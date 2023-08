ADM Akademie des Managements präsentiert: Ausbildung zum NEW WORK CONSULTANT®

Location: Ausbildungszentrum Paderborn

Street: An den Kapuzinern 5-7 5-7

City: 33098 – Paderborn (Germany)

Start: 25.09.2023 15:00 Uhr

End: 03.02.2024 15:00 Uhr

Entry: 5600.00 Euro (non 19% VAT)

Die ADM Akademie des Managements in Paderborn lädt ein, die fesselnde Welt von „New Work“ zu erkunden und sich als NEW WORK CONSULTANT® zu qualifizieren. Diese Ausbildung richtet sich an alle, die Unternehmen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt 4.0 begleiten und „New Work“ nicht nur als Konzept, sondern als integralen Bestandteil der Unternehmens-DNA verankern möchten.

Teilnehmer:innen werden in dieser Ausbildung nicht nur mit den Grundlagen von „New Work“ vertraut gemacht, sondern auch mit den spezifischen Tools und Methoden, die erforderlich sind, um echtes „New Work“ in Unternehmen zu implementieren. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, die Rolle jedes Beraters individuell zu definieren und zu schärfen.

Egal ob als Inhouse-Trainer, Transformationsbegleiter oder Führungskraft – die ADM Akademie des Managements stellt sicher, dass jeder Teilnehmer mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattet wird, um „New Work“-Prinzipien effektiv zu vermitteln und Unternehmen auf ihrem Transformationsweg zu unterstützen.

Das Angebot richtet sich an motivierte Menschen und Unternehmen, die bereit sind, ihre Perspektiven zu erweitern und sich aktiv am Erfahrungsaustausch zu beteiligen. Es ist eine Gelegenheit für all jene, die den Status Quo in Frage stellen und tiefer in die Essenz von „New Work“ eintauchen möchten. In einem Umfeld, das von aktiver und eigenverantwortlicher Mitgestaltung geprägt ist, werden die Teilnehmer auf Gleichgesinnte treffen, die ihre Leidenschaft für Veränderung und Innovation teilen.

Abschließend betont die ADM Akademie: „Durch die Ausbildung zum NEW WORK CONSULTANT® erhalten Sie nicht nur einen frischen Blick auf die Arbeitswelt, sondern auch die Klarheit und Methodik, die Sie benötigen, um echte Veränderungen in Unternehmen voranzutreiben. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von ‚New Work‘ und gestalten Sie die Zukunft aktiv mit!“

ADM ist ein Bildungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Paderborn. ADM begleitet Organisationen in Veränderungen. ADM bildet New Work Consultant aus. ADM wurde 1988 gegründet. Zu den Kunden zählen namhafte große, mittlere und kleine Unternehmen.

Kontakt

ADM Akademie des Managements GmbH

Andreas Dolle

Kilianstr. 65

33098 Paderborn

0525128897188



https://shop.adm-institut.de/collections/new-work

