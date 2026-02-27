Adacta-Marktstudie zur Automatisierung von Schadensfällen

Neue Chancen und Herausforderungen für europäische Versicherer

Ljubljana, 27.Februar 2026 – Adacta, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungsbranche, hat die State of Claims Automation Market Study 2026 veröffentlicht – eine umfassende Marktanalyse zur Automatisierung von Schadensfällen in Europa.

Die Studie basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage unter 110 leitenden Entscheidungsträgern der Versicherungsbranche aus fünf europäischen Regionen und beleuchtet den aktuellen Stand sowie die Zukunftsaussichten der Schadensautomatisierung.

Schlüsselbefunde der Studie:

-Automatisierung noch im Frühstadium: 80 Prozent der europäischen Versicherer planen, ihre Investitionen in die Automatisierung von Schadensfällen zu erhöhen. Doch nur 17 Prozent haben bereits ein fortgeschrittenes Automatisierungsniveau erreicht. Die Mehrheit befindet sich noch in den frühen Phasen der Implementierung.

-Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie: Trotz großem Interesse an KI setzen nur 26 Prozent der Befragten derzeit generative KI in der Schadensabwicklung ein oder testen diese. Die Mehrheit der Versicherer befindet sich noch in der Beobachtungs- oder Erkundungsphase.

-Ergebnisse bleiben hinter den Erwartungen zurück: In allen sieben gemessenen Nutzenbereichen zeigen die Ergebnisse eine Diskrepanz von bis zu 34 Prozentpunkten gegenüber den ursprünglich gesetzten Zielen. Versicherer erzielen bislang nicht die erhofften Vorteile der Automatisierung.

-Herausforderungen durch veraltete IT-Infrastruktur: Mehr als die Hälfte der Befragten nennt die Legacy-IT-Infrastruktur als größten Fortschrittshemmer. Weitere Hindernisse sind unklare Renditen und Datenqualitätsprobleme. Die Modernisierung der Kernschadenmanagementsysteme hat daher höchste Priorität – 85 Prozent der Befragten sehen hierin die entscheidende strategische Maßnahme.

„Europäische Versicherer erkennen zunehmend den Wert der Schadensautomatisierung, und die geplanten Investitionen belegen diesen Trend“, erklärt Sebastjan Plavec, Chief Marketing Officer bei Adacta. „Nachhaltiger Fortschritt in diesem Bereich wird jedoch nur möglich sein, wenn Versicherer ihre Kernsysteme modernisieren. Ohne eine solide technische Basis bleibt das volle Potenzial der Automatisierung unerreicht.“

Beti Ilincic, Claims Product Managerin bei Adacta, ergänzt: „Die Automatisierung hat in Bereichen wie der Schadensaufnahme und Kommunikation Fortschritte erzielt. Doch die komplexeren, arbeitsintensiveren Teile der Wertschöpfungskette sind noch nicht automatisiert. Hier liegt der nächste Modernisierungsfokus.“

Michael Breidenband, Country Manager Germany, Adacta, steht gerne zu den wichtigsten Erkenntnissen und Herausforderungen für ein Interview oder Hintergrundgespräch zur Verfügung.

Adacta ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungsbranche. Mit der Plattform AdInsure bietet das Unternehmen Versicherern eine moderne, flexible und skalierbare Technologie für effiziente Abläufe und nachhaltiges Wachstum. Die Lösungen von Adacta werden regelmäßig von Analysten wie Gartner, Celent, ISG und Everest Group ausgezeichnet.

