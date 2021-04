Achtung, fertig, online! 6. FCT Webinartage Sonderedition

FCT Akademie engagiert sich mit virtuellem Aktionstag für die digitale Weiterbildung in Deutschland

Seit dem Beginn der Coronapandemie ist die Digitalisierung überall nach ganz oben auf die Agenda gerückt. Konrad Fassnacht, Geschäftsführer der FCT Akademie und seit 1997 aktiv in der Online-Weiterbildung, spürt diese Veränderung deutlich und möchte mit qualitativen Veranstaltungsangeboten im Rahmen des bundesweiten Digitaltags 2021 kostenlos die Digitalisierung der Lernwelt in Deutschland unterstützen.

Bornheim, 22. April 2021. “Bei uns laufen aus allen Ecken vermehrt Anfragen nach Beratung und Ausbildung ein – ob leidenschaftliche Präsenztrainer, die nun doch Live Online für sich entdecken (müssen) oder Konzerne, die jetzt erschreckende Lücken in ihrer E-Learning Strategie bemerken. Natürlich muss alles schnell “auf digital” umgeswitcht werden – nur wenn zu Projektbeginn die Weichen nicht richtig gestellt werden, leidet in absehbarer Zeit die Qualität und die gewünschten Lernerfolge bleiben aus” resümiert Konrad Fassnacht die aktuelle Situation der Weiterbildung. Um schnell und vor allem praxisnah zu helfen, hat Herr Fassnacht mit seinem Trainerteam schon im vergangenen Jahr die kostenlosen FCT Webinartage ins Leben gerufen. In Kürze finden sie bereits zum sechsten Mal statt – in einer Sonderedition anlässlich des bundesweiten Digitaltags am 18. Juni.

Blended Learning, E-Learning, Live Online Events – verstehen und gewinnbringend einsetzen

Die FCT Akademie blickt auf 20 Jahre Erfahrung zurück und möchte Trainer, Personalentwickler und Weiterbildungsexperten mit kurzen Veranstaltungen im virtuellen Klassenzimmer “aufschlauen” und bei ihren aktuellen Herausforderungen unterstützen. Wie erstelle ich ein erfolgreiches E-Learning? Was gilt es bei der Konzeption von Blended Learning Formaten zu beachten? Wie mache ich meine Mitarbeiter fit fürs virtuelle Klassenzimmer? Welche neuen Methoden begeistern auch im Home Office? Diese und viele weitere Themen rund um Live Online, E-Learning und Blended Learning werden in den acht ganz unterschiedlichen Webinaren und Workshops interaktiv beleuchtet – aus der Praxis für die Praxis. Die FCT Webinartage sind inzwischen zur beliebten Institution geworden.

Virtuelle Workshops als kostenloser Kick-Start

Neu bei der Sonderedition sind die intensiveren Workshop Formate. In zweistündigen virtuellen Workshops wird einfach und verständlich erklärt, wie man von der Idee Schritt für Schritt zum erfolgreichen E-Learning oder Webinar kommt. Gleich vier erfahrene Trainer und Trainerinnen teilen ihr Wissen und stehen jeweils 15 Minuten vor und nach der Veranstaltung noch für individuelle Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme an den Webinaren ist – mit Ausnahme des LSP-Workshops “E-Learning Lösungen mit der LEGO® Serious Play®-Methode erschließen” – kostenlos. Für detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Website der FCT Akademie.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 16 begrenzt, um ein nachhaltiges Lernerlebnis zu ermöglichen- Erleben Sie spannende Online Sessions und virtuelle Workshops im virtuellen Klassenzimmer -jetzt kostenlos registrieren.

Achtung, fertig, online! 6. FCT Webinartage “Digitaltag Sonderedition”

Programm Donnerstag, 17. Juni 2021

09:00 – 10:00 Blended Learning – der Königsweg der Weiterbildung (Dr. Dagmar Barton)

11:00 – 12:00 Die 7 Geheimnisse attraktiver Webinare (Patricia Ciecierski)

13:00 – 14:00 “E-Learning ist langweilig.” – Das muss nicht sein! (Konrad Fassnacht)

Programm Freitag, 18. Juni 2021 – Achtung, fertig, online! “Digitaltag Sonderedition”

09:00 – 11:00 Von der Idee zum E-Learning-Modul – so geht es (Konrad Fassnacht)

09:00 – 11:00 E-Learning Lösungen mit der LEGO® Serious Play®-Methode (Michael Barsakidis)

11:30 – 12:30 So bringen Sie Interaktion in Ihre Webinare (Dr. Dagmar Barton)

13:00 – 15:00 Von der Idee zum erfolgreichen Webinar – so geht es (Patricia Ciecierski)

15:30 – 17:00 Zoominar “Kickstart für Live Online Trainings” (Michael Barsakidis)

Die FCT Akademie bietet Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte, Trainer, Weiterbildungsexperten und Personalentwickler im Blended Learning und Online Learning Format.

FCT Akademie – Blended Learning und Online Training

Die FCT Akademie hat sich auf Blended Learning spezialisiert. Die Themenbereiche der Blended Learning Qualifizierungen der FCT Akademie sind Learning Smarter, Leading Smarter und Working Smarter. Das FCT Learning Center, ein Dienst der FCT Akademie, bietet Beratung im Umfeld des Corporate Learnings, Learning Events in Präsenz und im virtuellen Klassenzimmer sowie Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung von e-medialen Lerninhalten.

Wir machen Menschen und Organisation durch gezielte mediale und digitale Weiterbildung fit für die digitale Arbeitswelt und befähigen sie so, die vielfältigen Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Seit 1997 beschäftigen wir uns mit dem faszinierenden Gebiet des Blended Learnings und sind begeistert, was möglich ist. Sie finden bei uns die folgenden Themenbereiche:

Learning Smarter: Medienkompetenz und Mediendidaktik für digitales Lernen / Train the E-Trainer

Leading Smarter: Führen in einer digitalen, virtuellen und komplexen Arbeitswelt

Working Smarter: Arbeitsorganisation, Kommunikation und Zusammenarbeit – digital, virtuell, vernetzt

