unsere Angebote, schaut für die täglich neuen limitierten Deals vorbei und freut euch mit uns gemeinsam auf eine nerdige Weihnacht!

Alle unsere Geschenkideen und Angebote findet ihr hier:

https://bit.ly/ck-xmas24

Caseking und unsere Partner wünschen eine schöne Adventszeit!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00



https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.