ACMP 6.9: mehr Sicherheit, mehr Kontrolle und mehr Resilienz für hybride IT-Landschaften

Aagon erweitert UEM-Plattform für flexible Endpoint-Verwaltung

Soest, 7. Januar 2026: Nur ein halbes Jahr nach dem letzten Release stellt Aagon die neue Version ihrer UEM-Plattform vor. ACMP 6.9 steht unter dem Motto „Always on. Sicher. Resilient“ und bringt entscheidende Verbesserungen für IT-Sicherheit, Systemstabilität und Compliance. Mit neuen Funktionen und erweiterten Management-Tools richtet sich die Lösung gezielt an die Anforderungen moderner, hybrider IT-Infrastrukturen.

Mit der Veröffentlichung von ACMP 6.9 setzt Aagon seine konsequente Weiterentwicklung der Unified-Endpoint-Management-Plattform fort. Die neue Version orientiert sich an dem Leitmotiv „Always on. Sicher. Resilient“ und adressiert zentrale Herausforderungen der heutigen IT-Landschaften: Sicherheit, Stabilität und schnelle Wiederherstellbarkeit im Ernstfall.

„Mit ACMP 6.9 unterstützen wir IT-Administratoren dabei, Risiken aktiv zu minimieren, Systeme kontrolliert zu steuern und im Ernstfall schnell wieder in den stabilen Betrieb zurückzukehren“, erklärt Sebastian Weber, Chief Evangelist bei Aagon. Die Plattform bietet Werkzeuge zur frühzeitigen Erkennung neuer Bedrohungslagen und zur Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie der NIS-2-Richtlinie.

Bereits mit ACMP 6.8 wurde die Brücke zwischen Cloud- und On-Premises-Umgebungen geschlagen. ACMP 6.9 baut diese hybride Ausrichtung weiter aus und ermöglicht Unternehmen, flexibel und sicher auf ständig steigende Anforderungen zu reagieren.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

-ACMP Wartungsfenster:

Eine neue Funktion im ACMP Core, die als Sicherheitsnetz gegen unbeabsichtigte Job-Ausführungen in kritischen oder hochverfügbaren Umgebungen dient. Sie schützt Clients und Systeme vor Anwendungsfehlern und erhöht die Verfügbarkeit.

-Erweiterungen im OS Deployment:

Die Unterstützung von Boot-Templates ermöglicht das sichere Löschen von Clients auf WinPE-Basis sowie die rudimentäre Bereitstellung Unix-basierter Boot Images über PXE – besonders wertvoll in Notfallszenarien, in denen Systeme unabhängig voneinander sowie sicher hochgefahren werden müssen.

-Optimiertes Schwachstellenmanagement:

Verbesserte Bedienbarkeit, neue Darstellungsformen von Ausschlüssen der Schwachstellen sowie eine Schwachstellenhistorie erhöhen die Transparenz und Compliance. Die zentrale Übersicht aller Schwachstellen – unabhängig vom aktuellen Status – unterstützt die strategische Sicherheitsplanung.

Weitere Verbesserungen:

-Installation des ACMP Servers auf Microsoft Azure

-Verfeinerte Filtermöglichkeiten in ACMP CAWUM

-Rebuild von Boot Images im ACMP OS Deployment

-UUID als neues Identifikationsmerkmal im Default

Weitere Informationen zur aktuellen, ab sofort verfügbaren Version ACMP 6.9 liefert die Feature Tour.

Über Aagon

Die Aagon GmbH wurde 1992 gegründet. Das Unternehmen sitzt im nordrhein-westfälischen Soest, beschäftigt heute fast 150 Mitarbeitende und arbeitet für mehr als 2.800 Kunden und Partner in über 20 Branchen in der gesamten D-A-CH-Region. Aagon entwickelt seit mehr als 30 Jahren die Client-Management- und Automations-Lösung „ACMP“, mit vielen Modulen wie Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Patchmanagement, Schwachstellenmanagement, Assetmanagement, Defender Management und Helpdesk. Damit werden IT-Abteilungen dabei unterstützt, Routineaufgaben zu automatisieren und Kosten zu sparen.

Mehr Informationen: www.www.aagon.com

Bildquelle: Aagon