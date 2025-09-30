Active Nature Resort – Das SeeMOUNT
Wer auf der Suche nach Balance zwischen aktiver Bergzeit, Familienmomenten und Wellnessgenuss ist, findet im stilvollen SeeMOUNT Active Nature Resort inmitten der Tiroler Alpen die perfekte Auszeit. Das 4-Sterne-Superior-Hotel vereint hochwertige Gourmetpension, großzügiges SpaMOUNT über den Dächern von See und direkten Zugang zu Wanderrouten, Bergbahnen und Naturerlebnissen – ideal für Familien, Wellnessurlauber und Naturfreunde.
Unsere Herbst- und Winterangebote
1+1 Gratis
1 Person urlaubt gratis
ab EUR 199,- für 2 Personen / Nacht
Inklusivleistungen:
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See
Inkl. Early Check in & Late Check out ohne Zimmer
Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN
Buchbar von Montag bis Freitag
Mindestaufenthalt 3 Nächte
Angebot gilt nicht für bestehende Reservierungen. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.
GoldMOUNT Herbst Special
2 Nächte ab EUR 329 pro Person
inkl. SPA-Gutschein EUR 30,- pro Person
Inklusivleistungen:
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Kostenlose Silvretta Card Premium fur Ihr Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card bis 12.10.2025
SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,-
Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See
Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)
Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)
Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN
2 ÜN ab 329,- pro Person inkl. Silvrettacard Premium
4 ÜN ab 619,- pro Person inkl. Silvrettacard Premium
Ab 13.10.25 (ohne Silvrettacard)
2 ÜN ab 299,- pro Person
4 ÜN ab Ab 589,- pro Person
Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar, nicht gültig 03.10. bis 05.10.2025.
SeeMount Wellnessdays
4 Nächte ab EUR 599 pro Person
inkl. SPA-Gutschein EUR 30,- pro Person
Inklusivleistungen:
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Kostenlose Silvretta Card Premium fur Ihr Bergerlebnis: Täglich gondeln nach Wahl inkl. Silvretta Card bis 12.10.2025
SPA-Gutschein im Wert von EUR 30,-
Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See
Early Check-In am Anreisetag ab 10.30 Uhr kostenlos (ohne Zimmer)
Late check out (ohne Zimmer) kostenlos am Abreisetag bis 16.00 Uhr (Nutzung Wellnessbereich, Tiefgarage, Wellnesstasche, Nachmittagsjause, Bodenlose Kaffee- und Teetasse sowie Saftbar vom Buffet)
Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN
4 ÜN ab EUR 599,- pro Person im Doppelzimmer
Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.
Happy Family Days
7 ÜN ab EUR ab 999 pro Person
Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!
Inklusivleistungen:
Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)
Kinder von 8 bis 14 pauschal 50,00 Euro
ab dem 15. Geburtstag gilt der reguläre Zusatzbettenpreis
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See
Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN
4 ÜN ab EUR 589 pro Person im Doppelzimmer
5 ÜN ab EUR 739 pro Person im Doppelzimmer
7 ÜN ab EUR 999 pro Person im Doppelzimmer
Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.
Winter Relaxweekend
ab EUR 399 pro Person
Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT
Inklusivleistungen:
1x Massage-Gutschein im Wert von Euro 25,-
kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Ski in, ski out
Resorteigenes Skidepot
2 ÜN ab Euro 399,- pro Person im Doppelzimmer
Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.
Kuscheltage im Schnee
ab EUR 1199 pro Person
Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT
Inklusivleistungen:
Candle Light Dinner mit Schokoladenfondue
Prosecco auf dem Zimmer bei Anreise
Wärmflasche & Kuscheldecke für den Aufenthalt leihweise im Zimmer
kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Resorteigenes Skidepot
3 ÜN ab Euro 549,- pro Person im Doppelzimmer
5 ÜN ab Euro 899,- pro Person im Doppelzimmer
7 ÜN ab Euro 1.069,- pro Person im Doppelzimmer
Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar. Buchbar von Sonntag bis Freitag
SCHNEEmount Special
03.01. – 24.01.2026, 28.02.2026 – 28.03.2026
5 ÜN ab EUR ab 1019 pro Person
Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!
Inklusivleistungen:
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See
Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)
Kinder von 8 bis 14 pauschal 50,00 Euro
ab dem 15. Geburtstag gilt der reguläre Zusatzbettenpreis
Ski in, ski out
Resorteigenes Skidepot
5 ÜN ab EUR 1.019 pro Person im Doppelzimmer
7 ÜN ab EUR 1.199 pro Person im Doppelzimmer
Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.
Das macht das SeeMOUNT aus:
Großzügige Genusspension PLUS mit Frühstück, Snacks & 5-Gang-Abendmenüs
SpaMOUNT: Infinity-Outdoorpool, Panorama-Whirlpool, vielfältige Saunen, Kneipp, Ruheräume & SpaMOUNT-Night bis 23 Uhr
Silvretta Card Premium inklusive (Juni-Oktober): tägliche Bergbahn- und ÖPNV-Nutzung, ermäßigte Freizeitaktivitäten
Naturnahe Lage direkt an der Bergbahn, ideal zum Wandern, Mountainbiken & genussvollem Naturerlebnis
Familienfreundliche Atmosphäre: Happy Kids Raum, Family Spa, Kindermenüs, Kinderbademäntel, Spielangebote
Kontakt & Buchung
SeeMOUNT Active Nature Resort
Strada Paznaun 170, 6553 See, Tirol, Österreich
+43(0)5552XXX
info@seemount.at
Alle Angebote & Buchung: seemount.meinwellnessurlaub.com
Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.
Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.
Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!
