Access Bars®: mehr Produktivität im Business

Die meisten Menschen halten ihr Gehirn für wertvoll und halten es für schlecht, nicht zu denken oder sogar öfters eine Denkpause einzulegen. Was, wenn sich genau dann die Inspirationen zeigen – z.B. bei einem Spaziergang durch den Wald? Wenn du entspannt bist, kannst du auf

neue Ideen zugreifen. Überrasche dich selbst mit deiner Kreativität und werde dabei auch noch

glücklicher! Wie? Mit den Access Bars®!

Die Access Bars® sind 32 Punkte am Kopf, die bei leichter Berührung eine positive Veränderung im Gehirn anregen und so die elektromagnetischen Anteile von Stress, Gedanken und Emotionen lösen. Es kann sich in etwa so anfühlen, wie wenn die völlig überfüllte Festplatte eines Computers gelöscht wird – nur eben im Kopf. Negative, ständig vom Schlaf abhaltende Gedanken können losgelassen werden, und endlich kann wieder die heiß ersehnte Ruhe einkehren.

Diese sanfte, nicht-invasive Methode ermöglicht die Auflösung von sowohl physischen als auch mentalen Blockaden, die im Körper gespeichert sind, und verhilft zu einer größeren Leichtigkeit in allen Lebensbereichen. Eine Bars-Sitzung dauert 60-90 Minuten und ist ein Prozess, der als einmalige Sitzung oder als monatliche, wöchentliche oder tägliche Erfahrung durchgeführt werden kann.

Die Bars werden neben privaten Einzelsessions auch in Unternehmen, Schulen, Kliniken und sogar in Justizanstalten weltweit eingesetzt, um mehr Wohlbefinden und dadurch eine bessere Gesundheit zu ermöglichen.

Die Wirkung der Access Bars®, die wissenschaftlich belegt ist, ist von Person zu Person verschieden und unterscheidet sich von Sitzung zu Sitzung. Folgendes wurde von Bars-Empfängern berichtet:

– verbesserte körperliche Gesundheit

– gesteigerte mentale Klarheit und weniger Stress

– erhöhte Motivation und einfachere Kommunikation

– deutlicher Anstieg an Empfindungen wie Freude, Glücklichsein, Dankbarkeit, Freundlichkeit und Frieden

– tiefere Entspannung und positive Wirkung auf Migräne und Schlaflosigkeit

– verbesserte psychische Gesundheit: weniger Symptome von Depressionen, Panikattacken, ADD, ADHD & Zwangsstörungen

– höheres intuitives Gewahrsein

Die erste Access Bars®-Sitzung wurde vor über 30 Jahren von Gary Douglas, Gründer von Access Consciousness™, gegeben. Seitdem expandierte das Unternehmen in 179 Länder, hat mehr als 10.000 ausgebildete Access Bars®- Facilitatoren – eine Zahl, die rasant ansteigt und die Bars®-Kurse in die Welt hinaus trägt.

Schreiben Sie mich an, wir bieten Probesitzungen direkt im Unternehmen an und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

In 40 Jahren Markenentwicklung, Vertrieb und Produktmanagement lernte Chrissy von einflussreichen Pionieren und völlig verrückten Rebellen, von wahren Visionären mit klaren Werten und einem starken, nachhaltigen „Warum“.

Chrissy begann ihre berufliche Karriere im Jahre 1983 in weltbekannten 5-Sterne-Luxus Hotels und arbeitete acht Jahre lang im europäischen Ausland (Frankreich, Großbritannien). Sie spricht mehrere Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch). Chrissys zahlreiche Fernreisen ermöglicht es ihr, die unterschiedlichen Kulturen und entsprechend die Diversität ihrer Geschäftskunden blitzschnell zu verstehen.

Mit der Lizenzierung als Certified Facilitator bei Access Consciousness® sowie der Ausbildung in mehreren Spezialthemen fügt Chrissy zu ihren Coaching Sessions & -kursen eine Modalität hinzu, die mit einfachen Werkzeugen eine Leichtigkeit ins tägliche Leben bringt – privat wie auch im Business – die ihresgleichen sucht.

