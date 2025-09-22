ADN auf der it-sa 2025

Forum für KI, resiliente IT und smarte Business-Modelle

Wie man Trends in Geschäft verwandelt, zeigt ADN vom 7. bis 9. Oktober 2025 auf der it-sa Expo & Congress in Nürnberg. In Halle 8, Stand 424 präsentiert sich der VAD als zentraler Treffpunkt für den Austausch zwischen Experten und Resellern. Partner erfahren vor Ort wie sie im Bereich der IT-Sicherheit neue Marktchancen erschließen, Unternehmen bei der Stärkung ihrer digitalen Resilienz nachhaltig unterstützen und mit neuen Business-Modellen verlässliche Umsätze generieren oder vorhandene gezielt erhöhen.

Handlungsbedarf gibt es zuhauf: Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) werden täglich rund 309.000 neue Malware-Varianten entdeckt, deutsche Unternehmen sehen sich im Schnitt mit 1.220 Cyberattacken pro Woche konfrontiert. Besonders perfide ist dabei der zunehmende Einsatz von generativer KI durch Cyberkriminelle, etwa für Deepfake-Betrug oder hochpersonalisierte Phishing-Angriffe. Laut TÜV Cybersecurity-Studie 2025 berichten 15% der Unternehmen von Angriffen im letzten Jahr. Viele davon waren sogar mehrfach betroffen.

„Wir verstehen uns auf der it-sa als Forum für den Austausch zwischen Branchenexperten und unseren Partnern. Gemeinsam diskutieren wir die neusten Trends im Bereich Security und KI und erarbeiten praktikable Business-Modelle, wie Partner ihre geschäftliche Zukunft sicher aufstellen können. Unsere Mission ist es, Partnern nicht nur Tools, sondern echte Strategien an die Hand zu geben, die resiliente, zukunftssichere IT-Landschaften und gleichzeitig unseren Partnern neue Geschäftschancen ermöglichen. Mit unseren KI-Kompetenz-Angeboten und einem kuratierten Lösungsportfolio bieten wir nicht nur die notwendige Technologie, sondern eine adaptive Verteidigungsstrategie, die sich kontinuierlich weiterentwickelt – genau wie die Bedrohungen selbst“, sagt Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN Distribution GmbH.

Wenn Cyberbedrohungen intelligenter werden, braucht es Sicherheitslösungen, die mitdenken und Angriffe aktiv abwehren. Als Value-Added Distributor bringt ADN führende Hersteller wie Microsoft, Bitdefender, ConnectWise, Thales, WatchGuard, Commvault, ExaGrid, GFI Software, Parallels, DataCore und Enginsight zur it-sa 2025. Im Fokus stehen Lösungen, die automatisiert Bedrohungen erkennen, kontextbasiert reagieren und sich neuen Angriffsvektoren flexibel anpassen – von XDR über Zero Trust bis hin zu KI-gestützter Forensik.

Fachvorträge und Silent Stage: Wissenstransfer live

Auf der Messe bietet ADN auch ein kompaktes Vortragsprogramm mit praxisnahen Einblicken in aktuelle Entwicklungen rund um IT-Security und künstliche Intelligenz, darunter Multi-Vendor-Strategien sowie Threat Hunting. Auf einer Silent Stage am ADN-Stand in Halle 8, Stand 424 finden zudem Impulsvorträge von Hersteller-Partnern wie Bitdefender, Microsoft, Datacore, ExaGrid, ConnectWise, GFI, Thales und Parallels statt.

Strategischer Mehrwert für den Channel

In einem zunehmend komplexen Marktumfeld profitieren Reseller und Systemhäuser von der herstellerübergreifenden Kompetenz und dem tiefen Know-how eines Trusted Advisors. ADN begleitet seine Partner auf dem gesamten Weg zu ganzheitlichen Sicherheitsstrategien: von der Auswahl passender Security-Lösungen, über die Integration in bestehende Infrastrukturen bis zu Schulung und Zertifizierung. Ramacher kommentiert: „Unsere Aufgabe als Distributor endet nicht beim Bereitstellen von Technologie. Wir unterstützen unsere Partner dabei, ihr Know-how gezielt auszubauen, neue Geschäftspotenziale zu erschließen und sich im Wettbewerb erfolgreich zu positionieren. Mit unserem kuratierten Portfolio, praxisnaher Beratung und einem starken Expertenteam schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum im Security-Markt“.

Die it-sa 2025 bietet damit eine Plattform, auf der ADN gemeinsam mit seinen Herstellern zeigt, wie moderne Sicherheitsstrategien, KI-gestützte Technologien und ein starkes Netzwerk dazu beitragen können, Trends in echtes Geschäft zu verwandeln. Partner können ab sofort Gesprächstermine mit den Experten von ADN auf der it-sa über folgenden Link buchen und zusätzlich ein kostenfreies Ticket gewinnen: https://page.adn.de/itsa-terminbuchung-2025

Die ADN Distribution GmbH ist als IT-Distributor, Service Provider, Technologieanbieter und Dienstleister der zuverlässige Partner an der Seite von mehr als 6.000 Fachhändlern, Systemhäusern sowie Managed Service Providern (MSP) im DACH-Raum. Das inhabergeführte Unternehmen vereint ein zukunftssicheres Portfolio an modernen IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud Services, Cyber-Security, Data Center Infrastructure, UCC und Modern Workplace. Im autorisierten Trainingscenter, der ADN Tech Cloud Academy, bereiten praxiserfahrene Trainer die Teilnehmenden überdies auf Herstellerzertifizierungen vor und vermitteln hands-on das technische sowie vertriebliche Know-how. Die vielen Auszeichnungen durch Hersteller, Fachmagazine und Partner bürgen für die seit 1994 währende vertrauensvolle Verbundenheit von ADN zum Channel. 2024 lag der Unternehmensumsatz bei über 850 Millionen Euro. Mehr unter adn.de

Firmenkontakt

ADN Advanced Digital Network Distribution GmbH

Richard Ramacher

Gesundheitscampus-Süd 31

44801 Bochum

+49 234 36717-0



http://www.adn.de

Pressekontakt

PR13 Agentur für Public Relations

Frederike Dörseln

Osdorfer Weg 68

22607 Hamburg

040 21993366



http://www.pr13.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.