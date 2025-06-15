Ado Internet Entity Framework Википедия

В версии 6.0 был сделан ряд улучшений в поддержке метода работы Code First.

Он позволял создать вручную с помощью визуального редактора модель edmx, и по ней создать базу данных.

Его суть – сначала пишется код модели на C#, а затем по нему генерируется база данных.

Изначально с самой первой версии Entity Framework поддерживал подход Database First, который позволял по готовой базе данных сгенерировать модель edmx.

Это альтернативный интерфейс LINQ API, используемый для обращения к базе данных.

Так, например, схемы реляционных баз данных не всегда подходят для построения объектно-ориентированных приложений и в результате мы имеем объектную модель приложения, существенно отличающуюся от логической модели данных, в этом случае используется LINQ to Entities, который использует модель EDM (Entity Knowledge Model).

Он отделяет сущностную объектную модель данных от физической базы данных, вводя логическое отображение между ними.

AdoNet Entity Framework

Он отделяет сущностную объектную модель данных от физической базы данных, вводя логическое отображение между ними. Так, например, схемы реляционных баз данных не всегда подходят для построения объектно-ориентированных приложений и в результате мы имеем объектную модель приложения, существенно отличающуюся от логической модели данных, в этом случае используется LINQ to Entities, который использует модель EDM (Entity Knowledge https://deveducation.com/ Model). eleven августа 2012 года была представлена версия 5.0.0, которая была предназначена для .NET Framework four.5. А 17 октября 2013 года была представлена версия 6.zero, которая вышла под лицензией Apache License v2, тем самым став open-source проектом. Версия 6.0 была выпущена 17 октября 2013 года3 и сейчас это проект с открытым исходным кодом под лицензией Apache License v2.

Entity Sql

Изначально с самой первой версии Entity Framework поддерживал подход Database First, который позволял по готовой базе данных сгенерировать модель edmx. Затем эта модель использовалась для подключения к базе данных. Он позволял создать вручную с помощью визуального редактора модель edmx, и по ней создать базу данных. Начиная с 5.zero Тестирование программного обеспечения предпочтительным подходом становится Code First5. Его суть – сначала пишется код модели на C#, а затем по нему генерируется база данных. Это альтернативный интерфейс LINQ API, entity framework используемый для обращения к базе данных.