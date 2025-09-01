Active Nature Resort – Das SeeMOUNT
Willkommen im Urlaub. Willkommen im DAS SeeMOUNT.
Wer auf der Suche nach Balance zwischen aktiver Bergzeit, Familienmomenten und Wellnessgenuss ist, findet im stilvollen SeeMOUNT Active Nature Resort inmitten der Tiroler Alpen die perfekte Auszeit. Das 4-Sterne-Superior-Hotel vereint hochwertige Gourmetpension, großzügiges SpaMOUNT über den Dächern von See und direkten Zugang zu Wanderrouten, Bergbahnen und Naturerlebnissen – ideal für Familien, Wellnessurlauber und Naturfreunde.
Unsere Sommer- & Herbstangebote (buchbar 29. Mai – 2. November 2025):
1. SeeMOUNT Wellnessdays
4 Nächte Wellness & SPA-Genuss
– Ab EUR469 pro Person inkl. SPA-Gutschein (EUR30 p. P.)
– Genusspension PLUS rund um die Uhr, Zugang zum Infinity-Outdoorpool, Panorama-Whirlpool & Saunawelt
– Inklusive Silvretta Card Premium für tägliche Bergbahn- und Verkehrsnutzung
Jetzt Urlaub im SeeMOUNT buchen
2. Happy Family Days
Wo Familienzeiten & Wellness verschmelzen
– 7 Nächte ab EUR999 pro Person, Kinder bis 7 Jahre kostenfrei
– Genusspension PLUS, Silvretta Card Premium, SPA-Gutschein, Family Spa & Spielraum für Kinder
– Early Check-In ab 10:30 & Late Check-Out bis 16:00 Uhr, Wellnesstasche & Saftbar inklusive
Jetzt Urlaub im SeeMOUNT buchen
3. Family Super Deal
3, 5 oder 7 Übernachtungen – Kinder bis 7 Jahre gratis
– Ab EUR499 pro Person bei 3 Nächten, Halbpension & Snacks inklusive
– Silvretta Card Premium, SPA-Zugang, Kindermenü & Spielzeit im Happy Kids Raum
– Early Check-in & Late Check-out, Wellness bis 23 Uhr bei SpaMOUNT-Night
Jetzt Urlaub im SeeMOUNT buchen
4. Midweek Special 4=3
Verlängerte Auszeit unter der Woche
– Bleiben Sie 4 Nächte zum Preis von 3, buchbar z.B. Do-So zum Preis ab ca.EUR379 p. P.
– Inklusive Genusspension PLUS, Spa-Nutzung & Massagerabatte, Early/Late-Check-In+Out
– 15% Rabatt auf Buchung & Massageanwendungen bei Buchung bis 6. Juli
Jetzt Urlaub im SeeMOUNT buchen
5. Kuschel-Auszeit zu zweit
Romantik & Wellness mit Bergblick
– Gültig 29. Mai – 2. November 2025
– Genusspension PLUS, SPA-Gutschein & liebevolle Extras im Zimmer (z.B. Pralinen, Champagner)
– Zugang zu SpaMOUNT und Bergbahnen via Silvretta Card Premium
Jetzt Urlaub im SeeMOUNT buchen
6. Sommer Early Bird Deal
Vorteile sichern & sparen
– Bis 15. Juli 2025: -15% Rabatt auf Buchungen und Massagen für Sommer- und Herbstaufenthalte
– Flexibler Aufenthalt, Genusspension PLUS, Spa-Möglichkeiten & Silvretta Card Premium inkludiert
seemount.at
Jetzt Urlaub im SeeMOUNT buchen
Das macht das SeeMOUNT aus:
Großzügige Genusspension PLUS mit Frühstück, Snacks & 5-Gang-Abendmenüs
SpaMOUNT: Infinity-Outdoorpool, Panorama-Whirlpool, vielfältige Saunen, Kneipp, Ruheräume & SpaMOUNT-Night bis 23 Uhr
Silvretta Card Premium inklusive (Juni-Oktober): tägliche Bergbahn- und ÖPNV-Nutzung, ermäßigte Freizeitaktivitäten
Naturnahe Lage direkt an der Bergbahn, ideal zum Wandern, Mountainbiken & genussvollem Naturerlebnis
Familienfreundliche Atmosphäre: Happy Kids Raum, Family Spa, Kindermenüs, Kinderbademäntel, Spielangebote
Kontakt & Buchung
SeeMOUNT Active Nature Resort
Strada Paznaun 170, 6553 See, Tirol, Österreich
+43(0)5552XXX
info@seemount.at
Alle Angebote & Buchung: seemount.meinwellnessurlaub.com
Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.
Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.
Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!
Firmenkontakt
Active Nature Resort Das SeeMOUNT
Sabrina Mallaun
Au 170
6553 See
+43 5441 8509
https://www.seemount.at/
Pressekontakt
NEW MEDIA DESIGN
Lorena Schneider
Schollstrasse 3
82131 Gauting
08955298877
http://www.new-media-design.info
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.