Achtsam schenken, bewusst genießen

Mit Pukka Bio-Tee durch die Adventszeit

Oktober 2025 – Die nachhaltigen Geschenkideen von Pukka sind ideal für alle Tee-Liebhaber:innen und regen mit ihrem neuen, edlen Design in der Weihnachtszeit zum Verschenken und selbst Probieren an. Bereits während der Vorweihnachtszeit verkürzt der Wohlfühlkalender mit 24 Türchen in zwölf abwechslungsreichen Teekreationen die Wartezeit bis zu den Feiertagen und sorgt für Ruhemomente in der turbulenten Adventszeit. Ein weiteres Highlight sind die vielfältigen Pukka Geschenksets, wie u.a. die formschöne Lieblingstee Selection Box oder die umfangreiche Bio-Kräutertee Selection Box „Wellness von früh bis spät“. Mit ihren sorgfältig ausgewählten Mischungen aus unterschiedlichen Bio-Kräuterteesorten in bester Qualität sowie hochwertigen Verpackungen aus recyclebaren Materialien sprechen die Geschenkideen alle an, die Wert auf Genuss, Qualität und Nachhaltigkeit legen.

Pukka Wohlfühlkalender – 24 Türchen voller Genuss

Der Pukka Wohlfühlkalender ist eine bewusste und nachhaltige Alternative zum klassischen Schoko-Adventskalender. Er enthält 24 einzigartige Tee-Mischungen in zwölf unterschiedlichen Sorten, die durch die Adventszeit begleiten und jeden Tag einen Genussmoment bereithalten. Die vielfältige Bestückung aus biologischen Kräuter-, Früchte- und Grüntees lässt das Herz von Teeliebhaber:innen höherschlagen. Hinter einigen Türchen verbergen sich zudem kleine Extra-Überraschungen: über einen QR-Code gelangt man zu winterlichen Rezepten, entspannenden Yoga-Sessions und wohltuenden Beauty-Tipps mit Tee. In diesem Jahr erstrahlt der Kalender in einem neuen, edlen dunkelblauen Design, ohne auf den Nachhaltigkeitsaspekt zu verzichten: Die Verpackung besteht aus recyclebaren Materialien und pflanzenbasierten Druckfarben.

Ab September im Handel verfügbar sowie online, z.B. bei amazon.de.

Pukka Wohlfühlkalender: UVP 12,99EUR

Festliche Tee-Geschenke von Pukka – nachhaltig und stilvoll

Egal ob als Mitbringsel zum Adventsbrunch oder als kleine Aufmerksamkeit zu Weihnachten: mit ihren wunderschön gestalteten Verpackungen und den sorgfältig ausgewählten Kräuter-Kompositionen sind die Pukka Präsent-Boxen die idealen nachhaltigen Geschenke zur Weihnachtszeit. Die floralen dunkelblauen Verpackungen aus recyclebaren Materialien sehen nicht nur schön im Teeregal aus, sie können auch immer wieder neu befüllt und vielfältig wiederverwendet werden.

Die Pukka Bio-Kräutertee Selection Box „Wellness von früh bis spät“ bietet mit 90 Teebeuteln die größte Anzahl an Bio-Tees und ist ideal, um das abwechslungsreiche Pukka Sortiment kennenzulernen. Sie beinhaltet sechs köstliche Geschmacksrichtungen: Ingwer mit feiner Manuka-Honignote, Supreme Matcha Green, Morning Berry, Drei Minze, Zitrone & Night Time, Kamille, Vanille & Manuka-Honig.

Die Lieblingstee Selection Box besteht aus robustem Karton im floralen Pukka Design und enthält mit neun liebevoll ausgewählten Tees die größte Auswahl an verschiedenen Sorten. Die insgesamt 45 Teebeutel bieten eine abwechslungsreiche Mischung an Kräuter- und Grüntee: Zitrone, Ingwer & Manuka Honig, Drei Ingwer, Supreme Matcha Green, Morning Berry, Drei Minze, Pfefferminz & Süßholz, Night Time, After Dinner, Kamille, Vanille & Manuka-Honig.

Pukka hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen mit der Kraft der Bio-Kräuter und -Gewürze höchster Qualität zu verbinden. Mit Expertise und den feinsten Kräutern hergestellt, tragen Pukkas Kreationen zum Wohl der Menschen, Pflanzen und des Planeten bei. Pukka bedeutet auf Hindi „wahrhaftig“ und „authentisch“ – und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Bio-Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu den Verpackungen, die ausschließlich aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden.

