ADM bietet Ersatz für abgekündigte Siemens Comfort Panels

ADM Electronic stellt Ersatz für abgekündigte Siemens Comfort Panels vor – mechanisch kompatible ADM Smart Panels sichern Anlagenverfügbarkeit

Sauerlach, Oktober 2025 – Maschinenbauer und Systemintegratoren stehen derzeit vor einer großen Herausforderung: Die bewährten Siemens Comfort Panels wurden abgekündigt, Ersatzteile sind nur noch begrenzt verfügbar. ADM Electronic bietet jetzt mit den neuen ADM Smart Panels eine mechanisch vollständig kompatible und sofort verfügbare Alternative – entwickelt und produziert in Deutschland.

Die ADM Smart Panels wurden speziell für industrielle Steuerungsanwendungen entwickelt und lassen sich 1:1 als Ersatz für Siemens Comfort Panels einsetzen. Dank identischer Einbauabmessungen und mechanischer Kompatibilität können bestehende Anlagen ohne konstruktive Anpassungen weiter betrieben oder modernisiert werden.

„Viele Maschinenbauer und Systemintegratoren möchten ihre bestehenden Steuerungskonzepte beibehalten, ohne teure Anpassungen an Schaltschrank oder Frontplatte vornehmen zu müssen“, erklärt Max Donati, Geschäftsführer von ADM Electronic. „Unsere Smart Panels ermöglichen genau das – Plug-and-Play-Kompatibilität, langfristige Verfügbarkeit und moderne Technik.“

Die Vorteile der ADM Smart Panels im Überblick:

– Mechanisch kompatibel zu Siemens Comfort Panels

– Langfristige Verfügbarkeit und 10 Jahre Support-Garantie

– Moderne Touch-Technologien und brillantes, industrietaugliches Display

– Flexible Hardware-Konfigurationen und OEM-Lösungen mit Kundendesign

– Robuste Ausführung für den Einsatz in Industrieumgebungen

– Made in Germany – entwickelt und gefertigt bei ADM Electronic

Mit den ADM Smart Panels bietet ADM Electronic eine zukunftssichere Lösung, um bestehende Maschinenkonzepte fortzuführen und neue Projekte unabhängig von abgekündigten Komponenten umzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.adm-electronic.de/adm-smart-panel-siemens-comfort-panel/

Pressekontakt:

ADM Electronic GmbH

Mühlweg 2, 82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 62963-0

E-Mail:info@adm-electronic.de

Web: https://www.adm-electronic.de

Seit 1997 realisiert die ADM electronic GmbH visuelle Mensch-Maschine-Interface Lösungen (HMI) im industriellen Bereich. Industrie-Monitore und Industrie-Rechner aus eigener Entwicklung bilden hierbei das Kerngeschäft.

Im Laufe der Zeit hat sich das Ganze noch ausgeweitet. So haben wir mit unseren ultrahellen LED-Displays einen weiteren Baustein im Bereich Industrieanzeigen hinzugefügt und im Jahr 2020 mit Digital Signage einen besonders interessanten Markt betreten.

Mängelfreies Qualitätsmanagement bei ADM electronic Seit 2011 ist die ADM electronic GmbH nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

