Admonter Landhausdielen Parkett, Qualität seit 1000 Jahren

Nachhaltiger Parkettboden aus der Benediktiner Holzindustrie AG in der Steiermark

Admonter Parkett sucht in Qualität und Nachhaltigkeit seines Gleichen in der Welt der Bodenbeläge aus Holz. Seit fast 1000 JAHREN beschäftigt sich Admonter aus der Steiermark mit Holz. Seine unbestechliche Schönheit und Ursprünglichkeit beflügeln seit damals das Handwerk. Dabei bezieht Admonter das Naturmaterial Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und sorgt auch sonst für ein wertschätzendes Umfeld. Denn Admonter ist der festen Überzeugung, dass nur ein sorgsamer Umgang mit Natur und Mensch Besonderes hervorbringt. Etwas, das auch noch beim zweiten Blick stimmt und dessen Schönheit nach innen wie auch nach außen wirkt. Qualität und Vertrauen werden damit zur natürlichsten Sache der Welt. Floors von Admonter ist der ideale Boden für ein schönes Wohngefühl. Gute Atmosphäre beginnt mit dem richtigen Bodenbelag. Er ist die Basis für das, was darauf aufbaut. Und das kann erfahrungsgemäß alles sein. Egal für welches Wohndesign man sich auch entscheiden mag – Admonter hat den passenden Parkettboden im Angebot. Die Vielseitigkeit, auf die sie dabei bauen können, ist beachtlich. Von familiärer Geborgenheit, über moderne Natürlichkeit bis hin zu purem Design oder alpinem Chic. Variierende Breiten und Längen der Parkett-Dielen sind bei FLOORS ebenso selbstverständlich wie die Auswahl verschiedener Holzarten und Verarbeitungen. Jede von ihnen

hat ihre Eigenheiten. Dreischichtiger Aufbau verhindert das natürliche Verziehen des Holzes und sorgt dafür, dass Sie sich ein Leben lang auf Admonter verlassen können.

Besonders beliebt sind die Landhausdielen Formate des Herstellers. Mit 2400 mm mal 192 mm bietet die größte Landhausdiele auch für sehr große Wohnräume eine beeindruckende Optik. Die Sortierungen reichen von Rustic mit schwarzer markanter Kittung über Naturelle mit brauner Kittung über mittlere Sortierung Basic bis hin zu Elegance und Noblesse. Noblesse stellt die exklusivste Sortierung dar, die quasi keine Astlöcher und Unregelmäßigkeiten mehr enthält und damit auch teuer ist. Doch gerade die Kreativität der Natur in Form solcher Unregelmäßigkeiten ist es, die einen Holzboden erst so richtig zum Leben erweckt. Daher ist die Sortierung Rustic nicht nur wegen der günstigen Preise sehr beliebt bei den treuen Admonter Kunden.

Admonter erteilt seinen Parkettböden auch die Zulassung für den Einsatz in Badezimmern. Admonter FLOORs sind, sofern nicht im jeweiligen Datenblatt abweichend gekennzeichnet, bei Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen für die Verlegung in privat genützten Feuchträumen geeignet. Im Bad soll der Parkettboden vollflächige mit Admonter Elastik-Kleber verklebt werden. Normal ist dies bei schwimmender Verlegung nicht notwendig. Die Oberflächen sollen zudem mit Naturöl versiegelt werden. Lackierte Parkettböden sind für den Einsatz im Bad weniger geeignet. Auch die Ersteinpflege soll mit Admonter Pflegeöl realisiert werden, sodass ein durchgehender schützender Ölfilm auch im Fugenbereich vorhanden ist. Weiter wird eine dauerelastische wasserdichte Randfugenausbildung gefordert. Stehendes Wasser ist natürlich zu vermeiden. Unmittelbares Aufwischen reduziert die Bildung von Wasserflecken. Für ihre hochwertige Ausführung und den nachhaltigen Anspruch wurden Admonter Floors Parkettböden mit zahlreichen Zertifikaten belohnt. 30 Jahre Garantie im privaten Bereich gewährt Admonter auf seine 3-Schicht Landhausdielen Parkettböden.

Bildquelle: @ Admonter