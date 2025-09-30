Active Nature Resort – Das SeeMOUNT

Ihr Active Nature Resort in den Bergen Tirols

Wer auf der Suche nach Balance zwischen aktiver Bergzeit, Familienmomenten und Wellnessgenuss ist, findet im stilvollen SeeMOUNT Active Nature Resort inmitten der Tiroler Alpen die perfekte Auszeit. Das 4-Sterne-Superior-Hotel vereint hochwertige Gourmetpension, großzügiges SpaMOUNT über den Dächern von See und direkten Zugang zu Wanderrouten, Bergbahnen und Naturerlebnissen – ideal für Familien, Wellnessurlauber und Naturfreunde.

Unsere Herbst- und Winterangebote

1+1 Gratis

1 Person urlaubt gratis

ab EUR 199,- für 2 Personen / Nacht

Inklusivleistungen:

Inkl. Early Check in & Late Check out ohne Zimmer

Buchbar von Montag bis Freitag

Mindestaufenthalt 3 Nächte

Angebot gilt nicht für bestehende Reservierungen. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.

GoldMOUNT Herbst Special

2 Nächte ab EUR 329 pro Person

inkl. SPA-Gutschein EUR 30,- pro Person

Inklusivleistungen:

Kostenlose Silvretta Card Premium fur Ihr Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card bis 12.10.2025

SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,-

Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

2 ÜN ab 329,- pro Person inkl. Silvrettacard Premium

4 ÜN ab 619,- pro Person inkl. Silvrettacard Premium

Ab 13.10.25 (ohne Silvrettacard)

2 ÜN ab 299,- pro Person

4 ÜN ab Ab 589,- pro Person

Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar, nicht gültig 03.10. bis 05.10.2025.

SeeMount Wellnessdays

4 Nächte ab EUR 599 pro Person

inkl. SPA-Gutschein EUR 30,- pro Person

Inklusivleistungen:

Kostenlose Silvretta Card Premium fur Ihr Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card bis 12.10.2025

SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,-

Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)

Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)

4 ÜN ab EUR 599,- pro Person im Doppelzimmer

Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.

Happy Family Days

7 ÜN ab EUR ab 999 pro Person

Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!

Inklusivleistungen:

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)

Kinder von 8 bis 14 pauschal 50,00 Euro

ab dem 15. Geburtstag gilt der reguläre Zusatzbettenpreis

4 ÜN ab EUR 589 pro Person im Doppelzimmer

5 ÜN ab EUR 739 pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab EUR 999 pro Person im Doppelzimmer

Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.

Winter Relaxweekend

ab EUR 399 pro Person

Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT

Inklusivleistungen:

1x Massage-Gutschein im Wert von Euro 25,-

kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

2 ÜN ab Euro 399,- pro Person im Doppelzimmer

Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.

Kuscheltage im Schnee

ab EUR 1199 pro Person

Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT

Inklusivleistungen:

Candle Light Dinner mit Schokoladenfondue

Prosecco auf dem Zimmer bei Anreise

Wärmflasche & Kuscheldecke für den Aufenthalt leihweise im Zimmer

kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag

Resorteigenes Skidepot

3 ÜN ab Euro 549,- pro Person im Doppelzimmer

5 ÜN ab Euro 899,- pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab Euro 1.069,- pro Person im Doppelzimmer

Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar. Buchbar von Sonntag bis Freitag

SCHNEEmount Special

03.01. – 24.01.2026, 28.02.2026 – 28.03.2026

5 ÜN ab EUR ab 1019 pro Person

Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!

Inklusivleistungen:

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)

Kinder von 8 bis 14 pauschal 50,00 Euro

ab dem 15. Geburtstag gilt der reguläre Zusatzbettenpreis

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

5 ÜN ab EUR 1.019 pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab EUR 1.199 pro Person im Doppelzimmer

Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.

Das macht das SeeMOUNT aus:

Großzügige Genusspension PLUS mit Frühstück, Snacks & 5-Gang-Abendmenüs

SpaMOUNT: Infinity-Outdoorpool, Panorama-Whirlpool, vielfältige Saunen, Kneipp, Ruheräume & SpaMOUNT-Night bis 23 Uhr

Silvretta Card Premium inklusive (Juni-Oktober): tägliche Bergbahn- und ÖPNV-Nutzung, ermäßigte Freizeitaktivitäten

Naturnahe Lage direkt an der Bergbahn, ideal zum Wandern, Mountainbiken & genussvollem Naturerlebnis

Familienfreundliche Atmosphäre: Happy Kids Raum, Family Spa, Kindermenüs, Kinderbademäntel, Spielangebote

Kontakt & Buchung

SeeMOUNT Active Nature Resort

Strada Paznaun 170, 6553 See, Tirol, Österreich

+43(0)5552XXX

info@seemount.at

Alle Angebote & Buchung: seemount.meinwellnessurlaub.com

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

