Active Nature Resort – Das SeeMOUNT

Willkommen im Urlaub. Willkommen im DAS SeeMOUNT.

Wer auf der Suche nach Balance zwischen aktiver Bergzeit, Familienmomenten und Wellnessgenuss ist, findet im stilvollen SeeMOUNT Active Nature Resort inmitten der Tiroler Alpen die perfekte Auszeit. Das 4-Sterne-Superior-Hotel vereint hochwertige Gourmetpension, großzügiges SpaMOUNT über den Dächern von See und direkten Zugang zu Wanderrouten, Bergbahnen und Naturerlebnissen – ideal für Familien, Wellnessurlauber und Naturfreunde.

Unsere Sommer- & Herbstangebote (buchbar 29. Mai – 2. November 2025):

1. SeeMOUNT Wellnessdays

4 Nächte Wellness & SPA-Genuss

– Ab EUR469 pro Person inkl. SPA-Gutschein (EUR30 p. P.)

– Genusspension PLUS rund um die Uhr, Zugang zum Infinity-Outdoorpool, Panorama-Whirlpool & Saunawelt

– Inklusive Silvretta Card Premium für tägliche Bergbahn- und Verkehrsnutzung

2. Happy Family Days

Wo Familienzeiten & Wellness verschmelzen

– 7 Nächte ab EUR999 pro Person, Kinder bis 7 Jahre kostenfrei

– Genusspension PLUS, Silvretta Card Premium, SPA-Gutschein, Family Spa & Spielraum für Kinder

– Early Check-In ab 10:30 & Late Check-Out bis 16:00 Uhr, Wellnesstasche & Saftbar inklusive

3. Family Super Deal

3, 5 oder 7 Übernachtungen – Kinder bis 7 Jahre gratis

– Ab EUR499 pro Person bei 3 Nächten, Halbpension & Snacks inklusive

– Silvretta Card Premium, SPA-Zugang, Kindermenü & Spielzeit im Happy Kids Raum

– Early Check-in & Late Check-out, Wellness bis 23 Uhr bei SpaMOUNT-Night

4. Midweek Special 4=3

Verlängerte Auszeit unter der Woche

– Bleiben Sie 4 Nächte zum Preis von 3, buchbar z.B. Do-So zum Preis ab ca.EUR379 p. P.

– Inklusive Genusspension PLUS, Spa-Nutzung & Massagerabatte, Early/Late-Check-In+Out

– 15% Rabatt auf Buchung & Massageanwendungen bei Buchung bis 6. Juli

5. Kuschel-Auszeit zu zweit

Romantik & Wellness mit Bergblick

– Gültig 29. Mai – 2. November 2025

– Genusspension PLUS, SPA-Gutschein & liebevolle Extras im Zimmer (z.B. Pralinen, Champagner)

– Zugang zu SpaMOUNT und Bergbahnen via Silvretta Card Premium

6. Sommer Early Bird Deal

Vorteile sichern & sparen

– Bis 15. Juli 2025: -15% Rabatt auf Buchungen und Massagen für Sommer- und Herbstaufenthalte

– Flexibler Aufenthalt, Genusspension PLUS, Spa-Möglichkeiten & Silvretta Card Premium inkludiert

seemount.at

Das macht das SeeMOUNT aus:

Großzügige Genusspension PLUS mit Frühstück, Snacks & 5-Gang-Abendmenüs

SpaMOUNT: Infinity-Outdoorpool, Panorama-Whirlpool, vielfältige Saunen, Kneipp, Ruheräume & SpaMOUNT-Night bis 23 Uhr

Silvretta Card Premium inklusive (Juni-Oktober): tägliche Bergbahn- und ÖPNV-Nutzung, ermäßigte Freizeitaktivitäten

Naturnahe Lage direkt an der Bergbahn, ideal zum Wandern, Mountainbiken & genussvollem Naturerlebnis

Familienfreundliche Atmosphäre: Happy Kids Raum, Family Spa, Kindermenüs, Kinderbademäntel, Spielangebote

Kontakt & Buchung

SeeMOUNT Active Nature Resort

Strada Paznaun 170, 6553 See, Tirol, Österreich

+43(0)5552XXX

info@seemount.at

Alle Angebote & Buchung: seemount.meinwellnessurlaub.com

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

Firmenkontakt

Active Nature Resort Das SeeMOUNT

Sabrina Mallaun

Au 170

6553 See

+43 5441 8509



https://www.seemount.at/

Pressekontakt

NEW MEDIA DESIGN

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

08955298877



http://www.new-media-design.info

