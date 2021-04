abtis führt neu gegründete Premium Cosmetics innerhalb von sechs Wochen in die Cloud

Cloud-only-Setup für neues 40 Millionen-Euro-Unternehmen schafft Flexibilität und bildet Basis für internationales Wachstum. Modern Secure Workplace begeistert junges Team und sorgt für exzellente Kommunikation.

Pforzheim, 27.04.2021 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand in Baden-Württemberg, hat für die ausgegründete Premium Cosmetics GmbH innerhalb kürzester Zeit ein vollständiges neues IT-Setup in der Cloud aufgesetzt. Damit wurde dem Unternehmen ein professioneller Start in die Eigenständigkeit ermöglicht und die flexible Basis für weiteres internationales Wachstum gelegt.

Die Premium Cosmetics GmbH bietet ein vielseitiges Programm rund um Kosmetik und Pflegeprodukte. Das Unternehmen kreiert an bisher drei Standorten unter anderem innovative Konzepte für Eigenmarken von Discountern und Drogeriemärkten und steuert den gesamten Prozess von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt.

Ausgründung erfordert vollständiges neues IT-Setup innerhalb kürzester Zeit

Durch Ausgründung aus der Muttergesellschaft entstand in nur sechs Wochen ein eigenständiges Unternehmen mit rund 40 Mio. Euro Umsatz. Innerhalb dieser sehr kurzen Zeitspanne musste ein vollständiges IT-Setup von der Telefonie über die individuellen Arbeitsplätze und gemeinsamen Applikationen und Ablagen bis hin zum eigenständigen ERP-Mandaten in Microsoft Dynamics aufgesetzt werden. Die neue IT-Infrastruktur sollte dabei nicht nur wirtschaftlich, sondern auch flexibel erweiterbar sein, um schnell und international wachsen zu können. Getreu der gelebten Philosophie des schlanken Unternehmens, bei dem Logistik, Zahlungsverkehr und Buchhaltung outgesourct sind, sollte auch das neue IT-Setup vollständig als Service bezogen werden.

Das Projektteam entschied sich für das Microsoft Cloud Portfolio, das über Managed Services der abtis schnell und zielgerichtet zum Einsatz gebracht werden sollte. Innerhalb weniger Tage wurden das Konzept erstellt, die Arbeitsgeräte beschafft, die notwendigen Pakete als Cloud Services gebucht und der Datentransfer im Carve-out von der Muttergesellschaft vollzogen. Parallel dazu wurden in einem Workshop Key User für die neuen Technologien begeistert und ein Schulungsprogramm etabliert.

“Wir haben uns in voller Fahrt abgekoppelt”, erklärt Randolf Lehmann-Tolkmitt, Geschäftsführer bei der Premium Cosmetics GmbH. “Dazu mussten alle Anwendungen, Systeme und Clients vom ersten Tag an voll funktionsfähig sein und zuverlässig arbeiten. Dafür brauchten wir einen IT-Partner, der dieses Tempo verlässlich mitgehen konnte.”

Secure Modern Workplace mit Microsoft 365

Heute bildet der Microsoft 365 Stack bei Premium Cosmetics den Kern des neuen IT-Setups rund um den Modern Secure Workplace. Microsoft SharePoint als Ablage und Microsoft Teams als zentrales Kommunikationstool sorgen für eine reibungslose Zusammenarbeit des jungen Teams. Auch für die klassische und externe Telefonie setzte Premium Cosmetics vom ersten Tag an auf Teams mittels Direct Routing.

Abgerundet wird das Microsoft-Portfolio im Managed-Service-Angebot der abtis mit weiteren Best-of-Breed-Komponenten für Datensicherheit und Security sowie allen notwendigen Leistungen im Bereich Konfiguration, Betrieb und Helpdesk. So sorgt beispielsweise das Produkt Cylance KI-basiert für einen optimalen Schutz der Endpoints im Hintergrund, ohne die Nutzer bei ihrer Arbeit zu stören. abtis übernimmt zuverlässig alle klassischen Aufgaben des IT-Betriebs vom Backup über Monitoring bis zum Helpdesk.

“Unser Team kann schnell und effizient agieren, sich rasch abstimmen und mit Professionalität die Kunden begeistern”, beschreibt Lehmann-Tolkmitt die Vorteile des Modern Workplace. “Die abtis und unser Cloud-only-Setup sind ein wichtiger Enabler für den internationalen Ausbau unseres Geschäfts.”

Ausführliche Case Studies zu Projekten zum Aufbau einer IT- und Netzwerkinfrastruktur sowie Managed Services finden Sie hier: https://www.abtis.de/category/abtis/referenzen/

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand in Süddeutschland erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis, gegründet 2003, ist der führende Motor für die Digitalisierung des Mittelstands in Baden-Württemberg. Mit Lösungen rund um den Modern Secure Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt das Unternehmen bei seinen Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. Gleichzeitig entlastet abtis die interne IT durch moderne, skalierbare und vor allem sichere Managed und Cloud Services. Im Consulting entwickelt abtis gemeinsam mit den Kunden ganzheitliche Strategien, indem Prozesse, Organisation und Technik zusammen neu gedacht werden. Komplettiert wird dies durch Beratung und Services für hybride Data Center auf Basis von On-Premise-Infrastrukturen und modernen Azure Cloud Services. Dabei steht Sicherheit immer im Mittelpunkt.

abtis bietet diese Leistungen auf der Basis jahrelanger Erfahrung mit Data Center (Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerk, Backup, Archivierung), Security (Firewall, UTM, VPN, Endpoint, IAM, MDM, Mobile, IoT), Workplace (Collaboration, Unified Communication, Conferencing, Mobility, Printing) und Cloud (Cloud Strategie, Cloud Computing, Cloud Services).

Seine Kunden profitieren von detaillierten und bewährten Blueprints, die im unternehmenseigenen Testcenter entwickelt und intensiv auf die Anforderungen des Mittelstands hin geprüft werden. Auf dieser Basis begleitet abtis seine Kunden auch bei der Erstellung und Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Strategie, entwickelt Handlungsempfehlungen und Umsetzungskonzepte und übernimmt auf Wunsch alle Leistungen von der Beschaffung und Installation über die Anpassung und Inbetriebnahme bis hin zu kontinuierlichem Betrieb und Wartung. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern in den verschiedenen Bereichen der IT-Infrastruktur wie Microsoft, DELL EMC oder VMWare hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann seine Kunden zukunftssicher beraten.

Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Bellmer, K&U Bäckerei, Renfert, SKA Sitze aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

www.abtis.de | DIGITALE ZUKUNFT.

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

