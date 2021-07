Advanced Selfie – Die Kunst des Selbstporträts

So zeigen Sie sich von Ihrer schönsten Seite

Das Selfie begleitet uns auf Schritt und Tritt, seitdem Smartphones mit Selfiekameras ausgestattet sind. Überall sind Selfies zu sehen, eigene und die von anderen. Doch Hand aufs Herz: Wie viele davon würden Sie als gelungen bezeichnen? Eben. Hier kommt dieses Buch ins Spiel. Es beleuchtet alle Aspekte, die bei einem guten Selfie eine Rolle spielen, angefangen von der Pose über die technische Ausrüstung bis zur Bildaussage. Mit zahlreichen und umfangreich illustrierten Anleitungen sowie guten und schlechten Beispielen.

Sorelle Amore eine der weltweit führenden Influencerinnen, die unter Advanced Selfie eine überaus beliebte Seite betreibt. Im Jahr 2017 gewann sie den Wettbewerb “Best Job On The Planet”, bei dem sie unter 17.000 Bewerbern ausgewählt wurde, um die Welt zu bereisen und darüber zu schreiben. Sie wurde in der Huffington Post vorgestellt, auf Business Insider, ABC News, Travel+Leisure und ist eine echte Internet-Berühmtheit. Sie inspiriert Menschen, sich in das Leben und in sich selbst zu verlieben. Und sie hat das Medium der Selfies gefunden, um Menschen zu helfen, sich in gelungenen Bildern einzufangen – auch wenn sie sich nicht für fotogen halten – , was ihr Selbstvertrauen drastisch gestärkt hat.

Aus dem Vorwort:

“Mein erster Kontakt mit Selbstporträts war reiner Zufall. Ich war seit zwei Jahren Fotografin, wenn auch kein Profi. Durch ein Praktikum und viel Übung saugte ich so viel Wissen wie möglich hinter einer Kamera auf. Ich versuchte, die Schönheit von Mutter Natur einzufangen, und machte endlose Fotos von anderen Frauen. Während meiner Zeit als Fotografin verfeinerte ich meine Fähigkeiten, ihnen vorteilhafte Posen zu zeigen, um sie möglichst gut zur Geltung zu bringen und ihnen wiederum zu helfen, sich in ihre eigenen Bilder zu verlieben. Das war wohl das Wichtigste, was ich dabei gelernt habe: großartige Aufnahmen von mir selbst zu machen.” (Sorelle Amore)

Das Wichtigste in Kürze:

– Selfies sind heute die verbreitetste Form der Selbstdarstellung

– Mehr Wirkung für jedes Social Media Profil

– Die Autorin betreibt unter @advanced.selfie einen der weltweit erfolgreichsten Blogs

– Die Fotografie-Videos der Autorin haben über 35 Millionen mal angeschaut

Eine kostenlose Leseprobe zum Buch finden Sie hier:

ADVANCED SELFIE

Sorelle Amore

Advanced Selfie – Die Kunst des Selbstporträts

So zeigen Sie sich von Ihrer schönsten Seite

144 Seiten, Paperback, Prägecover

Euro (D) 17.90 | Euro (A) 18.50 | CHF 25

ISBN 978-3-03876-186-0 (Midas Collection)

