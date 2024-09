Achtsamkeitskonzepte in Unternehmen als Weg aus dem Stress?

Stress ist für die meisten Menschen ein alltäglicher Begleiter geworden und zieht sich mittlerweile durch das private und berufliche Leben. Konzepte der Achtsamkeit haben sich, besonders in Unternehmen, als hilfreich erwiesen, um Stress entgegenzuwirken. Die Publikation „Achtsamkeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Warum entscheiden sich Mitarbeiter gegen Achtsamkeitsübungen?“ von Selma Eda Tellbüscher, erschienen im November 2023 bei Academic Plus, beschäftigt sich mit der Frage, wieso Mitarbeitende betriebliche Angebote der Achtsamkeit nicht nutzen.

Die psychische Gesundheit hat an Wichtigkeit gewonnen; Unternehmen setzen mittlerweile viel auf Stressmanagement, da dies nicht nur gut für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden ist, sondern auch vorteilhaft für den Zusammenhalt und Ertrag von Unternehmen. Seitdem Jon Kabat-Zinn Achtsamkeitskonzepte in den 1970er Jahren einsetzte, hat sich dieses Thema bis heute etabliert und wird in Seminaren und Workshops angeboten. Selma Eda Tellbüscher analysiert in ihrer Arbeit „Achtsamkeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Warum entscheiden sich Mitarbeiter gegen Achtsamkeitsübungen?“, wieso manche Mitarbeitenden diese Angebote nicht nutzen, obwohl sie von ihren Arbeitgeber:innen angeboten werden.

Wieso also effektive und existierende Angebote nicht annehmen?

Angebote zum Stressmanagement steigern die Attraktivität von Unternehmen und tragen zu einem gesünderen Arbeitsklima bei. Tellbüscher betont die positive Wirkung vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, insbesondere mit Bezug auf Achtsamkeit, auf das Unternehmen und die Mitarbeitenden. Eine zentrale Frage ist, wie ein gesundes Arbeitsklima aufgebaut werden kann. Um zu verstehen, wieso Mitarbeitende diese Angebote nicht immer annehmen, führte Selma Eda Tellbüscher Interviews mit realen Personen durch, die Achtsamkeitsangebote ihrer Unternehmen nicht beanspruchen. Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, wie Unternehmen diese Angebote effektiver implementieren können und den Mitarbeitenden auch die Effektivität der Möglichkeiten zu signalisieren. „Achtsamkeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Warum entscheiden sich Mitarbeitende gegen Achtsamkeitsübungen?“ richtet sich gleichermaßen an Arbeitnehmende und Unternehmen und stellt Hintergründe, Grundlagen und mögliche Probleme (betrieblicher) Achtsamkeit vor.

