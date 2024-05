advantegy GmbH übernimmt das operative Geschäft der Locatech IT Solutions GmbH

(v. l. n. r. Geschäftsführender Gesellschafter der Locatech Dirk Löhn, die Geschäftsführenden Gesellschafter der advantegy Uta und Uwe Rusch)

Schwerte, 13. Mai 2024 – Die advantegy GmbH übernimmt zum 01. Juli 2024 das operative Geschäft der Locatech IT Solutions GmbH. Diese strategische Entscheidung markiert einen bedeutenden Meilenstein für beide Unternehmen und stärkt ihre Positionen in ihren jeweiligen Märkten. Durch die Übernahme erweitert advantegy ihr Portfolio und baut ihre Fähigkeiten im Bereich IT-Lösungen erheblich aus. Die Kombination der Expertise von advantegy und Locatech ermöglicht es, innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den sich ständig verändernden Anforderungen der Kunden gerecht werden.

„Die Übernahme des operativen Geschäfts von Locatech IT Solutions ist ein aufregender Schritt für advantegy.“, sagte Uta Rusch, geschäftsführende Gesellschafterin der advantegy. „Wir sind überzeugt, dass diese Integration Synergien schafft, von denen sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter profitieren. Gemeinsam können wir unseren Kunden noch umfassendere Dienstleistungen und Lösungen anbieten.“

Durch die Zusammenführung von Ressourcen und Know-how stärkt die advantegy ihre Wettbewerbsfähigkeit. Die Lösungen der Locatech IT Solutions zur Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen ergänzen nahtlos das Portfolio. Diese Übernahme ist ein klares Bekenntnis zur Innovation und zum Wachstum und wird dazu beitragen, den Kunden auch in Zukunft erstklassige Dienstleistungen und Produkte anzubieten. Die Mitarbeiter von Locatech werden Teil des advantegy-Teams und bringen ihr Fachwissen und ihre Erfahrung ein, um gemeinsam an der Entwicklung und Bereitstellung wegweisender Lösungen zu arbeiten. advantegy wird sicherstellen, dass die Integration reibungslos verläuft und dass die Kontinuität in der Betreuung der Kunden gewährleistet ist.

Die advantegy GmbH berät ihre Kunden bei der digitalen Transformation, digitalisiert Geschäftsprozesse und entwickelt und implementiert digitale Geschäftsmodelle. Das Unternehmen treibt seit 2018 den internen Wandel des Beratungsgeschäfts und hat mit der KI-basierten Sprachanalyse Lexeffect und mit der digitalen Content-Plattform Future Interactive die ersten eigenen digitalen Geschäftsmodelle umgesetzt. Der nächste Schritt in der Unternehmens-Transformation ist der geplante Umzug 2023 in ein eigenes Bürogebäude, welches im Zeichen von Nachhaltigkeit und einem Multispace-Bürokonzept errichtet wird. Zu den Kunden der advantegy zählen mittelständische Unternehmen, Konzerne und der öffentliche Dienst.

Kontakt

advantegy GmbH

Uta Rusch

Hermann-von-Wanthoff-Str. 3

58239 Schwerte

02304942850



https://www.advantegy.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.