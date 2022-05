Adramaq Designboden für höchste Ansprüche

Adramaq Designboden bietet in Optik und Haptik außergewöhnlich authentische Designböden in neuster Rigid Core Technologie

Adramaq bietet unter dem Dach der renommierten Firma JAB einige der besten Designboden-Dekore in moderner Rigid Technologie

Adramaq Designboden zählt zu den deutschen Top-Labels im Segment Luxury Vinyl Tiles, zu deutsch Vinyl Design Bodenbelägen. Die hochwertigen Desigböden verbinden die Schönheit von Naturmaterialien mit der Funktionalität moderner Kunststoffböden. Durch diesen besonderen Mix sind sie ein ebenso ansprechender wie unkomplizierter Bodenbelag für den gehobenen Wohn- und Objektbereich. Auch modernste Rigid Designböden der 3. Generation bietet Adramaq in seinem Bodenbelag Sortiment.

Mit über 100 Designs in drei Verlegemöglichkeiten verfügen Adramaq Designböden über ein umfassendes Sortiment an Farben und Maserungen, sowie Steinoptiken, die für viele Einrichtungstypen das Richtige bieten. Holzoptiken wie Buche oder Apfel gehören ebenso zum Portfolio wie das markant-rustikale Designs „verwüstete Holzbohle“. Für maximale Flexibilität ist der attraktive Designboden in unterschiedlichen Nutzschichten, Formaten und Verlegevarianten erhältlich. Darum kann er in stark frequentierten Objekten ebenso eingesetzt werden wie im privaten Wohnbereich.

Besonders hervorzuhaben ist die Designer’s LVT Flooring THREE Wood Designboden Kollektion. Mit ihr werden mit kreativen Designböden Wünsche wahr. Die authentischen Holzdekore mit täuschend echter Maserung passen genau zu den zeitgemäßen Einrichtungstrends und -wünschen. Durch die große Wandlungsfähigkeit lassen sich unterschiedlichste Räume – auch dank der variantenreichen Verlegarten – kreativ, wohnlich und individuell gestalten. Ob in der freien Verlegung im Halbversatz oder im englischen Verband – Verlegebilder geben jedem Zimmer eine ganz eigene Note. Die neuen ADRAMAQ-Designs – das französische Chevron ebenso wie die Serie „Blüteneiche“ – bieten zahlreiche Möglichkeiten beeindruckender Bodengestaltung. Diese Designböden sind in der modernen Rigid Technologie Gefertigt

Designboden von Adramaq vereint das Beste aus zwei Welten. Durch ihre ausgewählt schönen Holz- und Steindesigns stehen die ästhetischen Bodenbeläge ihren natürlichen Vorbildern in nichts nach. Alle Dekore überzeugen durch eine Zeichnung, die selbst bei genauem Hinsehen täuschend echt wirkt. Dabei sind die Designböden ausgesprochen strapazierfähig und pflegeleicht. Weil sie aus besonders hochwertigem Vinyl gefertigt sind, bleiben sie auch bei starker Beanspruchung ohne großen Aufwand lange schön.

Zu einem abgerundeten Programm gehört auch immer das passende Zubehör. Darum bietet Adramaq als Ergänzung der hochwertigen Designböden perfekt abgestimmte Sockelleisten und Akzentstreifen sowie eine Klickunterlage für mehr Komfort und eine bessere Trittschalldämmung.

Speziell für seine Kunden hat allfloors.de sein langjähriges Know-how in Sachen Vinyl-Boden gebündelt und übersichtlich aufbereitet. Von der klassischen Verlegeanleitung über Klebstoff- und Pflegeempfehlungen bis hin zu den technischen Datenblättern der Kollektionen stehen alle wichtigen Informationen online und als Download zur Verfügung.

