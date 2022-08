Adele – Ihre 30 größten Momente

Streaming-Tipp

Schon als Kind sang sie Songs der Spice Girls auf Dinner-Partys. Und vielleicht konnten die Gäste damals schon erahnen, dass eine der erfolgreichsten Sängerinnen des 21. Jahrhunderts in spe vor ihnen steht.

Kometenhafter Aufstieg

Spätestens mit ihren Auftritten im Jahr 2008 begann der kometenhafte Aufstieg der damals Zwanzigjährigen. Es folgen zahllose emotionale Auftritte und rekordverdächtige Albumveröffentlichungen der stimmgewaltigen Sängerin und Songwriterin. Mehr als 100 Millionen Tonträger soll Adele Laurie Blue Adkins MBE seitdem verkauft haben. Ihr Namenszusatz MBE steht übrigens für “ Member of the Order of the British Empire„. Prinz Charles himself hat Adele 2013 für ihre „Dienste an der Musik“ im Buckingham Palace mit dem Verdienstorden ausgezeichnet und sie damit zum Mitglied des britischen Ritterordens gemacht. Damals war die Sängerin 25 Jahre jung und hatte sich für den royalen Anlass die Fingernägel mit Krönchen verzieren lassen.

Unser Tipp: Adele und ihre 30 größten Momente

RTL zeigt ab dem 1. September 2022 Adeles berufliche Höhepunkte und persönliche Triumphe in der Dokumentation „30 größte Momente: Adele“. Die Zahl 30 ist dabei sicherlich in Anlehnung an Adeles viertes Album gewählt. Es trägt den Namen „30“ und bezieht sich damit auf das Alter, das die Sängerin hatte, als sie mit der Arbeit am Album startete. So verhielt es sich übrigens auch mit den drei vorigen Alben. Sie trugen die Titel 19, 21 und 25.

Hier klicken um den kompletten Streaming-Tipp zu Adele zu lesen.

Bildquelle: RTL / Francesco Pradoni