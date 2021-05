Acronis Cyber Protect – Einigkeit macht stark

Datensicherheit, Datensicherung und Datenschutz wurden in der Vergangenheit üblicherweise separat betrachtet und mit unterschiedlichen Softwareapplikationen adressiert. Mit seiner neuen Cyber Protect-Lösung kombiniert und koordiniert Acronis diese drei unverzichtbaren Elemente eines fachkundigen und vertrauenswürdigen IT-Betriebs. Die Vorteile liegen auf der Hand: eine erheblich vereinfachte Administration, ein Plus an Sicherheit und – nicht zuletzt – eine Senkung der Betriebskosten.

Das Unternehmensnetzwerk vor kriminellen Angriffen zu schützen, für den Fall unvorhersehbarer Systemausfälle gewappnet zu sein und darüber hinaus rechtliche Datenschutzregularien zu beachten, sind zeitraubende und komplexe Herausforderungen, die oft eine schnelle und umfassende Unternehmensdigitalisierung behindern. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Bitkom-Umfrage unter 502 deutschen Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern. Demnach ist das Verhältnis zum Thema: IT-Sicherheit ist in vielen Unternehmen widersprüchlich. So haben 61 Prozent der Unternehmen Angst vor unberechtigtem Zugriff auf sensible Unternehmensdaten, gleichzeitig betrachten 57 Prozent der Befragten die Anforderungen im Hinblick auf die IT-Sicherheit aus Unternehmenssicht als zu hoch.

Genau diese Diskrepanz beseitigt Acronis mit seinem neuen Cyber Protect-Konzept. Als aktuell einzige Lösung dieser Art integriert Acronis Cyber Protect die Cyber Security-, Data Protection- und Verwaltungsfunktionen unter einer Benutzeroberfläche, um Endpunkte, Systeme und Daten umfassend zu schützen. Herkömmliche Endpoint Protection-Produkte verlangen einen hohen Verwaltungsaufwand – etwa zur Pflege von Lizenzen, zur Installation von Updates und Patches, die Durchführung von Kompatibilitätsprüfungen nach Updates oder die Verwaltung mehrerer Richtlinien – und das alles oft mit unterschiedlichen Benutzeroberflächen. Acronis Cyber Protect arbeitet dem gegenüber mit einem Protection Agenten, einer zentralen Management-Konsole und einer Lizenz. Die Komplexität wird eliminieren, Ausfallzeiten werden minimieren und die Produktivität gesteigert.

Als Sicherheitslösung der neuesten Generation verfügt Acronis Cyber Protect über eine Vielzahl innovativer Funktionalitäten: So ermöglicht eine fortschrittliche KI-basierte Technologie die verhaltensbasierte Erkennung von Zero-Day-Malware- und Ransomware-Angriffen. Neben Image-Backups kompletter Systeme, Datei-Backups und einem schnelle Disaster Recovery, unterstützt Acronis Cyber Protect die Erfassung spezieller Metadaten für forensische Sicherheitsuntersuchungen. Eine einstellbare URL-Filterung, Schwachstellenbewertungen, sowie eine zentrale Patch- und Remote-Verwaltung runden das Leistungsprofil ab.

Die Lösung eignet sich als Datensicherungslösung, sowohl für die Workstations der Mitarbeiter, als auch für unternehmensintern betriebene Server. Natürlich integriert sich das Produkt auch optimal in die Terminal Server von united hoster. Die Ablage der gesicherten Daten erfolgt DSGVO-konform in der united hoster Cloud in unserem Rechenzentrum in Frankfurt/Main.

Mit Acronis Cyber Protect bietet ihnen united hoster ein hochfunktionales Werkzeug im Kampf gegen sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungsszenarien. Es entlastet sie von täglich anfallenden, zeitraubenden Routineaufgaben und verschafft ihnen Freiräume für die Planung und Umsetzung strategischer Digitalisierungsprojekte.

Werfen Sie einen Blick in die Zukunft der IT-Sicherheit und testen Sie Acronis Cyber Protect 14 Tage lang unverbindlich und kostenfrei.

