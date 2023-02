AdPoint GmbH hat den Status „Google Premium-Partner 2023“ erhalten

AdPoint, Agentur für Onlinemarketing mit Sitz in Hannover, ist Premium-Partner 2023 im Rahmen des Google Partners-Programms.

AdPoint bietet mit einem Expertenteam Google Ads, Microsoft Ads und Social Media Ads für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an – aber auch genauso in jedem weiteren Land auf der Welt . Auf der Website des Unternehmens finden Sie das vollständige Angebot.

„Als Unternehmen freut es uns, dass wir zu der limitierten Auswahl an Google Premium-Partner zählen. So können wir, aber auch unsere Kunden, zukünftig von der guten und direkten Zusammenarbeit mit Google profitieren.“, so Felix Wenzel, Geschäftsführer der AdPoint GmbH.

Diesen Monat hat Google die Leistungen erfolgreicher Onlinemarketing-Agenturen auf der ganzen Welt anerkannt – mit der Vergabe des Premium-Partner-Status im Rahmen des Google Partners-Programms.

Im Jahr 2022 wurde das neue Google Partners-Programm umfassend optimiert. Erweiterte Anforderungen sowie neue Vorteile für Premium-Partner, die Unternehmenswachstum und -erfolg mit Google Ads fördern, definieren den Premium-Partner-Status neu. Das Programm unterstützt auch 2023 weiterhin seine Premium-Partner sowie deren Kunden.

„Glückwunsch an unsere Premium-Partner 2023. Diese Unternehmen gehören zu den oberen 3 % der Google-Partner in ihren jeweiligen Ländern – einschließlich Deutschland. Diese außergewöhnliche Leistung unterstreicht die herausragende Expertise der Unternehmen im Bereich Google Ads und belegt eindrucksvoll, dass sie in der Lage sind, diese fachliche Kompetenz zum Aufbau neuer Kundenbeziehungen sowie zur Unterstützung des Wachstums ihres Kundenstamms auch erfolgreich einzusetzen wissen. Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, smarte Online-Strategien für ihre Kunden zu entwickeln und damit langfristigen Erfolg zu gewährleisten.“

-Marcin Karnowski, Senior Director für Anzeigenmarketing

AdPoint gehört zu einer Gruppe ausgewählter Premium-Partner des Google Partners-Programms. Dieses Programm richtet sich an Werbeagenturen und Drittanbieter, die Google Ads-Konten im Namen anderer Unternehmen verwalten. Ziel des Programms ist es, Unternehmen innovative Tools, Ressourcen und Unterstützung an die Hand zu geben, damit sie ihren Kunden beim erfolgreichen Aufbau ihres Onlinegeschäfts helfen können.

Vorstellung der AdPoint GmbH

Die AdPoint GmbH ist eine digitale Marketingagentur mit Sitz in Hannover, Deutschland. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seitdem seinen Kundenstamm in Deutschland und international erweitert.

Die AdPoint GmbH bietet eine breite Palette von Online-Marketing-Dienstleistungen an, darunter fokussiert Suchmaschinenmarketing (SEM), Display Advertising und Conversion-Optimierung. Als Agentur arbeitet sie eng mit ihren Kunden zusammen, um individuelle Marketingstrategien zu entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele jedes Kunden zugeschnitten sind.

Das Unternehmen hat ein erfahrenes und hochqualifiziertes Team von Marketing-Experten, das sich auf die neuesten Trends und Technologien im digitalen Marketing konzentriert. AdPoint GmbH legt großen Wert auf Transparenz und messbare Ergebnisse, um sicherzustellen, dass Kunden einen hohen ROAS / KUR für ihre Marketingausgaben erhalten.

Die AdPoint hat auch zahlreiche Auszeichnungen für ihre Arbeit erhalten, darunter den Google Premium Partner-Status und den Microsoft Advertising Elite Agency-Status. Diese Auszeichnungen belegen die Kompetenz und Effektivität des Unternehmens im digitalen Marketing und unterstreichen die Expertise der AdPoint GmbH.

Pressekontakt

AdPoint GmbH

Kurt-Schumacher-Straße 25

30159 Hannover

Niedersachsen

Deutschland

Tel: 0511 99987580

Mail: info@adpoint.de

Web: adpoint.de/google-ads-agentur/

Die AdPoint GmbH, die führende Agentur für digitale Werbung und Google Ads, lässt keine Wünsche offen. Wir sind blitzschnell und sehr flexibel. Bei der AdPoint GmbH arbeiten Sie nur mit Profis zusammen. Die Qualität unserer Arbeit messen wir an zwei Referenzpunkten: an unseren zufriedenen Kunden und an unserer Google-Zertifizierung. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Kompetenz und Professionalität.

