admatec auf der embedded world 2026

Produktneuheiten und Flying Display live erleben

Hamburg, 18. Februar 2026 – admatec präsentiert sich in diesem Jahr auf der embedded world, die vom 10. bis 12. März 2026 im Messezentrum in Nürnberg stattfindet. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Weiterentwicklungen des Displayportfolios sowie eine besondere Installationslösung: Ein sogenanntes „Flying Display“, das vor Ort aufgebaut und im Einsatz gezeigt wird.

Die Produktneuheiten von admatec sind konsequente Optimierungen bestehender Lösungen: Verbesserte Integration, optimierte Ansteuerung und praxisnahe Anpassungen für industrielle Anwendungen stehen im Fokus. Ziel ist es, Kunden robuste, langlebige und wirtschaftliche Displaylösungen für Embedded- und Industrieanwendungen bereitzustellen.

„Unser Anspruch ist es, Displays nicht nur zu liefern, sondern sie optimal in die Anwendung unserer Kunden einzubetten“, sagt Sven Flagmann, Geschäftsführer von admatec. „Langfristige Verfügbarkeit, technische Stabilität und partnerschaftliche Zusammenarbeit sind für uns wichtiger als kurzfristige Trends.“

Ein Highlight und Eyecatcher am Messestand in Halle 1, Stand 560 ist das „Flying Display: ein frei im Raum wirkendes, transparentes Display, das Inhalte scheinbar schwebend darstellt. Die Lösung eignet sich insbesondere für Messeauftritte, Showrooms oder innovative Produktpräsentationen im industriellen Umfeld. Spektakulär im Auftritt, bleibt der Ansatz bewusst pragmatisch: Das System lässt sich in bestehende Konzepte integrieren und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten der visuellen Kommunikation.

„Das Flying Display ist eine interessante Option für Unternehmen, die ihre Produkte aufmerksamkeitsstark, aber dennoch technisch sauber präsentieren möchten“, so Flagmann. „Für uns ist entscheidend, dass sich solche Lösungen sinnvoll in bestehende Konzepte einfügen und nicht nur ein kurzfristiger Effekt sind.“

admatec versteht sich als Partner für maßgeschneiderte Displaylösungen – von der Auswahl geeigneter Panels über kundenspezifische Anpassungen bis hin zur Integration in bestehende Systeme. Neben technischer Expertise legt das Unternehmen besonderen Wert auf persönliche Beratung, kurze Entscheidungswege und langfristige Zusammenarbeit.

Besucherinnen und Besucher der embedded world sind eingeladen, sich am Stand ein eigenes Bild von den aktuellen Entwicklungen zu machen und mit dem Team ins Gespräch zu kommen.

Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 560 – wir freuen uns auf Sie!

admatec liefert seit mehr als 25 Jahren kundenspezifische Displays für die Medizintechnik, Messtechnik, Smart Home, White Market, sowie für Elektro-Kleingeräte und viele andere Industriebranchen. Wir entwickeln Standard-Displays auf Wunsch gezielt weiter oder realisieren individuelle Lösungen mit Touch-, E-Paper-, TFT-, LCD- oder OLED-Technologie – auch für herausfordernde Umgebungen im Indoor- und Outdoorbereich.

Firmenkontakt

admatec GmbH

Sven Flagmann

Wendenstraße 29

20097 Hamburg

+49 40 68892070



https://www.admatec.de/

Pressekontakt

Wordfinder GmbH & Co. KG

Katrin Kammer

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 40 89055920



https://wordfinderpr.com/